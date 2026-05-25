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「激怒」のウェイン・ルーニーが、マンチェスター・シティの引退記念試合（対アストン・ヴィラ）でベルナルド・シルバとジョン・ストーンズに敬意を表する栄誉の列を猛批判。
ルーニーが試合中の祝賀行為を批判
アストン・ヴィラ戦の後半、シルバとストーンズが交代でピッチを去る際、両チーム選手から栄誉の列で送られた。シティへの貢献を称えるためだが、ルーニーはトップリーグの試合中にこれを行うのは不適切だと感じた。
「信じられない。今シーズン何度も目にしてきたが、サッカー界でこんなことが起こるなんて悲しい」とルーニーはBBC『マッチ・オブ・ザ・デイ』で語った。「シルバとストーンズはシティに素晴らしい貢献をしたし、称えるべきだ。だがそれは試合後にすべきだ。もし私がヴィラの選手なら、怒っていただろう」。
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シアラーもルーニーの不満に同調している
スコアが同点のまま60分が過ぎる直前にシルバが交代し、その20分後にはストーンズも同じようにピッチを去った。批評家たちは、試合終了まで欧州カップ戦出場権を争うアストン・ヴィラがこのような行為を行うことはプレミアリーグの品位を損なうとしている。
元ニューカッスル・ユナイテッドのストライカー、アラン・シアラーもルーニーの不満に同意し、ウナイ・エメリ率いるヴィラがセレモニーに参加したことに戸惑いを示した。「特にまだ30分以上残っていたのにヴィラが同意したのに驚いた。僕はウェインの意見に賛成だ」と語った。 試合中にああいうことをするのはあまり好きじゃないね」
グアルディオラの感動的な最後の別れ
この試合でシティは10年間チームを率いたグアルディオラ監督の時代を終えた。祝祭ムードの中、アウェイのヴィラがオリー・ワトキンスの2得点で2-1勝利。結果より、ホームベンチが示した感情が印象的だった。
試合後、グアルディオラは「本当に疲れた」と語り、2016年から築いた絆を振り返って涙した。彼は、シルバとストーンズが交代する場面で選手たちが示した反応に感情が溢れたと明かし、チーム内の強い絆を強調した。
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雑音にもかかわらず、エティハド・スタジアムで勝利した。
シティがレジェンドを称える式典に注力する一方、アストン・ヴィラはプロとして戦い、勝利して最終順位を上げた。EL制覇でCL権は確保していたが、この勝利でリヴァプールを抜き4位に浮上。この結果、ポルトガルのスポルティングCPがCL予選免除となった。
シティにとっては、この敗戦がグアルディオラ監督のもとで獲得した20のタイトルを祝うはずだった日に稀有な汚点となった。アントワーヌ・セメニョの先制点もあったが、別れを告げる交代時の集中力不足がヴィラに主導権を握らせた。グアルディオラ時代の幕が下りる中、競争心を保ちつつ去りゆくレジェンドをどう称えるかは、今後も議論が続くテーマだ。