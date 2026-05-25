スコアが同点のまま60分が過ぎる直前にシルバが交代し、その20分後にはストーンズも同じようにピッチを去った。批評家たちは、試合終了まで欧州カップ戦出場権を争うアストン・ヴィラがこのような行為を行うことはプレミアリーグの品位を損なうとしている。

元ニューカッスル・ユナイテッドのストライカー、アラン・シアラーもルーニーの不満に同意し、ウナイ・エメリ率いるヴィラがセレモニーに参加したことに戸惑いを示した。「特にまだ30分以上残っていたのにヴィラが同意したのに驚いた。僕はウェインの意見に賛成だ」と語った。 試合中にああいうことをするのはあまり好きじゃないね」



