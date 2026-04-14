マンチェスター・ユナイテッドがリーズ・ユナイテッドに1-2で敗れた試合後、ブルーノ・フェルナンデスはリサンドロ・マルティネスのレッドカードに激怒。だが懲戒処分を恐れ、ポール・ティアニー主審の判定には言及しなかった。
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激怒するブルーノ・フェルナンデスは、カメラの前で感情を抑えなければならなかった。
ノア・オカフォールが2得点を挙げ、リーズは1981年以来となるオールド・トラッフォードでのリーグ戦初勝利。フェルナンデスの今季6つ目のアシストからカゼミーロが1点を返したが、リーズが逃げ切った。
後半、ティアニーはマルティネスを退場させ、数的優位を作った。VARの判定で、マルティネスはFWドミニク・カルバート＝ルーウィンの髪を引っ張ったとして一発退場となったため、ホームチームは後半の大半を10人で戦った。
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試合終了のホイッスルが鳴り、このポルトガル人MFは試合を通じて審判の不安定な判定に明らかに苛立っていた。 その姿は2014年、アストン・ヴィラ戦後に敗れたジョゼ・モウリーニョのインタビューを思い出させた。チェルシーを率いていた彼はこう語った。「話したくない。口を開けば大問題だ。そして、問題にはなりたくない」。
31歳のMFはスカイ・スポーツのインタビューで、アルゼンチン人選手へのレッドカードについて問われるとこう語った。「審判のことは話さない。話せば大問題になる。ルールは人によって異なり、適用も異なる。イエローカードの差も明らかだから、何も言わないほうがいい」
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ティアーニーはこれまでマンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグ戦を21試合担当したが、オールド・トラッフォードでの判定はサポーターに必ずしも歓迎されていない。それでも、マルティネスに退場処分を与えたのは、彼がユナイテッド選手に初めて出した直接レッドカードだった。
出場停止のDFを欠くユナイテッドは土曜、スタンフォード・ブリッジでチェルシーと対戦する。彼はブレントフォード戦とリヴァプール戦も欠場する可能性がある。 マイケル・キャリック監督率いるチームは現在、6位のチェルシーに7ポイント差をつけている。チャンピオンズリーグ出場権が5枠ある可能性があるため、残り6試合となり1ポイントの獲得が極めて重要だ。