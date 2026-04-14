試合終了のホイッスルが鳴り、このポルトガル人MFは試合を通じて審判の不安定な判定に明らかに苛立っていた。 その姿は2014年、アストン・ヴィラ戦後に敗れたジョゼ・モウリーニョのインタビューを思い出させた。チェルシーを率いていた彼はこう語った。「話したくない。口を開けば大問題だ。そして、問題にはなりたくない」。

31歳のMFはスカイ・スポーツのインタビューで、アルゼンチン人選手へのレッドカードについて問われるとこう語った。「審判のことは話さない。話せば大問題になる。ルールは人によって異なり、適用も異なる。イエローカードの差も明らかだから、何も言わないほうがいい」