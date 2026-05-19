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激怒したロイ・キーンが、ノッティンガム・フォレスト戦で「サーカスのような振る舞い」をしたブルーノ・フェルナンデスとマンチェスター・ユナイテッドのチームメイトを痛烈に批判した。
キーン、フェルナンデスのアシスト記録への注目に怒り
元マンチェスター・ユナイテッドの主将は、フォレスト戦（3-2で勝利）でチームがフェルナンデスの個人成績にばかり注目していると批判した。この試合でフェルナンデスは2025-26シーズンプレミアリーグ20アシスト目を達成し、ティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネのシーズン最多記録に並んだ。
「それには腹が立って仕方なかった」
キーンは『The Overlap』で、ブライアン・ムベウモの得点後にもフェルナンデスの記録に過剰な注目が集まったことを批判した。コメンテーターのゲイリー・ネヴィルがこれを「偉大な功績」と称えたことにも不満を示した。
「週末のユナイテッド戦で耳にした話には、正直言って腹が立ったよ」とキーンは語った。「彼のアシストに関する話題ばかりだし、選手たちもアシストのことばかり話している。試合後に彼がインタビューを受けていたんだけど――僕はそれを見ていたんだ――誰もが彼のアシストについて話していて、選手たちでさえそうだった。まるで試合全体が彼のアシストばかりに焦点が当てられていたみたいだった」
キーンが「サーカスのような」考え方を痛烈に批判
キーンは、フェルナンデスの個人成績に注目が集まる現状を「チーム全体のメンタリティに問題がある」と指摘した。彼は、そのアシストに対する選手たちの反応を批判し、得点者にもっと称賛が寄せられるべきだと主張した。
「試合後、彼はインタビューで『何度かシュートを打つべきだったかもしれないが、パスを選んだ』と語った」と付け加えた。「驚いた。選手なのに、なぜ個人の記録を気にしながら試合に臨めるのか？ 記録は自然についてくるはずだ。それなのに、週末のマンチェスター・ユナイテッドのパフォーマンスの主要な論点になってしまっている」
「彼らの様子を見て、私は身震いしたよ。 彼がアシストを決めた瞬間、選手たちは我先にと彼を取り囲んだ。では得点を挙げた選手は？この姿勢では、あのチームがトロフィーを手にすることは難しい。2失点しながらも、彼のアシスト記録に並んだだけで浮かれるなんて、信じられない。サーカスのようだ。
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次は何が待っているのでしょうか？
議論にもかかわらず、フェルナンデスはピッチに集中すると見られる。レッド・デビルズは5月24日にブライトンへ遠征するプレミアリーグ最終戦が残っている。