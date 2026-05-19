激怒したロイ・キーンが、ノッティンガム・フォレスト戦で「サーカスのような振る舞い」をしたブルーノ・フェルナンデスとマンチェスター・ユナイテッドのチームメイトを痛烈に批判した。

キーンは、フェルナンデスの個人成績に注目が集まる現状を「チーム全体のメンタリティに問題がある」と指摘した。彼は、そのアシストに対する選手たちの反応を批判し、得点者にもっと称賛が寄せられるべきだと主張した。

「試合後、彼はインタビューで『何度かシュートを打つべきだったかもしれないが、パスを選んだ』と語った」と付け加えた。「驚いた。選手なのに、なぜ個人の記録を気にしながら試合に臨めるのか？ 記録は自然についてくるはずだ。それなのに、週末のマンチェスター・ユナイテッドのパフォーマンスの主要な論点になってしまっている」

「彼らの様子を見て、私は身震いしたよ。 彼がアシストを決めた瞬間、選手たちは我先にと彼を取り囲んだ。では得点を挙げた選手は？この姿勢では、あのチームがトロフィーを手にすることは難しい。2失点しながらも、彼のアシスト記録に並んだだけで浮かれるなんて、信じられない。サーカスのようだ。