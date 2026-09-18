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激怒したパリ・サンジェルマンのファンが、衝撃的なマルセイユ遠征禁止に対抗して法的措置に踏み切る
ファンがル・クラシックの無観客開催に反発
パリ・サンジェルマンの熱心なサポーターが、日曜日に行われる重要なリーグ・アンのマルセイユ遠征を前に、渡航禁止措置への対抗に乗り出している。Collectif Ultras Parisは、フランスサッカー最大の一戦への参加を制限する政府命令を覆すため、法的手続きを開始した。
地元当局は、激しいライバル関係にある両者の間で暴力的な衝突が起きる深刻な危険性を理由に、アウェーサポーターの一律禁止を実施した。フランスでは、高リスクの試合で遠征サポーターがしばしば入場禁止となる。この前例があるため、PSGファンによる法的異議申し立てが成功する可能性は依然として極めて低い。
- AFP
出場停止処分の撤廃を要求
不満を募らせるPSGファングループは、争いの場をフランスの最高行政裁判所に移すことを確認した。彼らは、この10年にわたって歴代当局がサポーターとの適切な意思疎通を怠ってきたと主張している。
「今後出される予定の省令による禁止措置に異議を唱えるため、我々は弁護士に対し、国務院に緊急手続きを申し立てるよう求めている」と、Collectif Ultras Parisは声明で確認した。
「2015年以降、6人の県知事が交代したが、我々との間で真の対話が築かれたことは一度もなかった。11年にわたる度重なる禁止措置が、対話の代わりになることはない」
根深い敵意の歴史
『ESPN』によると、フランス内務省は今回の最新の移動制限について、両クラブのサポーター同士の根深い敵対関係が長年続いてきたことを理由に正当化したという。また、2018年2月にパリで発生した具体的な暴力事件にも言及した。その試合は、両クラブのサポーターがそろって観戦した直近の一戦だったが、この際に警察官8人が負傷した。
ル・クラスィクとして広く知られる両クラブの激しいライバル関係は、スター選手たちが双方のチームに次々と加わった1990年代に人気が爆発的に高まった。
- AFP
勝敗を左右する重要なポイント
ピッチ外での騒動が続き、アウェーサポーター不在の可能性が高い状況ではあるが、日曜の一戦は両チームにとって依然として重要である。両者ともにリーグ・アンで不本意なスタートを強いられている。パリ・サンジェルマンは開幕4試合でわずか1勝にとどまり、現在7位。一方のマルセイユは13位につけている。
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