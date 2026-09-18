不満を募らせるPSGファングループは、争いの場をフランスの最高行政裁判所に移すことを確認した。彼らは、この10年にわたって歴代当局がサポーターとの適切な意思疎通を怠ってきたと主張している。

「今後出される予定の省令による禁止措置に異議を唱えるため、我々は弁護士に対し、国務院に緊急手続きを申し立てるよう求めている」と、Collectif Ultras Parisは声明で確認した。

「2015年以降、6人の県知事が交代したが、我々との間で真の対話が築かれたことは一度もなかった。11年にわたる度重なる禁止措置が、対話の代わりになることはない」