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翻訳者：
激怒したジョゼ・モウリーニョ、レアル・マドリーのビジャレアル戦勝利で物議を醸したヴィニシウス・ジュニオールの退場処分を受け、出場停止を避けるため記者会見をボイコット
ベルナベウでの騒動後もモウリーニョは沈黙を貫く
モウリーニョは土曜夜、ビジャレアルに1-0で勝利した物議を醸す一戦の後、試合後のメディア対応をボイコットするという劇的な行動に出た。ラ・リーガ関係者はサンティアゴ・ベルナベウで待機していた報道陣に対し、試合終了のホイッスルから40分以上が経過していたにもかかわらず、このポルトガル人指揮官は姿を見せないと確認した。この決定は、マドリーのベンチを怒りで沸騰させたレフェリングを受け、当局から処分を科される可能性を避けるための、モウリーニョによる計算された動きとみられる。
クラブは、リーグ関係者からの最初の連絡以外に欠席について公式な説明を行わず、メディアの間では指揮官と試合担当審判団の溝がどこまで深まっているのか憶測を呼んだ。 『マルカ』によれば、モウリーニョは試合終盤に自チームが10人となった出来事について何も語らないままスタジアムを後にし、その際に「私は話さない。セビージャ戦とバルセロナ戦でベンチにいたいからだ」と述べたという。
- AFP
ヴィニシウス・ジュニオールの退場処分が怒りを呼ぶ
試合後の停電騒動のきっかけとなったのは、72分にビニシウス・ジュニオールを巡って起きた奇妙な一連の出来事だった。ブラジル代表FWは、ジュード・ベリンガムのクロスを決めてマドリーのリードを2点に広げたと思われ、この場面ではモウリーニョが喜びのあまりピッチを横切って全力疾走する姿まで見られた。しかし、VARレビューの結果、その前のビルドアップ段階で起きた事象が確認され、このゴールは驚きの取り消しとなった。その後、主審はビジャレアルDFネイサン・サリバの髪を引っ張ったとして、ビニシウスにレッドカードを提示した。
この退場により、マドリーは数的不利のまま危険なラスト20分を戦うことになった。この判定は、試合の流れを踏まえると処分が不当に厳しすぎると感じていたホーム側に、スタンドとベンチの両方から激しい怒りの反応を引き起こした。
ジオマンデが僅差勝利のヒーローに
判定を巡る混乱の陰に隠れたが、この勝利によってマドリーは実際に首位との差を縮めた。試合唯一のゴールは後半15分過ぎに生まれ、ヤン・ディオマンデの冷静なフィニッシュによるものだった。若きDFは高い位置まで攻め上がると、体をひねって低いシュートをファーサイドへ流し込み、クラブでの初ゴールを記録した。この得点は当初オフサイドの判定を受けたが、長時間のVARチェックの末に判定が覆り、ホームチームに先制点が与えられた。
ビジャレアルも決して楽な相手ではなく、試合を通じて何度もティボー・クルトワを脅かした。ベルギー代表GKはパプ・ゲイェとアルベルト・モレイロのシュートを防ぐために鋭いセーブを連発し、両者はベルナベウの観衆を静まり返らせる寸前まで迫った。それでも終盤の圧力とビニシウスの離脱に耐えたマドリー守備陣は最後まで踏ん張り、スペインの首都で繰り広げられた荒れた一戦において、ディオマンデのクラブ初ゴールが決勝点であり続ける結果となった。
- AFP
マドリーに懲戒処分の余波が迫る
試合終盤、マドリーの選手たちが感情を抑えきれず、イエローカードが乱発される形で試合は幕を閉じた。試合が断続的なファウルと口論の連続へと陥る中、最後の数分間でホームの4選手が警告を受けた。この勝利によりモウリーニョ監督のチームはラ・リーガ優勝争いに踏みとどまったが、ビニシウス・ジュニオールの出場停止は今後の試合に向けて大きな痛手となる。FWは攻撃陣の重要な一員であり、その不在によって指揮官は戦術の組み替えを迫られることになる。
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