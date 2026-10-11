試合後の停電騒動のきっかけとなったのは、72分にビニシウス・ジュニオールを巡って起きた奇妙な一連の出来事だった。ブラジル代表FWは、ジュード・ベリンガムのクロスを決めてマドリーのリードを2点に広げたと思われ、この場面ではモウリーニョが喜びのあまりピッチを横切って全力疾走する姿まで見られた。しかし、VARレビューの結果、その前のビルドアップ段階で起きた事象が確認され、このゴールは驚きの取り消しとなった。その後、主審はビジャレアルDFネイサン・サリバの髪を引っ張ったとして、ビニシウスにレッドカードを提示した。

この退場により、マドリーは数的不利のまま危険なラスト20分を戦うことになった。この判定は、試合の流れを踏まえると処分が不当に厳しすぎると感じていたホーム側に、スタンドとベンチの両方から激しい怒りの反応を引き起こした。