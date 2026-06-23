初戦で敗れた両チームは大きなプレッシャーを感じていた。ブンデスリーガのイブラヒム・マザ（レバークーゼン）、ラミー・ベンセバイニ（ドルトムント）、ファレス・チャイビ（フランクフルト）が先発したアルジェリアが徐々にペースを握った。 ヨルダンもオーストリア戦（1-3）同様に1対1で粘り、カウンターで脅威となった。

アルゼンチン戦（0-3）で精彩を欠いたGKルカ・ジダン（1998年フランス代表優勝メンバーの息子）は、開始早々から連続してシュートを浴びた。12分のムサ・アル・タアマリ、23分のアリ・オルワンの一撃も、ルカが好守で阻んだ。 しかし直後、自陣ペナルティエリア手前でゼルキがミスパス。アル・タアマリの判断ミスを突いたアル・ラシュダンが冷静に押し込み、ヨルダンが先制した。

アルジェリアはボールを支配しながらも、ヨルダンの堅い守備を崩せない。後半もマフレズ率いるチームが同点を目指したが、精度と決定力が不足。GKアブレイラも54分のマザのシュートなどを好守で阻んだ。 アルジェリアは何度も相手を自陣深くまで押し込み、ベンブアリとグイリのゴールでようやく同点に追いついた。