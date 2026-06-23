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激動のワールドカップの夜、劇的な結末！アルジェリアが2014年以来初めて勝利した。

ワールドカップ
ヨルダン 対 アルジェリア
ヨルダン
アルジェリア

アルジェリアは12年ぶりのワールドカップ初勝利を挙げ、決勝トーナメント進出の希望をつないだ。

ウラジミール・ペトコヴィッチ監督のチームは、一時リードを許したがヨルダンを2-1（0-1）で逆転。大会初出場のヨルダンを早期に敗退させ、ディフェンディングチャンピオン・アルゼンチンとリオネル・メッシにグループステージの早期首位決定をもたらした。

  • サンタクララでの試合で、アルジェリアはナディール・ベンブアリ（69分）とアミン・グイリ（82分）の得点で勝利した。大舞台での勝利は2014年の韓国戦（4-2）以来。当時は延長戦の末、後に優勝するドイツに1-2で敗れた。 ブラジル大会以来の出場となる「砂漠の狐」は、日曜のグループJ最終戦で2位をかけてラルフ・ラングニック率いるオーストリアと対戦する。

    36分にはニザール・アル・ラシュダンが得点を挙げ、ヨルダンにW杯初勝利の期待を持たせた。しかし2連敗となり、最終戦のメッシ率いるアルゼンチン戦は消化試合となった。

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  • ブンデスリーガのスターを多数擁するアルジェリアが、2014年以来となるワールドカップ初勝利を遂げた。

    初戦で敗れた両チームは大きなプレッシャーを感じていた。ブンデスリーガのイブラヒム・マザ（レバークーゼン）、ラミー・ベンセバイニ（ドルトムント）、ファレス・チャイビ（フランクフルト）が先発したアルジェリアが徐々にペースを握った。 ヨルダンもオーストリア戦（1-3）同様に1対1で粘り、カウンターで脅威となった。

    アルゼンチン戦（0-3）で精彩を欠いたGKルカ・ジダン（1998年フランス代表優勝メンバーの息子）は、開始早々から連続してシュートを浴びた。12分のムサ・アル・タアマリ、23分のアリ・オルワンの一撃も、ルカが好守で阻んだ。 しかし直後、自陣ペナルティエリア手前でゼルキがミスパス。アル・タアマリの判断ミスを突いたアル・ラシュダンが冷静に押し込み、ヨルダンが先制した。

    アルジェリアはボールを支配しながらも、ヨルダンの堅い守備を崩せない。後半もマフレズ率いるチームが同点を目指したが、精度と決定力が不足。GKアブレイラも54分のマザのシュートなどを好守で阻んだ。 アルジェリアは何度も相手を自陣深くまで押し込み、ベンブアリとグイリのゴールでようやく同点に追いついた。

  • 昨夜のワールドカップの結果

    日付ホームアウェイ結果
    2026年6月22日フランスイラク3-0
    2026年6月23日ノルウェーセネガル3-2
    2026年6月23日ヨルダンアルジェリア1-2
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