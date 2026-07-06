まず、協会は決定をメディア報道で知ったことに不満を表明した。決定書の写しを請求したところ、FIFAは異議を「でっち上げ」として「直ちに却下した」と記している。さらに、FIFAはRBFAの正当な要請にも応じなかった。

また、試合前会議でも不満が表面化した。この会議ではFIFAが両国代表と試合の進行を協議するが、今回は「FIFAがプレゼンから自動出場停止の項目を意図的に削除した。この議題は直近4試合の会議で毎回取り上げられていた」とRBFAは指摘した。

「現時点でもRBFAはFIFAから決定も説明も受けていない」と声明は続け、判決への異議を表明。試合の結果にかかわらず、「今後も倫理と公正な競争の原則、サッカー全体の利益を守るために闘う」と結んだ。