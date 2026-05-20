tz紙によると、ムシアラは2025年4月13日、A8高速道路で速度違反により重大事故を起こし、免許を剥奪された。
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激しい衝突で「過失傷害」、スピード違反がバイエルン・スター Jamal Musiala に深刻な影響。
ムシアラは追い越し中に時速194キロでフォルクスワーゲン・ゴルフと衝突。現場の制限速度は時速120キロだった。フォルクスワーゲンの乗員は軽傷。検察によると物的損害は約20万ユーロ。検察庁広報のフロリアン・リンデマン氏が地元紙『tz』に明らかにした。
ミュンヘン地方裁判所は2026年1月28日、被告ジャマル・M氏に道路交通の過失危険行為と2件の過失傷害の罪で罰金命令を出し、すでに確定している。
ムシアラは罰金刑を受け、2月中旬から運転禁止。免許再取得は、刑事命令確定から9か月後となる。
- AFP
ジャマル・ムシアラ：転機となった出来事を経て、衝撃的な怪我
「処分と運転禁止措置は受け入れた」と彼は『Bild』紙に語った。ムシアラは、この事故を「人生を変える出来事」とし、「自分なりに受け止めなければならなかった」と述べた。また、「責任は私にある。誰も重傷を負わなかったことに感謝している」と語った。 FCバイエルンとドイツサッカー連盟（DFB）の責任者には報告済みで、支援を受けたと説明した。
しかし、2025年の試練は免許停止だけではなかった。数か月後、この才能ある攻撃的MFはクラブワールドカップで負傷した。 PSGのGKジャンルイジ・ドンナルンマとの衝突で腓骨を骨折し、足首の脱臼と靭帯損傷も負った。
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FCバイエルンのジャマル・ムシアラが「マジック・ムシアラ」として復活しつつある。
23歳の彼は1月中旬にようやく復帰したが、3月に足首の痛みが再発し、再び挫折した。迫るワールドカップを控え、ムシアラは負傷前の状態を取り戻そうと奮闘している。
低迷期にはバイエルンのコンパニー監督が励ました。「彼はフィジカル面でほぼ最高レベルに到達している。走れて、プレスをかけて、1対1も制する。 残る疑問はひとつ。あの「マジック・ムシアラ」がいつ戻るかだ。最高の状態だったジャマルが」とコンパニ監督は5月初めに語った。「その完全な自由が戻れば――必ず戻る――進化したムシアラが見られる。それを楽しみにしている」
ジャマル・ムシアラ：2025/26シーズンFCバイエルンでの成績と統計
コンテスト 試合 ゴール アシスト ブンデスリーガ 15 3 4 チャンピオンズリーグ 6 2 1 DFBカップ 2 - 1