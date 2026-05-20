激しい衝突で「過失傷害」、スピード違反がバイエルン・スター Jamal Musiala に深刻な影響。

ムシアラは追い越し中に時速194キロでフォルクスワーゲン・ゴルフと衝突。現場の制限速度は時速120キロだった。フォルクスワーゲンの乗員は軽傷。検察によると物的損害は約20万ユーロ。検察庁広報のフロリアン・リンデマン氏が地元紙『tz』に明らかにした。

ミュンヘン地方裁判所は2026年1月28日、被告ジャマル・M氏に道路交通の過失危険行為と2件の過失傷害の罪で罰金命令を出し、すでに確定している。

ムシアラは罰金刑を受け、2月中旬から運転禁止。免許再取得は、刑事命令確定から9か月後となる。