投稿された写真にはコース脇に横転した車両が写っていた。乗っていた2人とも無傷だった。フェルスタッペンは事故後、「激しい事故だったが、安全なマシンのおかげで無事でよかった」と語った。

息子のマックスは「何をするにも危険はつきもの。でも、レースはやはり危険だ」と語る。F1マシンが安全でも「角度が悪くぶつかったら意味がない。運次第だ」と続けた。