「今夜はホテルに帰れる。シャワーを浴びに行くが、床が滑りやすければ滑って首の骨を折るかもしれない」とF1で4度の世界チャンピオンに輝いた彼は、日曜日に開催されるマイアミGP（22:00 CEST／Sky）を前に語った。 「アムステルダムを自転車で走るのはやはり非常に危険だ。バスに轢かれるかもしれない」と続けた。
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「滑って首の骨を折るかもしれない」。F1スターのマックス・フェルスタッペンが安全対策について発言。
安全性を巡る議論は、先週の日曜日に起きたフェルスタッペン父ヨスのラリー事故に関する記者の質問から始まった。54歳のオランダ人ドライバーはベルギー・ラリー選手権第4戦で、コ・ドライバーのジャスパー・フェルムレンを乗せたシュコダを運転中、コースを外れて高速左右連続コーナーで木に接触し、車両が横転した。
事故に遭った2人は無傷だった
投稿された写真にはコース脇に横転した車両が写っていた。乗っていた2人とも無傷だった。フェルスタッペンは事故後、「激しい事故だったが、安全なマシンのおかげで無事でよかった」と語った。
息子のマックスは「何をするにも危険はつきもの。でも、レースはやはり危険だ」と語る。F1マシンが安全でも「角度が悪くぶつかったら意味がない。運次第だ」と続けた。