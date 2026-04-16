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「準備は万端だ」― デクラン・ライス、プレミアリーグ優勝をかけた大一番を控えマンチェスター・シティに警告
アーセナル、2冠への夢をつなぐ
チャンピオンズリーグでの勝ち進みはアーセナルの自信を強めている。第1戦でカイ・ハヴェルツが終盤に決めた決勝点に続き、エミレーツでのスポルティングCP戦は0-0で準決勝進出を決めた。ライスは、クラブが前シーズンの欧州成績を上回る好機だと強調した。
「本当に嬉しいし、心から幸せだ。 今季はさらに一歩進め、決勝へ進みたい」とTNTスポーツのインタビューに語った。ポルトガル勢を相手に守備的に戦ったことへの不満はないかと問われると、ライスはこう続けた。「不満？ いや、また準決勝に進めたんだ。他人がどう思おうと関係ない。重要なのは、このチームと監督がどう考えるかで、我々が再び準決勝へ進んだということだ。」
- AFP
ライス氏、エティハドの声明を批判
欧州での活躍に勢いづいたアーセナルのスター選手は、週末のマンチェスター・シティ戦でも引き分けを狙うつもりはないと強調した。勝ち点1で優位を保てるとの声もあるが、ライス選手はアルテタ監督率いるチームが勝利への意気込みを持ってエティハド・スタジアムに向かうと断言した。
「もちろん、すべての試合に勝たなければならない。我々はプレミアリーグの全試合で勝利を収めたいと思っている」とライスは付け加えた。「今年の我々の成績は、すべての大会を通じて素晴らしいものだ。それが我々が試合をする理由だ。どれだけ勝ちたいか、それがすべてだ。だから、自分は準備ができているし、チームメイトたちも準備ができていると分かっている。さあ、行こう。」
アルテタ監督、負傷者に悩まされる
ライスは絶好調だが、アルテタ監督はマンチェスター遠征を前に複数主力のコンディションに悩む。最も深刻なのは、負傷中の象徴的ウインガー、ブカヨ・サカだ。彼の不在が国内リーグ不振と重なり、ホームでボーンマスに2-1で敗れたことでマンチェスター・シティとの勝ち点差は6に縮まった。 アーセナル監督は「彼はアキレス腱の怪我で苦しんでいる。回復の兆しはあるが、負荷をかけてからの反応を見極める必要がある」と語った。
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優勝を左右する一戦
日曜日の試合は、ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティがアーセナルを追い上げる中で、極めて重要な一戦だ。アーセナルが優位でも、シティは消化試合が残っており、エティハドでつまずけば流れは再びシティへ傾く。
しかしライスは動じない。「どの試合にも騒ぎはつきもの。うまくいかなくても受け流し、前へ進むだけだ」と語った。 誰も譲ってはくれない。前へ進め。結果はどうであれ、突き進むだけだ」