欧州での活躍に勢いづいたアーセナルのスター選手は、週末のマンチェスター・シティ戦でも引き分けを狙うつもりはないと強調した。勝ち点1で優位を保てるとの声もあるが、ライス選手はアルテタ監督率いるチームが勝利への意気込みを持ってエティハド・スタジアムに向かうと断言した。

「もちろん、すべての試合に勝たなければならない。我々はプレミアリーグの全試合で勝利を収めたいと思っている」とライスは付け加えた。「今年の我々の成績は、すべての大会を通じて素晴らしいものだ。それが我々が試合をする理由だ。どれだけ勝ちたいか、それがすべてだ。だから、自分は準備ができているし、チームメイトたちも準備ができていると分かっている。さあ、行こう。」



