Getty/GOAL
翻訳者：
「準備はできてる」――リアム・ギャラガーがワールドカップ決勝で『ワンダーウォール』を披露すると約束。オアシスの象徴的なアンセムが、イングランドのワールドカップ制覇への道のりのサウンドトラックとなる。
オアシスのレジェンドが呼びかけに応える
イングランドがメキシコに劇的勝利。ブリットポップのアイコン、ギャラガーはSNSでチームを称えた。ファンが選手に歌を贈る様子を見て、彼はツイッターに「ハリー・ケイン、頑張れ！イングランド、頑張れ！ワンダーウォールと歌うのは大変だ」と投稿。1995年の名曲を大会アンセムとするサポーターから数千の反応があった。
あるファンは「決勝に進んだら現地で『ワンダーウォール』を歌って」とリプライ。大舞台を恐れないギャラガーは「様子を見て、準備はできてる」と応じた。 この約束は、トーマス・トゥヘル監督率いるチームにとって、すでに最高潮に達しつつあるこの夏に、さらなる興奮をもたらした。
- AFP
「スリー・ライオンズ」、アステカでの激戦を乗り切る
試合後、スタンドではイングランドの応援歌が響いた。アステカ・スタジアムでスリー・ライオンズはベリンガムの2ゴールで先制。しかしキノーネスに1点返され、クアンサが退場し10人に。
終盤にラウル・ヒメネスにPKで1点を返されたが、イングランドは粘り強く守り抜き3－2で勝利。準々決勝ではノルウェーと対戦する。スタンドでは遠征組がオアシスのアンセムを大合唱し、熱狂の渦に包まれた。
ケインは祝賀の渦の中で声を失った
試合の激しさと試合後の祝賀ムードは、イングランドのキャプテンに大きな負担をかけた。試合終了のホイッスルが鳴った後、声が枯れたケインは記者対応に苦労し、祝賀の熱狂があまりにも激しかったため声帯を痛めたと認めた。
彼は「逆境を乗り越え、信じられないほどの声援を受けた。言葉が出ない」と語った。その姿はファンに好感を覚えさせ、7月19日の決勝でケインとギャラガーが再びピッチに立つことを期待させている。
- Getty Images Sport
トゥヘル監督が勝利へのメンタリティを称賛
ファンが音楽に注目する中、トゥヘル監督はチームの粘り強い戦いを称えた。敵地でメキシコの猛攻を凌いだ選手たちは「正しいメンタリティ」を示した、とドイツ人指揮官は語った。イングランドは次にマイアミでハーランド率いるノルウェーと対戦する。決勝トーナメント進出の原動力となるのは、リアム・ギャラガーのライブパフォーマンスだ。
音楽とチームとの絆はかつてないほど強まっている。大会序盤、ケインは試合後の『ワンダーウォール』合唱を「代表でプレーして最も好きな瞬間の一つ」と語った。オアシスのボーカルが待機する中、スリー・ライオンズは世界最大の舞台でブリットポップの夢を叶えるまであと3勝だ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。