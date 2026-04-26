「準備はできている」：PSGがチャンピオンズリーグ準決勝を前にFCバイエルン・ミュンヘンに挑発的なメッセージを送る

アンジェでは劇的な展開はなかった。リー・カンイン（7分）、セニー・マユル（39分）、ルーカス・ベラルド（52分）がアウェーチームに得点を挙げた。バロンドール受賞者のウスマン・デンベレ、攻撃の要デズィレ・ドゥエ、チヴィチャ・クワラツヘリアは出場しなかった。 74分にはゴンサロ・ラモスが2枚目のイエローカードで退場しパリは10人となったが、勝利は揺らがなかった。

ただ、アクラフ・ハキミとルーカス・エルナンデスは前半のみで交代し、チームに不安を残した。 ハキミはスプリント後に違和感を訴えたがハーフタイムまでプレー。左太ももを気にしていたエルナンデスも同様だった。エンリケ監督は2人について言及しなかったが、ハキミは試合後、普通にチームバスへ移動した。