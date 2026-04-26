「いい気分だ」とルイス・エンリケ監督は語った。「このような結果は、チャンピオンズリーグ準決勝に向けた最高の準備となる。選手だけでなく、チームやサポーターにとっても重要だ。我々は準備万端だ」
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「準備はできている」：PSGがチャンピオンズリーグ準決勝を前にFCバイエルン・ミュンヘンに挑発的なメッセージを送る
火曜日21時（Prime Video）にバイエルンはフランス首都で第1戦に臨む。土曜のリーグ最終調整試合ではコンパニが積極的に交代。前半を0－3で折り返したが、ケインやオリゼの活躍で4－3の勝利。
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PSG：ドゥエとエルナンデスの状態が懸念される
アンジェでは劇的な展開はなかった。リー・カンイン（7分）、セニー・マユル（39分）、ルーカス・ベラルド（52分）がアウェーチームに得点を挙げた。バロンドール受賞者のウスマン・デンベレ、攻撃の要デズィレ・ドゥエ、チヴィチャ・クワラツヘリアは出場しなかった。 74分にはゴンサロ・ラモスが2枚目のイエローカードで退場しパリは10人となったが、勝利は揺らがなかった。
ただ、アクラフ・ハキミとルーカス・エルナンデスは前半のみで交代し、チームに不安を残した。 ハキミはスプリント後に違和感を訴えたがハーフタイムまでプレー。左太ももを気にしていたエルナンデスも同様だった。エンリケ監督は2人について言及しなかったが、ハキミは試合後、普通にチームバスへ移動した。