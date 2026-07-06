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「準備はできている」――リアム・ギャラガーがワールドカップ決勝で『ワンダーウォール』を歌うと約束。オアシスの名曲が、イングランドの優勝へのサウンドトラックとなる。
オアシスのレジェンドが呼びかけに応える
イングランドがメキシコに劇的勝利。ブリットポップのアイコン、ギャラガーはSNSでチームを称えた。ファンが選手に歌を贈る様子を見て、彼はツイッターに「ハリー・ケイン、頑張れ！イングランド、頑張れ！ワンダーウォールと歌うのは大変だ」と投稿。1995年の名曲を大会アンセムとするサポーターから数千の反応があった。
あるファンは「決勝に進んだら現地で『ワンダーウォール』を歌って」とリプライ。大舞台を恐れないギャラガーは「様子を見て、準備はできてる」と応じた。 この約束は、トーマス・トゥヘル監督率いるチームにとって、すでに最高潮に達しつつあるこの夏に、さらなる興奮をもたらした。
- AFP
「スリー・ライオンズ」、アステカでの激戦を乗り切る
この音楽エピソードは、イングランド代表が近年で最も粘った試合の直後に生まれた。アステカ・スタジアムでの一戦で、スリー・ライオンズは前半にジュード・ベリンガムが2得点を奪って先行。しかしジュリアン・キノーネスに1点を返され、ジャレル・クアンサがハイタックルで一発退場し、10人で守らねばならなくなった。
終盤にラウル・ヒメネスにPKで1点を返されたが、イングランドは粘り強く守り抜き3－2で勝利。準々決勝ではノルウェーと対戦する。スタンドは熱狂し、遠征組はオアシスのアンセムを再び歌い上げた。
ケインは祝賀の渦の中で声を失った
試合の激しさと試合後の祝賀ムードは、イングランドのキャプテンに大きな負担をかけた。試合終了のホイッスルが鳴った後、声が枯れたケインは記者対応に苦労し、祝賀の熱狂があまりにも激しかったため声帯を痛めたと認めた。
彼は「舞台もチームも逆境も、すべてを乗り越えた。信じられないほどの声援だ。言葉が出ない」と語った。声帯を犠牲にしたキャプテンの姿はファンにさらに好感を抱かせた。ファンは7月19日の決勝でケインとギャラガーが共にピッチに立つ夢を見ている。
- Getty Images Sport
トゥヘル監督が勝利へのメンタリティを称賛
ファンが音楽に注目する中、トゥヘル監督はチームの粘り強い戦いを称えた。敵地でメキシコの猛攻を凌いだ選手たちは「正しいメンタリティ」を示した、とドイツ人指揮官は語った。イングランドは次にマイアミでハーランド率いるノルウェーと対戦する。決勝トーナメント進出の原動力となるのは、リアム・ギャラガーのライブパフォーマンスだ。
音楽とチームとの絆はかつてないほど強固だ。大会序盤、ケインは試合後の『ワンダーウォール』合唱を「代表でプレーして最も好きな瞬間の一つ」と語った。ボーカリストの出演が控える中、スリー・ライオンズは世界最大の舞台でブリットポップの夢を叶えるまであと3勝に迫っている。
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