「準備はできている」――リアム・ギャラガーがワールドカップ決勝で『ワンダーウォール』を歌うと約束。オアシスの名曲が、イングランドの優勝へのサウンドトラックとなる。

イングランドがメキシコに劇的勝利。ブリットポップのアイコン、ギャラガーはSNSでチームを称えた。ファンが選手に歌を贈る様子を見て、彼はツイッターに「ハリー・ケイン、頑張れ！イングランド、頑張れ！ワンダーウォールと歌うのは大変だ」と投稿。1995年の名曲を大会アンセムとするサポーターから数千の反応があった。

あるファンは「決勝に進んだら現地で『ワンダーウォール』を歌って」とリプライ。大舞台を恐れないギャラガーは「様子を見て、準備はできてる」と応じた。 この約束は、トーマス・トゥヘル監督率いるチームにとって、すでに最高潮に達しつつあるこの夏に、さらなる興奮をもたらした。







