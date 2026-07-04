クロップ監督はテレビ番組で、ドイツサッカー連盟（DFB）から新監督候補として接触があったと認めた。ただ、現在の業務があるため協議は継続中だと強調した。

「ユリアンが辞任し、連盟が後任を探している過程で打診があった」とクロップは語った。

また、2年前にリヴァプールを去った原因となった疲労は回復したと強調した。

「2年前、リヴァプールを去ったのはエネルギーが不足していたからだが、今は完全に回復し、準備もできている」と語った。