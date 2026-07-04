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「準備はできている」―ユルゲン・クロップがドイツで協議し、監督業への電撃復帰へ。
クロップ氏がドイツ代表監督の最有力候補に浮上
クロップ監督は、ワールドカップでパラグアイに敗れベスト32で敗退した後に辞任したナーゲルスマン監督の後任としてドイツ代表監督に就任するよう、ドイツサッカー連盟（DFB）から打診があったことを認めた。ニューヨークでMagenta TVの解説を務めるクロップ監督は、同連盟と接触があったと述べた。現時点では合意には至っていないが、ドイツ代表を新たな時代へ導く監督探しは進行中だ。
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クロップ監督、ドイツサッカー連盟（DFB）との接触を認める
クロップ監督はテレビ番組で、ドイツサッカー連盟（DFB）から新監督候補として接触があったと認めた。ただ、現在の業務があるため協議は継続中だと強調した。
「ユリアンが辞任し、連盟が後任を探している過程で打診があった」とクロップは語った。
また、2年前にリヴァプールを去った原因となった疲労は回復したと強調した。
「2年前、リヴァプールを去ったのはエネルギーが不足していたからだが、今は完全に回復し、準備もできている」と語った。
クロップは有意義な変化を求めている
クロップ監督は、主要大会での不振を受け、ドイツ代表には抜本的な改革が必要だと語る。新監督の就任だけでは不十分で、構造的な変革が不可欠だと強調した。
クロップは「ドイツサッカーは今、転換点にある。今こそ根本的に変える必要がある。それが私であれ他であれ、変化は必要だ」と語った。
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任命の可能性をめぐる協議が続いている
ドイツサッカー連盟（DFB）は、クロップ氏がレッドブルのグローバルサッカー部門責任者を務めることで生じる問題を解決しながら、交渉を続ける方針だ。合意には、代表チームの方向性とクロップ氏の現職離任手続きで双方が合意できるかが鍵となる。
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