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「準備はできている」 コール・パーマーがフラム戦でチェルシーを劇的勝利に導き、プレミアリーグに警告を発した
パーマーが輝き、アロンソ時代が幕を開ける
チェルシーは、新指揮官アロンソの就任後初となるプレミアリーグ初戦でフラムに3-2で勝利し、華々しく新章の幕を開けた。チェルシーの攻撃はキックオフ直後から活性化されており、パーマーが主たる司令塔として機能。2025-26シーズンに苦しめられた負傷のフラストレーションを完全に乗り越えたことをうかがわせるパフォーマンスだった。パーマーは開始32秒でジョアン・ペドロの先制点をアシストすると、その後は自らも得点を記録し、チェルシーの白星発進に大きく貢献した。
前季は出場機会の少なさからイングランドのワールドカップメンバー入りを逃したこのFWは、今後の挑戦に向けてどれほど準備ができているかを問われた。すると笑みを浮かべてこう答えた。「試合を見ていなかったの？ 冗談だよ。準備はできているよ」と、パーマーは『スカイ・スポーツ』に語った。「ケガやいろいろなことがあって難しいシーズンだった。でも夏の間も、戻ってきてからも、いつも以上にハードワークしてきた。もちろんケガがあったから、それを防ぐために毎日必死に取り組まなければならなかった。自分にどんな才能があるかは分かっているし、ああいうパフォーマンスはできるんだ」
- AFP
この先に待つ長いシーズンへの渇望
パーマーにとって、この好スタートは、本人が望む安定した好調を続けていくための始まりにすぎない。FWは、ピッチ外から試合を見守る時間が自身のサッカー観を変え、以前はほとんど見せることのなかったほどの感情的な思い入れを植え付けたと認めた。負傷予防とフィジカルコンディションの向上に重点を置くことで、プレミアリーグのフルシーズンを戦い抜く厳しさに対応できる土台を築いた。
パーマーは、今は将来と、シーズン開幕戦で示した基準を維持することだけに集中していると改めて強調した。「普段の僕は感情的な人間ではないし、僕を知る人たちは、人生のいろいろなことを普段はあまり気にしないタイプだと分かっている。でも、この夏は休んでリフレッシュできた。そうして、準備はできているし、ハングリーでもある」と付け加えた。
- Imagn
新たな顔ぶれのチェルシー攻撃陣が機能する
パーマー、モーガン・ロジャーズ、ジョアン・ペドロによるコンビネーションプレーは、この日の午後のハイライトだった。アロンソは、プレッシャー下でも試合を変える瞬間を生み出す力を持つ特別な攻撃陣を称賛した。指揮官の戦術的な配置によってパーマーは危険なスペースへ流れやすくなり、最終的には49分の決勝ゴールにつながった。
アロンソはSky Sportsに対し、すぐさまその主役の影響力を称え、次のように語った。「彼のパフォーマンスは本当に素晴らしかった。責任感と成熟さを持ってプレーしていたし、それでいて自由もあった。コールの良さを最大限に引き出すことは、私にとって本当に重要だ。彼のことをうれしく思うし、もし私たちが良いチームになるのであれば、偉大なコールが必要になる」
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ロジャーズが「ハングリー」なパーマーを称賛
チームメートの勝利への貢献に感銘を受けたロジャーズは、プレシーズン期間中のパーマーに内なる闘志が燃えていたと指摘した。ロジャーズは、2023年12月のクリストファー・エンクンク以来、クラブでのプレミアリーグデビュー戦で得点を挙げた最初のチェルシーの選手となったが、試合後のインタビューの大半をパーマーへの賛辞に費やした。
「彼がどれだけ優れているかは、みんな分かっている」とロジャーズは語った。「もちろん、昨季はケガやいろいろなこともあって難しいシーズンだった。でも、プレシーズンやトレーニングで彼の目を見れば、人々を見返す準備ができているのが分かった。あのパフォーマンスがまさにそれを示していた。ピッチ上で断トツのベストプレーヤーだったし、それが彼のやることなんだ。彼が自分たちのチームにいるのは心強い」
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