パーマーにとって、この好スタートは、本人が望む安定した好調を続けていくための始まりにすぎない。FWは、ピッチ外から試合を見守る時間が自身のサッカー観を変え、以前はほとんど見せることのなかったほどの感情的な思い入れを植え付けたと認めた。負傷予防とフィジカルコンディションの向上に重点を置くことで、プレミアリーグのフルシーズンを戦い抜く厳しさに対応できる土台を築いた。

パーマーは、今は将来と、シーズン開幕戦で示した基準を維持することだけに集中していると改めて強調した。「普段の僕は感情的な人間ではないし、僕を知る人たちは、人生のいろいろなことを普段はあまり気にしないタイプだと分かっている。でも、この夏は休んでリフレッシュできた。そうして、準備はできているし、ハングリーでもある」と付け加えた。