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「満身創痍だ！」、アレックス・ニール監督がウェストハム戦を前に消耗したミルウォールのフィットネス状況について率直な最新情報を明かす
ニール、ミドルズブラで苦しんで勝ち取った勝ち点1に満足
ミルウォールのアレックス・ニール監督は、週半ばに敵地で行われたミドルズブラ戦でチームが2-2の引き分けに持ち込んだ後、大きな満足感を示した。ミルウォールはタイリク・アコンテとリンドン・ダイクスのゴールで、前半を終えてまさかの2点リードを築いたが、ホームのミドルズブラが後半に盛り返して追いついた。
この結果により、ミルウォールは今季リバーサイド・スタジアムでミドルズブラから勝ち点を奪った最初のチームとなった。
また、公式戦直近5試合で4敗を喫していた中で、これはぜひとも欲しかった追い風となった。
- NurPhoto
指揮官、負傷者続出の危機を乗り越えるチームの戦いぶりを称賛
試合後に語ったニールは、深刻な負傷者続出の中で戦い抜いた選手たちを称賛した。この負傷危機により、トップチームの主力11人が戦列を離れている。さらに、過密な移動日程とミッドウィークの連戦によって、チームはフィジカル面で限界まで追い込まれていることも認めた。
終盤に同点弾を許したものの、このスコットランド人指揮官はチームの献身性を責めることはなかった。
「選手たちの努力に文句はつけられない。ここまで火曜日の試合が4週連続で続いている。週末にはウェストハム戦もあるし、今は多くの選手がもう力を振り絞っている状態だ。それでも、彼らが見せてくれた努力には本当に満足している」とニールは語った。
戦力低下のライオンズが、2012年以来初のダービーに備える
この激闘の末の引き分けの直後、土曜日にはザ・デンでウェストハム・ユナイテッドとの大きな注目を集める一戦が控えている。この記念すべき試合は、激しいロンドンのライバル同士にとって2012年2月以来初の公式戦での対戦となる。当時はウェストハムが2-1で勝利した。
EFLチャンピオンシップの順位表で首位とわずか4ポイント差につけるミルウォールは、疲労を引きずる中でもリーグ首位チームを苦しめることを目指す。
ウェストハムは、降格後のプレミアリーグ即時復帰を目指してこの一戦に臨む。
- APL
ミルウォール、ホームでの一戦へ疲労克服を目指す
土曜日のキックオフまで時間がないなか、ニールはこの大一番を乗り切るためにチームスピリットに頼らなければならない。指揮官は、自分のチームを簡単には負けない集団にすることが依然として最優先事項だと強調した。
ミルウォールは、本拠地ザ・デンの雰囲気を力に変え、宿敵相手に貴重な勝利をつかむことを目指している。
ミルウォールは、ホームのサポーターに記憶に残るダービーでのパフォーマンスを届けるべく、準備を続けている。
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