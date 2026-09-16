ミルウォールのアレックス・ニール監督は、週半ばに敵地で行われたミドルズブラ戦でチームが2-2の引き分けに持ち込んだ後、大きな満足感を示した。ミルウォールはタイリク・アコンテとリンドン・ダイクスのゴールで、前半を終えてまさかの2点リードを築いたが、ホームのミドルズブラが後半に盛り返して追いついた。

この結果により、ミルウォールは今季リバーサイド・スタジアムでミドルズブラから勝ち点を奪った最初のチームとなった。

また、公式戦直近5試合で4敗を喫していた中で、これはぜひとも欲しかった追い風となった。