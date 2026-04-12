Getty Images Sport
翻訳者：
「満タンにした」――ブラジル代表のスーパースター、ネイマールが勝利で復帰し、サントス監督から絶賛を受けた。
ネイマールが活躍し、サントスが勝利
出場停止と休養で直近2試合を欠場したネイマールは、この試合で存在感を示した。ホームチームは、後半に途中出場のモイゼスが決めた1点を守り、戦術的にまとまった守りで勝利した。復帰したネイマールは試合のペースを握り、チャンスを作り、チームを重要なリーグ戦の勝利に導いた。
- Getty Images Sport
クカ監督、ネイマールのコンディションを称賛
激戦を制し、クカ監督はまず選手たちの並外れたフィジカル努力を称えた。戦術について監督はこう語った。「これは我々の自然なプロセスだ。ネイマールもガビゴルも『タンクを満タン』にした。 「今日は両者とも素晴らしい動きだった。データは未確認だが、今年ベスト級のフィジカルと競争力だったはずだ。ネイマールは休養しながらプレーできる。日曜と水曜に連続で90分間出る必要はない。3日ごとに万全な状態に調整できる」
ネイマールの試合統計を分析
90分間のデータは、ネイマールの大きな影響力を示している。ボールタッチは77回、パスは44本中32本成功、うち2本がキーパスだった。ロングパス5本はすべて正確に味方に届いた。シュート5本で期待得点は0.26ながら、得点はなかった。それでも彼の活躍は圧巻だった。 14回の地上デュエルに勝ち、3回ボールを奪取。監督が評価したように、強豪相手にフィジカルと闘志を示した。
- Getty Images Sport
2026年ワールドカップへの挑戦
34歳のフォワードは2026年ワールドカップでブラジル代表を率いる決意だ。ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、彼が代表に選ばれるには最高のコンディションを維持する必要があると語った。大会まであと2ヶ月。ネイマールはこの最近の活躍を飛躍のきっかけにしたい。