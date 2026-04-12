激戦を制し、クカ監督はまず選手たちの並外れたフィジカル努力を称えた。戦術について監督はこう語った。「これは我々の自然なプロセスだ。ネイマールもガビゴルも『タンクを満タン』にした。 「今日は両者とも素晴らしい動きだった。データは未確認だが、今年ベスト級のフィジカルと競争力だったはずだ。ネイマールは休養しながらプレーできる。日曜と水曜に連続で90分間出る必要はない。3日ごとに万全な状態に調整できる」