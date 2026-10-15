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「混乱と茶番だ！」ロイ・キーン、マンチェスター・ユナイテッド敗戦後のリサンドロ・マルティネスの「身勝手な」発言を痛烈批判
キーン、ユナイテッドに関する発言をめぐりマルティネスを痛烈批判
キーンは、マンチェスター・ユナイテッドのDFマルティネスがクラブ首脳陣について物議を醸す発言をしたことを受け、同選手を批判した。アルゼンチン人センターバックのマルティネスは、先日の敗戦後に公然と不満を表明。元主将のキーンは、批判のタイミングと内容を強く問題視した。キーンは、現在のチームの選手たちはピッチ上で自らのプレー水準を大きく落としており、他者を批判する資格はないと考えている。
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オールド・トラッフォードで鏡を見つめる
ポッドキャスト『ジ・オーバーラップ』に出演したキーンは、マンチェスターのクラブに現在見られる風潮を痛烈に批判した。DFの激しい発言は、さらに大きな問題を端的に表していると考えている。
キーンは「クラブの現状を映し出していると思う。あそこは明らかに混乱していて、ちょっとしたサーカスのようだ」と語った。「ユナイテッドのように苦しい時期を過ごしているとき、特定の選手が発言することについて私が問題だと思うのは、あれこれ言う前に、まず自分自身を省みるべきだということだ」
不調とリーダーシップ不足に苦しむ
キーンが特に不快感を示したのは、その批判が調子の上がらない選手から出たことだった。マルティネスは公の場でこれほど大胆な発言をするにふさわしいほど高いレベルのプレーを見せていないと指摘した。
「素晴らしいと言うファンもいれば、チームの足を引っ張っていると言うファンもいるだろう。チームが苦しんでいる中、特に本来の力を発揮できていない選手からの発言ならなおさらだ」と付け加えた。
この伝説的MFは、アルゼンチン人選手がロッカールームで強い発言力を持つ存在だという見方も退けた。そして、マルティネスを単に「多くのミスを犯しているセンターバック」だと厳しく評した。
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チームは重要な試合を控えている
マルティネスはその後、SNSで自身の発言を釈明し、発言はすべて怒りと苛立ちから出たものだと主張した。しかし、亀裂の入ったロッカールームでは、すでに悪影響が生じている可能性がある。マンチェスター・ユナイテッドは、何としても話題をサッカーに戻す必要がある。チームは日曜日に敵地で行われるリーズ・ユナイテッドとの重要なプレミアリーグの一戦に向け、早急に態勢を立て直さなければならない。批判を鎮め、切実に求められる安定を取り戻すには、敵地での好結果が不可欠だ。
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