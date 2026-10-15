キーンが特に不快感を示したのは、その批判が調子の上がらない選手から出たことだった。マルティネスは公の場でこれほど大胆な発言をするにふさわしいほど高いレベルのプレーを見せていないと指摘した。

「素晴らしいと言うファンもいれば、チームの足を引っ張っていると言うファンもいるだろう。チームが苦しんでいる中、特に本来の力を発揮できていない選手からの発言ならなおさらだ」と付け加えた。

この伝説的MFは、アルゼンチン人選手がロッカールームで強い発言力を持つ存在だという見方も退けた。そして、マルティネスを単に「多くのミスを犯しているセンターバック」だと厳しく評した。