ニューヨーク州司法長官のジェームズ氏は、今回の調査は金融操作から市民を守るための措置だと強調した。同氏は、開催インフラの費用を大きく負担する地元住民が高額チケットでイベントから締め出されるべきではないと主張した。ジェームズ氏は「誰も法外な価格でチケットを買わされるべきではありません。ファンは購入したチケットを確実に受け取れると信頼できなければなりません。地元住民には手頃なチケットを入手する公平な機会が与えられるべきです」と述べた。

これは、カリフォルニア州司法長官ロブ・ボンタが以前送った書簡に続く法的圧力だ。ボンタも「誤解を招く恐れのあるチケット販売慣行」についてFIFAに説明を求めていた。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「とてつもなく熱狂的な」需要を理由に価格設定を擁護したが、調査当局は水曜日の時点で104試合中86試合の額面価格チケットが入手可能と指摘した。 この事実は、高値を正当化する「チケットは極めて入手困難」という主張と矛盾する。