Getty Images News
翻訳者：
「混乱と偽りの品薄状態！」――「露骨に欺瞞的」なワールドカップチケット価格をめぐる疑惑を受け、米当局が調査を開始し、FIFAに法的召喚状が送達された。
FIFAに対し法的措置が取られた
ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は、FIFAのチケット販売慣行を正式に調査開始。同組織が「混乱、人為的な品薄、法外な価格」を生み出していると批判した。 ニュージャージー州のジェニファー・ダベンポート司法長官は、FIFAに対し関連文書提出を命じる召喚状を送達したと明かした。2026年大会が迫る中、地元主催者とFIFAの対立は深刻化している。
ダベンポート氏はニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏、ニューヨーク市消費者・労働者保護局（DCWP）と共同声明を発表。「ワールドカップ開催は名誉ですが、住民や訪問者を搾取する口実にはなりません。チケット販売で正直であることは難しくありません」と述べた。 調査では、発売スケジュールが市場を操作し、ファンに負担を強いていたかも検証される。
- AFP
不正行為の申し立て
DCWPは「露骨な欺瞞的行為」の報告を重視しており、サミュエル・A・A・レバイン委員長はFIFAの透明性に深い懸念を表明した。 ファンからは座席位置について「誤解を招く」扱いを受けたとの報告があり、特に初期販売終了後に高値で発売された「フロント」カテゴリーが指摘されている。また、変動価格モデルにより104試合中90試合のチケット価格が平均34％引き上げられたとの疑惑もあり、史上最も高額なワールドカップとの声もある。
レビン氏は「座席を誤解させる表示や人為的な値上げは、市の消費者保護法違反であり、極めて憂慮すべきだ」と述べ、高注目イベントのチケット購入では「透明性と公平性」が不可欠だと強調した。 調査では、価格が過去最高となった理由と、公式発表で偽りの緊急性が煽られたかどうかが検証される。
地域住民への公平性
ニューヨーク州司法長官のジェームズ氏は、今回の調査は金融操作から市民を守るための措置だと強調した。同氏は、開催インフラの費用を大きく負担する地元住民が高額チケットでイベントから締め出されるべきではないと主張した。ジェームズ氏は「誰も法外な価格でチケットを買わされるべきではありません。ファンは購入したチケットを確実に受け取れると信頼できなければなりません。地元住民には手頃なチケットを入手する公平な機会が与えられるべきです」と述べた。
これは、カリフォルニア州司法長官ロブ・ボンタが以前送った書簡に続く法的圧力だ。ボンタも「誤解を招く恐れのあるチケット販売慣行」についてFIFAに説明を求めていた。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「とてつもなく熱狂的な」需要を理由に価格設定を擁護したが、調査当局は水曜日の時点で104試合中86試合の額面価格チケットが入手可能と指摘した。 この事実は、高値を正当化する「チケットは極めて入手困難」という主張と矛盾する。
- Getty Images Sport
コスト高にサッカーファンが不満を募らせている
FIFAが批判されているのはチケット販売だけではない。交通費も大きな争点だ。 ニュージャージー州のミキー・シェリル知事らは、交通費補助を拒んだFIFAに反発。マンハッタン～メットライフ・スタジアムの電車運賃は当初150ドルと、通常12.90ドルの往復運賃を大きく上回り、世論の批判を呼んだ。NJトランジットはその後98ドルに値下げしたが、それでも標準運賃よりはるかに高い。