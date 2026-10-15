対立の発端は、ネーションズリーグでノルウェーに2-1で勝利した試合で、ジェズス監督がロナウドを最後までベンチに置いたことにある。ロナウドは出場するものと認識し、30分間ウォーミングアップしていた。裏切られたと感じたロナウドは10月6日に声明を発表。両者の非公開の話し合いを詳述し、監督が約束を2度破ったと主張した。その中には、試合後の記者会見で説明するという約束も含まれていた。この不満から、ロナウドはデンマーク戦を前にコペンハーゲンでの代表チームの合宿から離脱した。

その後、チームメイトに謝罪したものの、ポルトガルサッカー連盟（FPF）は10月9日、ロナウドに暫定的な出場停止処分を科し、この懲戒案件を緊急の問題として扱った。連盟の規定では、代表活動に参加しなかった選手には、1カ月から6カ月の重い出場停止処分に加え、多額の罰金が科される。