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「混乱していた！」ヴィティーニャがクリスティアーノ・ロナウドとジョルジェ・ジェズスの確執を明かす。PSGのMFはチームから遠ざけられたFWが「戻ってくる」ことを願う
MF、混乱に見舞われた代表合宿について語る
パリ・サンジェルマンのMFは、ロナウドとポルトガル代表のジェズス監督との公然の口論を受け、代表内でくすぶる緊張について明かした。この微妙な話題が再浮上したのは、ヴィティーニャがマンチェスター・シティとのチャンピオンズリーグのアウェー戦で4-2の快勝を収めた際に、チームの3点目を決めた後だ。どちらかの肩を持つことは避けたものの、この司令塔はポルトガル代表主将の代表復帰を望んでいることを隠さなかった。
- HMB-Media
選手たちは早期決着を望む
マンチェスターでの試合後、ミックスゾーンで取材に応じたポルトガルのMFは、チームの結束を守るため、慎重な言葉を選んだ。ロナウドとジェズスの対立について、ヴィティーニャは『TNTスポーツ・ブラジル』にこう語った。「混乱した代表ウィークだった。感情が入り乱れていた。僕としては、すべてが最善の形で解決することを願うだけだ。彼が戻ってきて、すべてがうまくいってほしい。それが僕たち全員の望みなのは確かだ。彼が戻り、すべてが解決することを願っている」
約束が守られず、抗議して練習から退席
対立の発端は、ネーションズリーグでノルウェーに2-1で勝利した試合で、ジェズス監督がロナウドを最後までベンチに置いたことにある。ロナウドは出場するものと認識し、30分間ウォーミングアップしていた。裏切られたと感じたロナウドは10月6日に声明を発表。両者の非公開の話し合いを詳述し、監督が約束を2度破ったと主張した。その中には、試合後の記者会見で説明するという約束も含まれていた。この不満から、ロナウドはデンマーク戦を前にコペンハーゲンでの代表チームの合宿から離脱した。
その後、チームメイトに謝罪したものの、ポルトガルサッカー連盟（FPF）は10月9日、ロナウドに暫定的な出場停止処分を科し、この懲戒案件を緊急の問題として扱った。連盟の規定では、代表活動に参加しなかった選手には、1カ月から6カ月の重い出場停止処分に加え、多額の罰金が科される。
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不透明な先行きが11月のウィンドウに影を落とす
暫定的な出場停止が続き、ベテランFWには6カ月間の出場停止処分が科される可能性もあるなか、両者は立場を譲らず、和解の兆しは見えない。この対立により、ポルトガル代表の来月の国際試合に向けた計画にも大きな疑問が生じている。一方、ヴィティーニャは当面、クラブでの活動に再び集中しなければならない。所属するパリ・サンジェルマンは来週、チャンピオンズリーグでバルセロナをホームに迎える大一番を控えている。
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