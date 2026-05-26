混乱がレアル・マドリードの命取りに：ジョゼ・モウリーニョの獲得費用は予想より高額になりそうだ

ドイツ紙ビルトやポルトガルテレビ局RTPによると、モウリーニョのベンフィカとの契約解除条項の期限は火曜日に切れた。
同報道によると、レアル・マドリードは当初700万ユーロで獲得可能だったが、ここ数週間の混乱で期限が火曜日に切れ、移籍金は現在1400万ユーロに跳ね上がった。モウリーニョは2027年までベンフィカと契約している。
ドイツ紙ビルトやポルトガルテレビ局RTPによると、モウリーニョのベンフィカとの契約解除条項の期限は火曜日に切れた。
同報道によると、レアル・マドリードは当初700万ユーロで獲得可能だったが、ここ数週間の混乱で期限が火曜日に切れ、移籍金は現在1400万ユーロに跳ね上がった。モウリーニョは2027年までベンフィカと契約している。
フロレンティーノ・ペレス会長は5月中旬の記者会見で報道陣を強く批判し、クラブへの「中傷キャンペーン」を主張した。その後、会長選の再選挙が決定され、史上初めてエンリケ・リケルメが対立候補として立候補した。
ペンテコステの月曜日に正式決定予定だったモウリーニョ監督の契約は、選挙結果を待つため凍結されたと『Bild』紙が報じた。それでもベンフィカ側は、モウリーニョが今夏レアルに復帰すると見ている。
後任には、2021年からフルハムを率いるマルコ・シルバが就任すると報じられている。シルバは昨季プレミア11位に導き、今夏契約満了となる。
モウリーニョは昨年9月、フェネルバフチェでの不振を経てベンフィカに就任。リーグ無敗ながらタイトルは逃し、ポルトに優勝を譲った。ポルトはカップ準々決勝でもベンフィカを破り、CLではレアル・マドリードがベンフィカを早期に退けた。
「モウ」率いるベンフィカを破りチャンピオンズリーグで勝ち進んだものの、レアル・マドリードの今シーズンは不運続きだった。チーム内対立により、就任からわずか数か月でシャビ・アロンソが解任され、1月中旬のバルセロナとのスーペルコパ決勝敗北が決定打となった。後任アルバロ・アルベロアのデビュー戦も数日後に惨事となった。
チームはコパ・デル・レイ16強でアルバセテに敗れ、ラ・リーガでも失速。バルセロナとの優勝争いから脱落した。チャンピオンズリーグ準々決勝でも4月にバイエルンに敗れ、アルベロアの解任は時間の問題となった。
彼もまたロッカールームの混乱を収拾できなかった。5月にはオーレリアン・チュアメニとフェデリコ・バルベルデの衝突が報じられ、キリアン・エムバペを巡る騒動も火に油を注いだ。
よって、2度目の就任となるモウリーニョは、就任早々多忙を極めるだろう。