ZUMA Press Wire
翻訳者：
深夜に涙！ 感情をあらわにしたベティスの青年パブロ・ガルシア、セバージョス獲得資金を捻出するための容赦ない400万ポンドでの退団後、車内で涙を流す
期限最終日における胸が張り裂ける別れ
レアル・ベティスは、下部組織出身のストライカー、パブロ・ガルシアのラシン・サンタンデールへの売却を成立させ、波乱含みとなった夏の移籍市場最終日に幕を下ろした。20歳のFWは火曜深夜、ベンハミン年代以前のカテゴリーでクラブに加わって以来15年間を過ごしたルイス・デル・ソル・スポーツシティを涙ながらに後にした。母親と車に乗る姿をカメラに捉えられたこの若き選手は、目に見えて悲しみに暮れながら、少年時代から所属したクラブへ別れの言葉を送った。
「すべてがうまくいくことを願っている。チャンピオンズリーグでも幸運を祈っている」と、ガルシアはその場を後にする際に報道陣へ語った。
- PsnewZ
ダニ・セバージョス復帰の資金捻出
パルケ・アルコサ生まれのFWの突然の退団は、重要な給与枠を確保するため、この日の午後遅くに急ピッチで進められた。レアル・ベティスは、ダニ・セバージョスの登録を成功させるために、こうした財務上の調整を必要としていた。同選手の2029年までとなる3年契約での復帰には、ラ・リーガの基準を満たすための減俸が伴っていた。ガルシアの売却は、7月1日以降にクラブが完全移籍で利益を100％計上した唯一の退団事例となっている。
移籍の金銭的な内訳
契約条件に基づき、ラシン・サンタンデールは500万ユーロでガルシアの登録権の50％を確保した。レアル・ベティスは、このU-21代表の若手選手について、将来的な売却時の取り分に加え、優先交渉権を巧みに保持している。トップチームでのブレーク期間には、2025年1月のラ・リーガデビュー後、ガルシアは33試合に出場して3得点を記録した。
- Getty Images Sport
慌ただしい夏の忙しい終わり
ガルシアの退団は、ラシン・サンタンデールにとって慌ただしい夏の移籍市場における感情的な中心となった。その夏は、移籍期限最終日だけで4選手が加入した。ベティスのFW獲得に加え、カンタブリアのクラブはジェノアから左SBアーロン・マルティンを迎え入れ、さらにレンタルでジャヌエル・ベロシアンとアンドレ・アルメイダも加わった。これで合計14人の新戦力を迎えて陣容を刷新したラシンは、残るシーズンを戦う中で迅速に適応していく必要がある。
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