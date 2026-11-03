2013年のサー・アレックス・ファーガソンの退任は、単に監督の席を空けただけではなかった。クラブの魂そのものに大きな穴を残した。後任の監督たちは就任と退任を繰り返し、数百万単位の資金が投じられてきた。それでもクラブは、復活への期待と厳しい現実への直面を繰り返している。フェルディナンドにとって、不振の根本原因はピッチ上だけにとどまらない。組織全体が徐々にほころび、問題は役員室や財務にまで及んでいる。その結果、クラブは脆弱になり、深刻な問題を抱えているという。

「聞いてくれ。アレックス・ファーガソンが去ってから、僕らの世代が去ってからのクラブを見れば、ずっと下降の一途をたどっているんだ」とリオは語った。「クラブは立ち上がれない状態が続いていて、理由は複数ある。クラブの運営のあり方が、さまざまな面でクラブを傷つけてきたと思う。クラブからは多額の資金が流出し、今も巨額の負債を抱えている。それに監督が入れ替わってきたことだけを見ても、舞台裏にはもっと深刻な問題があるはずだと思うだろう？ もっと上層部にだ。監督たち全員が原因というわけではないのだから」とリオは付け加えた。

かつての輝かしい成功は、今や重い負担となっている。フェルディナンドと同世代の選手たちが成し遂げたことがあまりに大きいため、現在の失敗はすべて、その実績と比較されていっそう大きく映る。

「テレビにはマンチェスター・ユナイテッドに関わる人が大勢出ている。でも、マンチェスター・ユナイテッドが圧倒的に強かったという事実も忘れてはいけない」とリオは述べた。「僕らは本当に圧倒的だった。だから、その時代が今起きていることに大きな影を落としている。今の状況があまりに悪く、当時との差があまりに大きいから、さらに悪く感じられるんだ。それに、僕やロイ・キーン、ギャリー・ネヴィルらのように、公の場で発言できる人が大勢いるから、その声も大きくなる。その意味では、今の選手たちが気の毒だ。今のほうが彼らには厳しいと思う。発言する人も、発信する場も、ずっと増えているからね」と説明した。