今日のマンチェスター・ユナイテッドは、砂州に乗り上げた壮麗な帆船のようだ。混乱に満ちた10年間、絶え間なく吹き荒れた風に帆を引き裂かれている。かつて荒波を乗り越えてこの船を率いた者たちにとって、その姿は苛立たしいだけではない。身を切られるような悲しみを伴う。オールド・トラフォードはかつて、妥協を許さない基準、揺るぎない仲間意識、そして一人の監督の鉄の意志に支えられた要塞だった。今は失われたものを物語る場所となっている。元主将で守備の要だったリオ・ファーディナンドが先ごろ、クラブの驚くべき凋落、相次ぐ監督交代、そして結束を失った現在のドレッシングルームについて胸の内を明かした。今もユナイテッドへの熱い思いを持つベテランとして言葉を選びながら、愛するクラブの厳しい現状を語っている。
「深刻な窮地にある」リオ・ファーディナンドが語るマンチェスター・ユナイテッドの現実、神聖なロッカールーム、そして忍耐を求める声
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王冠の重圧と転落の悪循環
2013年のサー・アレックス・ファーガソンの退任は、単に監督の席を空けただけではなかった。クラブの魂そのものに大きな穴を残した。後任の監督たちは就任と退任を繰り返し、数百万単位の資金が投じられてきた。それでもクラブは、復活への期待と厳しい現実への直面を繰り返している。フェルディナンドにとって、不振の根本原因はピッチ上だけにとどまらない。組織全体が徐々にほころび、問題は役員室や財務にまで及んでいる。その結果、クラブは脆弱になり、深刻な問題を抱えているという。
「聞いてくれ。アレックス・ファーガソンが去ってから、僕らの世代が去ってからのクラブを見れば、ずっと下降の一途をたどっているんだ」とリオは語った。「クラブは立ち上がれない状態が続いていて、理由は複数ある。クラブの運営のあり方が、さまざまな面でクラブを傷つけてきたと思う。クラブからは多額の資金が流出し、今も巨額の負債を抱えている。それに監督が入れ替わってきたことだけを見ても、舞台裏にはもっと深刻な問題があるはずだと思うだろう？ もっと上層部にだ。監督たち全員が原因というわけではないのだから」とリオは付け加えた。
かつての輝かしい成功は、今や重い負担となっている。フェルディナンドと同世代の選手たちが成し遂げたことがあまりに大きいため、現在の失敗はすべて、その実績と比較されていっそう大きく映る。
「テレビにはマンチェスター・ユナイテッドに関わる人が大勢出ている。でも、マンチェスター・ユナイテッドが圧倒的に強かったという事実も忘れてはいけない」とリオは述べた。「僕らは本当に圧倒的だった。だから、その時代が今起きていることに大きな影を落としている。今の状況があまりに悪く、当時との差があまりに大きいから、さらに悪く感じられるんだ。それに、僕やロイ・キーン、ギャリー・ネヴィルらのように、公の場で発言できる人が大勢いるから、その声も大きくなる。その意味では、今の選手たちが気の毒だ。今のほうが彼らには厳しいと思う。発言する人も、発信する場も、ずっと増えているからね」と説明した。
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目まぐるしい監督交代と忍耐を求める声
すぐに結果を求める現代、サッカー界は時間と痛みを伴う再建を待てなくなった。マンチェスター・ユナイテッドでは、頂点への復帰を切望するあまり、問題が起きれば慌てて対応を求める風潮が生まれている。雲行きが怪しくなった途端、解任を求める声が上がる。しかし、フェルディナンドは冷静さを取り戻すよう訴える。傷ついた名門を立て直すには、トップレベルのサッカー界で最も得がたいものの一つ、時間が必要だと理解しているからだ。
「クラブのことを考えると、ファンにとっては難しいと思う。感情が入るし、今すぐすべてを手に入れたいからね」とリオは語った。「僕らはみんなそう望んでいる。僕だって昨日のうちに実現してほしかった。今すぐ立て直してほしい。でも、これは段階を踏む必要がある。長い時間がかかるし、忍耐も必要になる。今の問題は、何か問題が起きたり、調子が悪くなったりするたびに、あちこちで誰かを解任しろという声が上がることだ。その気持ちは分かる。理解できるよ。でも、毎回そうするわけにはいかない。これまでのように、人が来てはすぐに去ることを繰り返すだけだから」とリオは続けた。
フェルディナンドは、苦しい時期に対処する暫定監督であれ、チームに哲学を根付かせようとする正式な監督であれ、成功する前に失敗することも許されなければならないと強調する。不調の時期は、解任の引き金ではなく、逆境に耐える力を養う機会であるべきだという。
「苦しい時期を乗り越えるための時間を与える、忍耐が必要だ」とリオは指摘した。「本当に適任なのか、それとも適任ではなく、力が足りないのかを証明するためにも、ある程度の時間が必要だ。状況を好転させられるのか？……後から振り返れば、僕らは誰でも、あれこれ予測できたかのように振る舞える。でも、彼らには少し時間を与えられ、不調の時期を経験する権利があると思う。忘れないでほしい。誰かが初めて苦境に直面しただけで、僕らは『出ていけ』と言う。それは普通ではない」と語った。
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破られたロッカールームの聖域
デジタル時代に入り、サッカー界の文化は激変した。かつてロッカールームは外部から完全に遮断された場所だったが、今では内部の話が外に漏れやすくなっている。近年、著名な選手が戦術やクラブの方針への不満をメディアに公然と語る例は、かつての不文律からの大きな変化を浮き彫りにしている。フェルディナンドのようなリーダーにとって、ロッカールームは神聖な場所だ。意見の対立は起こり得るし、時には必要でもある。ただし、それは仲間内にとどめなければならない。
「まず、選手だった頃の私ならそうはしなかっただろう……。選手の立場から見れば、ロッカールームは神聖な場所だと思う」とリオは語った。「監督と意見が食い違ったり、対立したり、戦術に納得できなかったりすることはある……。私がサー・アレックス・ファーガソンの戦術的な発言すべてに同意していたと思う？ いや。何度か本人に食ってかかったことは？ ある。でも、そのことを報道陣には話さなかった。話したところで、勝利の助けになるのか？ 報道陣に話して、私は何を得ようとしているのか？ それが監督の助けになるのか？ チームの助けになるのか？ むしろプレッシャーを増やし、私たちについて否定的に語られる機会を増やすのではないか？ そうなるだろう」とリオは説明した。
彼はその考えを示すため、サッカー史上最高の監督との、個人的にも深く心に残る衝突を振り返った。キャリアで最もつらい敗戦の一つを受けて起きた大きな意見の対立だったが、その激しいやり取りは、真のリーダーシップに求められるように、当事者同士の間で行われた。
「ローマでのバルセロナとのチャンピオンズリーグ決勝では、戦術的な試合への臨み方に納得できなかった……。だからロッカールームで自分の意見を言った」とリオは振り返った。「試合後、何人かで座って話していた。監督もそれを知っていて、数カ月後に私を呼び止め、『自分を何様だと思っている？』と言った。そこで話し合った。私は言いたいことを言い、監督も言いたいことを言った。でも、その話は監督と私たちの間で済ませた。たとえ選手の言い分が正しいと思っても、外に出て監督の戦術に疑問を呈する選手を支持することはできない。そういうときは監督の部屋のドアをたたくか、チームの前で『ボス、これは一体どういうことですか？』と聞くべきだと思う」と付け加えた。
現代の市場の厳しい現実
ユナイテッドのファンにとって、おそらく最も受け入れがたいのは、世界最高の選手を獲得できて当然という時代が終わったことだ。エンブレムは今も象徴的で、その歴史に比肩するものはない。しかし、オールド・トラッフォードが選手を引き寄せる力は弱まっている。資金面でも組織面でも、ユナイテッドは国家の支援を受けるクラブや、より優れた経営を行う欧州の名門クラブに後れを取っている。ファーディナンドは、クラブが近い将来に何を成し遂げられるのか、痛みを伴っても現実を直視し、見直すべきだと訴える。
「マンチェスター・ユナイテッドは非常に有名なビッグクラブだ。でも、それだけで最高の選手を獲得できるわけじゃない」とリオは語った。「まず、今の予算ではそこまで手が届かない。選手に1億1500万とか1億2000万とかいう額が付く時代で、ユナイテッドはそういう金額では太刀打ちできない。だから今は、違うところで選手を探している。財政的にそのレベルでは競争できないから、1段階か2段階下かもしれない選手を獲得しなければならない。昔のマンチェスター・ユナイテッドは、誰かに『うちにはサー・アレックス・ファーガソンがいて、タイトルを獲っている』と売り込む必要なんてなかった。サー・アレックス・ファーガソンが『あの選手の獲得に動け』と言えば、10回中9回はその選手が来た」と説明した。
ただ、現実を受け入れることは諦めることとは違う。ファーディナンドにとって、「期待」と「基準」の区別こそ、マンチェスター・ユナイテッドが再び立ち上がれるかどうかを左右する考え方だ。すぐにプレミアリーグ優勝を求めなくても、最高水準の取り組みを求めることはできる。
「今、リーグ優勝を期待すべきではない。でも、リーグ優勝を目指すことを基準にすべきだ」とリオは指摘した。「リーグ優勝につながることに取り組むのが、僕たちの基準であるべきだ。そうだろう。でも、今すぐ、あるいは来年にリーグで優勝するとか、チャンピオンズリーグの優勝争いをするとか、そう期待することはできない。現実的に、僕たちはまだその段階にいないからだ。『基準を下げている』と言う人は、そこを取り違えていると思う。違う。僕が下げたのは期待だ。そこに戻るために、基準は高いまま保たなければならない」と締めくくった。
リオ・ファーディナンドをゲストに迎えた『Beast Mode On Podcast』のエピソードを視聴しよう
ビースト・モード・オン・ポッドキャストの全エピソードは、公式YouTubeチャンネルで視聴できる。
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