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翻訳者：
「深刻な損傷」を受けたピッチの影響で、PSGがレンヌ戦のリーグ・アン開幕戦の変更を余儀なくされる
悪天候により開催地変更へ
パリ・サンジェルマンは、相次ぐ極端な夏の熱波によってパルク・デ・プランスのピッチが深刻な損傷を受けたため、リーグ・アン開幕戦の開催地をレンヌへ変更せざるを得なくなった。ホームとアウェーの開催順を入れ替える決定は、8月19日水曜日に行われたピッチ検査を受け、リーグ・ド・フットボール・プロフェッショネル（LFP）によって正式に承認された。パリの同会場は、わずか2週間前にマンチェスター・ユナイテッドとのプレシーズン親善試合を問題なく開催していたにもかかわらず、芝の劣化が生じた。
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クラブ声明が安全面を理由に挙げる
PSGは公式ウェブサイトで発表した声明で、開幕戦を前に長引く猛暑が本拠地のピッチ劣化を加速させたと認めた。「この夏、パリ地域に影響を及ぼした連続的かつ例外的な熱波に続く直近の熱波によって、パルク・デ・プランスのピッチの劣化が著しく加速した。
「日曜日の8月23日に予定されているパリ・サンジェルマン対スタッド・レンヌの試合を数日後に控え、ピッチは現在、深刻に損傷している。この状況を踏まえ、フランス・プロサッカーリーグ（LFP）はパリ・サンジェルマンと協議の上、ピッチの状態を評価した。
「この評価の結果、特に絶対的な最優先事項である選手の安全と身体的完全性の観点から、現在の状態では試合を満足のいく条件で開催することはできないと結論づけられた」
当局が路面の危険を確認
- AFP
迫る芝生張り替えの期限
PSGは9月4日にASモナコを本拠地パルク・デ・プランスに迎えるまでに、ピッチ全面の張り替えを完了させなければならず、時間との戦いに直面している。チャンピオンズリーグを連覇したチームは、8月23日（日）に予定外のロアゾン・パルク遠征で国内タイトル防衛のスタートを切ることになった。ルイス・エンリケ監督のチームは、この突然の運営面の混乱にもかかわらず、勝ち点3を確保するために高い集中力を維持する必要がある。
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