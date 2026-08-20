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Brazil v United States: Gold Medal Match: Women's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 15Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

「深刻な損傷」を受けたピッチの影響で、PSGがレンヌ戦のリーグ・アン開幕戦の変更を余儀なくされる

パリ・サンジェルマン
リーグ・アン
スタッド・レンヌ 対 パリ・サンジェルマン
スタッド・レンヌ

パリ・サンジェルマンは、記録的な夏の熱波の影響でパルク・デ・プランスのピッチが使用不能となったため、リーグ・アン開幕戦のレンヌ戦の開催地変更を余儀なくされた。フランス王者は日曜日、ロアゾン・パルクへ乗り込むことになり、今季後半に予定されている両クラブの再戦は代わって首都で開催される。

  • 悪天候により開催地変更へ

    パリ・サンジェルマンは、相次ぐ極端な夏の熱波によってパルク・デ・プランスのピッチが深刻な損傷を受けたため、リーグ・アン開幕戦の開催地をレンヌへ変更せざるを得なくなった。ホームとアウェーの開催順を入れ替える決定は、8月19日水曜日に行われたピッチ検査を受け、リーグ・ド・フットボール・プロフェッショネル（LFP）によって正式に承認された。パリの同会場は、わずか2週間前にマンチェスター・ユナイテッドとのプレシーズン親善試合を問題なく開催していたにもかかわらず、芝の劣化が生じた。

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    クラブ声明が安全面を理由に挙げる

    PSGは公式ウェブサイトで発表した声明で、開幕戦を前に長引く猛暑が本拠地のピッチ劣化を加速させたと認めた。「この夏、パリ地域に影響を及ぼした連続的かつ例外的な熱波に続く直近の熱波によって、パルク・デ・プランスのピッチの劣化が著しく加速した。

    「日曜日の8月23日に予定されているパリ・サンジェルマン対スタッド・レンヌの試合を数日後に控え、ピッチは現在、深刻に損傷している。この状況を踏まえ、フランス・プロサッカーリーグ（LFP）はパリ・サンジェルマンと協議の上、ピッチの状態を評価した。

    「この評価の結果、特に絶対的な最優先事項である選手の安全と身体的完全性の観点から、現在の状態では試合を満足のいく条件で開催することはできないと結論づけられた」

  • 当局が路面の危険を確認

    AFP『ル・モンド』を通じて行った分析によると、フランスでこの夏3度目の熱波は7月下旬に始まり、全国で推定7300人の超過死亡に関連している。この環境危機はスポーツ施設にも直接影響を及ぼし、LFPはピッチ状態が容認できないリスクをもたらすと判断した。「現在のピッチ状況では、選手の安全が保証されないと判断された」

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  • FBL-FRA-SUPERCUP-PSG-PRESSERAFP

    迫る芝生張り替えの期限

    PSGは9月4日にASモナコを本拠地パルク・デ・プランスに迎えるまでに、ピッチ全面の張り替えを完了させなければならず、時間との戦いに直面している。チャンピオンズリーグを連覇したチームは、8月23日（日）に予定外のロアゾン・パルク遠征で国内タイトル防衛のスタートを切ることになった。ルイス・エンリケ監督のチームは、この突然の運営面の混乱にもかかわらず、勝ち点3を確保するために高い集中力を維持する必要がある。

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