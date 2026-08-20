PSGは公式ウェブサイトで発表した声明で、開幕戦を前に長引く猛暑が本拠地のピッチ劣化を加速させたと認めた。「この夏、パリ地域に影響を及ぼした連続的かつ例外的な熱波に続く直近の熱波によって、パルク・デ・プランスのピッチの劣化が著しく加速した。

「日曜日の8月23日に予定されているパリ・サンジェルマン対スタッド・レンヌの試合を数日後に控え、ピッチは現在、深刻に損傷している。この状況を踏まえ、フランス・プロサッカーリーグ（LFP）はパリ・サンジェルマンと協議の上、ピッチの状態を評価した。

「この評価の結果、特に絶対的な最優先事項である選手の安全と身体的完全性の観点から、現在の状態では試合を満足のいく条件で開催することはできないと結論づけられた」