「深刻な怪我だ」―アーネ・スロット監督、サンダーランド戦勝利後にリバプール選手の長期離脱を認める

トレント・アレクサンダー＝アーノルドをレアル・マドリードに失ったリヴァプールは、オランダ代表のジェレミー・フリンポンをバイエル・レバークーゼンから獲得するために多額の投資を行った。彼は1月下旬から鼠径部の問題で戦線離脱している。

一方、コナー・ブラッドリーは、シーズン終了となる膝の負傷の手術を受けた。ハンガリー人MFドミニク・ソボズライは、右サイドバックの代役として頻繁に起用されているが、リヴァプールがマンチェスター・シティに2-1で劇的な敗戦を喫した試合の終盤にレッドカードを受けて出場停止となり、サンダーランド戦には出場できなかった。

バックフォーの全ポジションをこなせるジョー・ゴメスが、サンダーランド戦では遠藤に代わって投入され、当面はそのポジションで起用される可能性がある。カルビン・ラムゼイも選択肢の一つだが、彼は今シーズン、リヴァプールで1試合しか出場していない。

カーティス・ジョーンズも本来はミッドフィルダーだが、時折守備に下がる。リヴァプールがラインを突破するプレーを目指す中、スロット監督が検討すべきより優れたボールプレーヤーとしての選択肢となるだろう。