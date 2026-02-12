Getty
「深刻な怪我だ」―アーネ・スロット監督、サンダーランド戦勝利後にリバプール選手の長期離脱を認める
遠藤はサンダーランド戦で担架で運び出された
遠藤の回復時期は未定で、追加の検査が行われるが、しばらくの間はスロット監督の下でプレーできない見込みだ。リバプールは今シーズン、負傷者続出という不運に見舞われており、プレミアリーグ優勝防衛に追い打ちをかけている。
チームはエンドウを右サイドバックに起用してスタジアム・オブ・ライトでのアウェー戦に臨んだが、33歳の選手は試合終了まで20分余りを残して途中交代を余儀なくされた。当初はシュートをブロックした際に足首を不自然な形で着地して負傷した。この日本人スター選手はプレー続行を試みたが、再び倒れ込み、数分間の治療を受けた後、担架で運び出された。
- AFP
遠藤の負傷：日本代表選手の最新情報
エンドウ選手の負傷状況について、レッズのソルト監督はTNTスポーツにこう語った。「彼の負傷は深刻に見える。残念ながら、またかなり長い期間離脱するだろう。状況が明らかに良くないにもかかわらず、ピッチに残りセットプレーをもう1度守った彼の精神力には感服した」
スロット監督は試合後の記者会見でさらにこう続けた。「深刻な怪我だ。どの程度かはまだわからない。明日検査を受ける必要がある。足（の負傷）で、具体的な状態は不明だが、明日診断を受ける。長期離脱は避けられないだろう。この右サイドバックのポジションで起きた事態は、信じがたいものだ」
右サイドバックの悩み：今シーズンリバプールが起用した選択肢
トレント・アレクサンダー＝アーノルドをレアル・マドリードに失ったリヴァプールは、オランダ代表のジェレミー・フリンポンをバイエル・レバークーゼンから獲得するために多額の投資を行った。彼は1月下旬から鼠径部の問題で戦線離脱している。
一方、コナー・ブラッドリーは、シーズン終了となる膝の負傷の手術を受けた。ハンガリー人MFドミニク・ソボズライは、右サイドバックの代役として頻繁に起用されているが、リヴァプールがマンチェスター・シティに2-1で劇的な敗戦を喫した試合の終盤にレッドカードを受けて出場停止となり、サンダーランド戦には出場できなかった。
バックフォーの全ポジションをこなせるジョー・ゴメスが、サンダーランド戦では遠藤に代わって投入され、当面はそのポジションで起用される可能性がある。カルビン・ラムゼイも選択肢の一つだが、彼は今シーズン、リヴァプールで1試合しか出場していない。
カーティス・ジョーンズも本来はミッドフィルダーだが、時折守備に下がる。リヴァプールがラインを突破するプレーを目指す中、スロット監督が検討すべきより優れたボールプレーヤーとしての選択肢となるだろう。
- Getty Images Sport
アンフィールドの優先事項：リヴァプールのトップ4争い
スロット監督は土曜日にアンフィールドで行われるブライトンとのFAカップ4回戦に向け、メンバーを入れ替える選択肢を持っている。リヴァプールはチャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦進出を決めているため、この大会を優先順位リストのどこに位置づけるかを決断する必要がある。
リヴァプールは今シーズン、2年連続の優勝が絶望的となり、トップ4入りを懸けた争いに突入。残り12試合を戦う。
現状では6位に位置し、4位のマンチェスター・ユナイテッドに3ポイント差をつけられている。スロット監督は、2026-27シーズンの欧州トップリーグ出場権獲得という重圧を自覚している。
チャンピオンズリーグ出場権を逃せば、就任初年度に優勝をもたらしたオランダ人監督が解任される可能性が示唆されている。ユルゲン・クロップ監督の感情的なメルシーサイド復帰説も浮上しているが、ドイツ人監督はレッドブルのグローバルサッカー部門責任者職を離れ、再び指揮官の座に戻る準備が整っているとする噂を否定している。
GOAL-eによる自動翻訳
広告