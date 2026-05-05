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「深刻な不満」――レアル・マドリードとキリアン・エムバペ、ピッチ外での行動を巡り対立の兆し
「スタッフへの無礼とチームランチへの遅刻」
『レキップ』紙によると、ムバッペは最近、ピッチ内外で自己中心的な態度を取り、クラブ内で反感を買っている。彼には特別な特権が与えられており、それがチーム関係者の不快感を強めているという。
練習でスタッフに無礼だったうえ、チームの昼食会に40分遅刻したとも伝えられる。しかし、いずれの件でも処分はなかったという。
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「孤立したムバッペ、親しいのはフランス代表のスター選手たちだけ」
内部対立により、ムバッペはチーム内で孤立。スペイン紙『マルカ』は「チームから距離を置いている」と報じた。現在親密なのは、メンディ、チュアメニ、カマヴィンガのフランス人3選手だけだ。
2025-26シーズンは怪我に悩んだものの、個人では公式戦41得点をマークした。3月には『レキップ』が「ムバッペがペレス会長にクラブ医療スタッフの治療を拒否するよう連絡した」と報じた。
この騒動は、クラブの医療スタッフがムバッペの膝を誤ってスキャンしたという報道を本人が否定した「膝スキャン騒動」の直後に起こった。
タイミングの悪いイタリア旅行
スペインの報道によると、この27歳FWはレアル・ベティス戦（1-1）で負った負傷を口実にレアル・マドリードから距離を置こうとしていた。クラブやロッカールーム、コーチ陣に「うんざり」していたという。
フランス人選手がスペイン人女優エステル・エクスポシトとイタリアで週末を過ごした件は、ファンやクラブ職員の多くを不快にしたと『レキップ』が伝えている。バルセロナとのクラシコを前に、それが最善の準備ではないと感じたようだ。
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ベリンガムとアルベロアの確執
ジュード・ベリンガムとの衝突やアルヴァロ・アルベロア監督との不仲の噂は絶えない。また、ヴィニシウス・ジュニオールが重用されることにも不満があり、両者の関係はぎくしゃくしていると報じられている。
2025-26シーズンの不振でリーガタイトルはバルセロナへ。チャンピオンズリーグでもバイエルンに敗退し、チームにはもはや大きな目標が残されていない。
後任にはジョゼ・モウリーニョの復帰が噂され、ムバッペもSNSでその可能性を示唆する投稿に「いいね」していた。