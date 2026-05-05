内部対立により、ムバッペはチーム内で孤立。スペイン紙『マルカ』は「チームから距離を置いている」と報じた。現在親密なのは、メンディ、チュアメニ、カマヴィンガのフランス人3選手だけだ。

2025-26シーズンは怪我に悩んだものの、個人では公式戦41得点をマークした。3月には『レキップ』が「ムバッペがペレス会長にクラブ医療スタッフの治療を拒否するよう連絡した」と報じた。

この騒動は、クラブの医療スタッフがムバッペの膝を誤ってスキャンしたという報道を本人が否定した「膝スキャン騒動」の直後に起こった。