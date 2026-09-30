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「深く懸念している」マンチェスター・シティのスポンサーがプレミアリーグに法的措置を警告
スポンサーが法的措置を示唆
『The Sun』の報道によると、マンチェスター・シティのメインスポンサーが、最近の評決を受けて法的措置を示唆した。クラブが9年間にわたって9億ポンドを隠すために「見せかけ」の契約を利用したとして有罪と認定された後、この航空会社は強い声明を発表した。
エティハド航空は、「自社の利益を守るため、適切な法的助言を求める」と確認。さらにスポンサー側は、問題となっている期間において「同航空会社が不適切な商業的取り決めに関与したことがあると示唆する、いかなる認定、結論、または含意も断固として否定する」と述べた。
- Getty Images Sport
世間に与える有害な含意
アラブ首長国連邦のフラッグキャリアは、この裁定の扱い方をめぐってプレミアリーグを強く批判した。同社は、「公表された編集済みの調査結果に航空会社名は記されていないにもかかわらず、この状況はエティハドに有害な影響を生み出している」と主張した。
同航空会社はまた、結論に至る際に依拠した情報の「正確性と公平性」を確認するため、プレミアリーグから接触はなかったと指摘した。さらに、情報を選別して公表したとして統括団体を非難し、「エティハドは、この件が公に伝えられた方法を深く懸念している」と付け加えた。
グアルディオラがクラブを支持
その余波に対する説明責任を求めた主要スポンサーは、次のように主張した。「これらの調査結果の示され方によって生じた結果について、プレミアリーグは責任を負わなければならない」
マンチェスター・シティはアブダビによる買収以降、リーグ優勝を8回果たしており、クラブは隠されていたとされる9億ポンドの資金を巡って増え続ける告発に対し、完全な潔白を主張している。一方、ジョゼップ・グアルディオラ監督はクラブ首脳陣への揺るぎない支持を示し、これまで以上にオーナー陣を支持していると述べた上で、次のように宣言した。「はっきり言わせてほしい。我々はこれを一緒に乗り越える」
- AFP
マンチェスター・シティの次は？
マンチェスター・シティは、有罪評決に対する正式な控訴を10月2日までに申し立てなければならない。クラブ、その商業パートナー、そしてプレミアリーグの間で法廷闘争が激化する中、サッカー界は最終的にどのような前例のないスポーツ面での制裁が科されるのかを見守っている。
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