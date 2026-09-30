アラブ首長国連邦のフラッグキャリアは、この裁定の扱い方をめぐってプレミアリーグを強く批判した。同社は、「公表された編集済みの調査結果に航空会社名は記されていないにもかかわらず、この状況はエティハドに有害な影響を生み出している」と主張した。

同航空会社はまた、結論に至る際に依拠した情報の「正確性と公平性」を確認するため、プレミアリーグから接触はなかったと指摘した。さらに、情報を選別して公表したとして統括団体を非難し、「エティハドは、この件が公に伝えられた方法を深く懸念している」と付け加えた。