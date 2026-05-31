「深く悲しんでいる」：イブラヒマ・コナテ、リヴァプールFC退団の胸中を明かす

「最後の試合で皆さんにお別れを言えなかったことがとても残念です」と27歳の彼はインスタグラムでLFCファンに綴った。 「あの時、これがこのユニフォームでの最後の試合になるとは知りませんでした」。この言葉は、リヴァプール首脳陣との契約交渉が決裂したことにコナテが正直に驚いたことを示唆している。

契約延長をめぐる駆け引きは数カ月に及んだが、数週間前まではハッピーエンドに見える流れだった。 4月中旬のエバートン戦後、彼は「クラブと合意目前だ」と話した。仏『レキップ』も「細部を残すのみ」と伝えた。