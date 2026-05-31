日曜、王座から陥落したイングランドのチャンピオンチームが元ブンデスリーガ選手の退団を発表。直後、コナテもSNSで感情的な声明を出した。
AFP
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「深く悲しんでいる」：イブラヒマ・コナテ、リヴァプールFC退団の胸中を明かす
「最後の試合で皆さんにお別れを言えなかったことがとても残念です」と27歳の彼はインスタグラムでLFCファンに綴った。 「あの時、これがこのユニフォームでの最後の試合になるとは知りませんでした」。この言葉は、リヴァプール首脳陣との契約交渉が決裂したことにコナテが正直に驚いたことを示唆している。
契約延長をめぐる駆け引きは数カ月に及んだが、数週間前まではハッピーエンドに見える流れだった。 4月中旬のエバートン戦後、彼は「クラブと合意目前だ」と話した。仏『レキップ』も「細部を残すのみ」と伝えた。
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イブラヒマ・コナテがバイエルンへ加入するとの噂がある。
しかし、合意には至らなかった。金曜日に報道が相次いだ後、クラブは日曜日に公式声明で「リヴァプールFCは、イブラヒマ・コナテが契約満了で今夏退団することを確認する」と発表した。声明では、コナテの貢献に感謝すると述べられた。
2021年にRBライプツィヒから4000万ユーロで加入し、2025年にはプレミアリーグ制覇など複数のタイトルに貢献した。 「大きな夢を抱いて来たが、今は忘れない思い出を抱いて去る」と彼は述べた。リヴァプールでプレーできたことを光栄だとし、「別れはつらいが、新しい挑戦の時だ。また会う日まで」と締めくくった。
次なる去就については『レキップ』がチェルシー、PSG、バイエルンを、『フットメルカート』がサウジアラビアのアル・イッティハドを候補に挙げている。
リヴァプールFCの最高額移籍
選手 ポジション 移籍元 年 移籍金 アレクサンダー・イサク FW ニューカッスル・ユナイテッド 2025年 1億4500万ユーロ フロリアン・ヴィルツ MF バイエル・レバークーゼン 2025 1億2500万ユーロ ウーゴ・エキティケ FW アイントラハト・フランクフルト 2025年 9500万ユーロ ダーウィン・ヌニェス 攻撃 ベンフィカ 2022 8500万ユーロ ヴィルジル・ファン・ダイク ディフェンス サウサンプトンFC 2018 8465万ユーロ アリソン・ベッカー GK ASローマ 2018 725万ユーロ ドミニク・ソボスライ MF RBライプツィヒ 2023 7000万ユーロ ナビー・ケイタ MF RBライプツィヒ 2018 6000万ユーロ ルイス・ディアス FW FCポルト 2022 4900万ユーロ ミロス・ケルケズ ディフェンス AFCボーンマス 2025 469万ユーロ