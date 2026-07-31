「深い悲しみ」　ACミランが伝説的DFフランコ・バレージの死去を確認、追悼の声が相次ぐ

イタリア代表の元GKディノ・ゾフが、伝説的な同胞に追悼の意を表した。ワールドカップ優勝メンバーでもあるゾフは、バレージがピッチ内外で残した計り知れない影響の大きさを強調した。

「偉大な人物であり、偉大なフットボーラーの訃報に接し、深い悲しみの時だ」。ゾフはバレージをしのんだ。「フランコは親切な人であり、ピッチ内外でチャンピオンだった。彼の家族にとっても、ファンにとっても、そしてイタリアサッカーにとっても、本当に大きな損失だ。選手としては、カップ戦、リーグタイトル、そして代表でも、あらゆるレベルで勝利を収めた。そのすべてが大きな功績によるものだった。フランコを失ったことは、イタリアスポーツ界全体の損失でもある」