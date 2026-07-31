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「深い悲しみ」 ACミランが伝説的DFフランコ・バレージの死去を確認、追悼の声が相次ぐ
ミランのレジェンドが死去
サッカー界は、ミランとイタリアのレジェンド、バレージが66歳で死去したことを受け、深い悲しみに包まれている。象徴的なセンターバックだった同氏は、サッカー史上最高のDFの一人として広く評価されている。バレージはプロキャリアのすべてをミランで過ごし、クラブの黄金時代を象徴する存在としての地位を築いた。その死を受け、かつてのチームメート、ライバルクラブ、そしてサッカー統括団体からも、すぐさま悲しみの声が相次いでいる。
- Getty Images
ゾフは哀悼の意を表した。
イタリア代表の元GKディノ・ゾフが、伝説的な同胞に追悼の意を表した。ワールドカップ優勝メンバーでもあるゾフは、バレージがピッチ内外で残した計り知れない影響の大きさを強調した。
「偉大な人物であり、偉大なフットボーラーの訃報に接し、深い悲しみの時だ」。ゾフはバレージをしのんだ。「フランコは親切な人であり、ピッチ内外でチャンピオンだった。彼の家族にとっても、ファンにとっても、そしてイタリアサッカーにとっても、本当に大きな損失だ。選手としては、カップ戦、リーグタイトル、そして代表でも、あらゆるレベルで勝利を収めた。そのすべてが大きな功績によるものだった。フランコを失ったことは、イタリアスポーツ界全体の損失でもある」
レアル・マドリー、欧州での激闘を振り返る
レアル・マドリーは、バレージの家族とミランに哀悼の意を表する心のこもった声明を発表した。スペインの名門は、アリゴ・サッキ時代にバレージと対戦した欧州カップでの名勝負を振り返った。ミランは1989年と1990年の両大会で、優勝までの道のりの中でレアル・マドリーを敗退に追い込んだ。バレージはその黄金期、スペイン勢を相手にした象徴的な5-0の勝利でロッソネーリのキャプテンを務めたことでも広く知られている。
UEFAもまた、この名DFに敬意を表した。欧州サッカー連盟は、欧州カップ3回制覇、UEFAスーパーカップ2回制覇、そしてイタリア代表としての81キャップを含む輝かしいキャリアをたたえた。
- AFP
イタリアサッカー界が悲しみを共有する
イタリア各地のクラブが結束し、逝去したアイコンに哀悼の意を表した。ナポリのアウレリオ・デ・ラウレンティス会長とマッシミリアーノ・アレグリ監督は、バレージの家族に深い哀悼の意を示す共同メッセージを発表。セリエAの同業クラブであるモンツァも悲しみを共有し、バレージを世界的なフットボール界のアイコンと表現した。さらに、元DFを将来の世代が手本とすべき絶対的な模範だと称賛した。
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