「深い嘲笑を感じる」――ネイマールのブラジル代表復帰を、ワールドカップ優勝者が「見世物」と痛烈批判。

長期離脱とコンディション不良から復帰したネイマールについて、デュガリー氏は「5度世界王者に輝いたブラジル代表が抱える、より深刻な問題の表れだ」と指摘する。全盛期を過ぎた選手に依存するのは、選手層や運営陣のビジョンが弱っている証拠だと語る。

「ネイマールを招集したのは良い考えとは思えない。彼はもはや普通の選手ではないし、チームに貢献できるとも思えない。これが今のブラジルの衰退を示している」と語った。