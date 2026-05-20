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「深い嘲笑を感じる」――ネイマールのブラジル代表復帰を、ワールドカップ優勝者が「見世物」と痛烈批判。
サントスのスター選手による物議を醸す復帰
アンチェロッティ監督が2026年W杯代表にネイマールを招集したことで、サッカー界は賛否両論に沸いている。 34歳の彼は3年間代表から離れていたが、母国では復帰を歓迎する声が多かった。だが冷静な観察者は不安を示し始めている。元バルセロナ、パリ・サンジェルマンFWの“最後の舞”に心を奪われるファンもいるが、批評家たちはその身体と戦術がまだ通用するのか疑問視している。
- AFP
デュガリーが「不誠実な」祝賀を批判
1998年フランスW杯優勝メンバーのデュガリーは、今回の招集騒動は本物ではないと批判する。彼は現在の状況を「見世物」と表現し、選手の功績への敬意欠如とブラジル代表の威信低下を指摘した。
「祝福は本物ではない。選出の背後には深い嘲笑がある。大会前に怪我をする、太った、そんな声が聞かれる。皆が彼を見世物にしていて、彼自身も加担している」とRMCスポーツで語った。
ブラジルのスポーツ水準をめぐる疑問
長期離脱とコンディション不良から復帰したネイマールについて、デュガリー氏は「5度世界王者に輝いたブラジル代表が抱える、より深刻な問題の表れだ」と指摘する。全盛期を過ぎた選手に依存するのは、選手層や運営陣のビジョンが弱っている証拠だと語る。
「ネイマールを招集したのは良い考えとは思えない。彼はもはや普通の選手ではないし、チームに貢献できるとも思えない。これが今のブラジルの衰退を示している」と語った。
- AFP
2026年ワールドカップまであとわずか
代表チームは5月27日にグランハ・コマリーに集合する。批判を覆すべく、ネイマールには大きなプレッシャーがかかる。ブラジルは北米へ出発前に、5月31日にマラカナンでパナマと親善試合を行う。アンチェロッティ監督率いるチームはグループCでモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦する。