新たなプロジェクトと、セリエB昇格という公言された目標を掲げ、可能な限り早い実現を目指す。6月7日のプレーオフ決勝でアスコリに敗れた失意は、すでに過去のものとなった。ロンバルディア州の街でプロサッカーを存続させるため、2025年夏に設立されたウニオン・ブレシアは、マッシモ・チェッリーノ率いるクラブの経営破綻を経て、すぐに再挑戦する構えだ。継続性を重視した再出発となる。実際、監督にはエウジェニオ・コリーニが留任した。コリーニは12月、解任されたアイモ・ディアーナの後任として就任していた。ディアーナはこのほどペルージャに移っている。
涙を乗り越え、昇格へ新たな決意。ウニオン・ブレシアが再挑戦
コリーニとともに再出発
56歳の指揮官は昨季のリーグ戦を2位で終えた。勝ち点は69で、首位ヴィチェンツァとは20ポイント差。その後の勝ち抜き戦ではカザラーノとサレルニターナを破ったものの、チェゼーナに敗れた。それでも、スポーツディレクターのアンドレア・フェレッティはその成績を前向きに評価した。ともに歩みを続け、競争力のあるチームを築きたいという考えからだ。フェレッティSDは6月、「監督は素晴らしい仕事をしてくれた。的を絞った補強で、さらにレベルを引き上げたい」と語っていた。
生まれ変わったチーム
そこで経営陣は夏の移籍市場で積極的に投資し、事実上チームを作り直した。コリーニのもとには、コゼンツァから加入した攻撃的MFアンドレア・リッツォ・ピンナ（移籍金35万ユーロ）、FWヴァレリオ・クレスピ（アヴェッリーノから50万ユーロで完全移籍）、MFアレッサンドロ・マッラモ（ズュートティロールから12万ユーロで完全移籍）など、多くの補強選手が加わった。ティアゴ・カサソラも街にやって来た。カターニアから移籍金なしで獲得した。一方、経営陣は20件を超える選手の放出も完了。コリーニが率いるチームを大幅に入れ替える意向を裏付けている。
ピッチ上の試合展開
大幅な刷新は、今季序盤から早くも期待どおりの結果を生んでいる。ウニオンはここまで無敗で勝ち点19の2位。首位チッタデッラとは5ポイント差、3位オスピタレット・フランチャコルタには1ポイント差をつけている。「リーグ優勝を望む者たちの怒りを見た」。プロ・ヴェルチェッリに2-0で勝利した試合後、コリーニ監督はそう語った。指揮官はすでに月曜日の敵地ジャナ・エルミニオ戦に照準を合わせている。ジャナ・エルミニオは勝ち点5で下から2番目に位置し、直近5試合連続で引き分けている。
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