新たなプロジェクトと、セリエB昇格という公言された目標を掲げ、可能な限り早い実現を目指す。6月7日のプレーオフ決勝でアスコリに敗れた失意は、すでに過去のものとなった。ロンバルディア州の街でプロサッカーを存続させるため、2025年夏に設立されたウニオン・ブレシアは、マッシモ・チェッリーノ率いるクラブの経営破綻を経て、すぐに再挑戦する構えだ。継続性を重視した再出発となる。実際、監督にはエウジェニオ・コリーニが留任した。コリーニは12月、解任されたアイモ・ディアーナの後任として就任していた。ディアーナはこのほどペルージャに移っている。



