涙ながらに、ベサニー・イングランドが今夏トッテナムを退団すると発表した。

女子スーパーリーグ屈指のフォワードでトッテナム主将のイングランドが、今夏に退団する。2023年初頭にチェルシーから移籍して以来の在籍に幕を閉じると、本人が動画で発表した。クラブは若返りを図っており、この決定もその一環だという。

彼女はファンに直接語りかけ、困難な時期を支えてくれたクラブとサポーターへの感謝を伝えた。公式SNSで公開されたメッセージでイングランドはこう語った。「皆さんには、私が求めているとさえ気づいていなかったものを与えてもらいました。温かさ、信頼、そして揺るぎないサポート。再び『見られている』と感じさせてくれました。私が自分を疑っても、皆さんは疑いませんでした。 失ったものを取り戻そうとここに来たのに、想像以上に多くのものを抱えて去るわ」。