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涙ながらに、ベサニー・イングランドが今夏トッテナムを退団すると発表した。
感極まる別れ
女子スーパーリーグ屈指のフォワードでトッテナム主将のイングランドが、今夏に退団する。2023年初頭にチェルシーから移籍して以来の在籍に幕を閉じると、本人が動画で発表した。クラブは若返りを図っており、この決定もその一環だという。
彼女はファンに直接語りかけ、困難な時期を支えてくれたクラブとサポーターへの感謝を伝えた。公式SNSで公開されたメッセージでイングランドはこう語った。「皆さんには、私が求めているとさえ気づいていなかったものを与えてもらいました。温かさ、信頼、そして揺るぎないサポート。再び『見られている』と感じさせてくれました。私が自分を疑っても、皆さんは疑いませんでした。 失ったものを取り戻そうとここに来たのに、想像以上に多くのものを抱えて去るわ」。
WSLのアイコンが残した遺産
代表引退を正式に表明していない元「ライオンネス」のスターは、トッテナムを「私を再び立ち直らせてくれた場所」と語った。チェルシーから移籍したイングランドは「リリーホワイト」の中心選手としてリーグ32得点を記録。移籍後6か月で挙げた12得点はクラブの降格を救い、彼女をファンとチームのリーダーに押し上げた。
WSL通算89得点は歴代2位で、記録保持者ヴィヴィアン・ミエデマに8ゴール差に迫る。3月にはWSL200試合出場を達成し、最高峰で長く活躍し続けている。
トッテナムの積極的なチーム編成
主将の退団は、トッテナムが推進する広範な刷新の一環だ。クラブはすでにエイミー・ジェームズ＝ターナー、ルアナ・ビュラー、シャーロット・グラント、ヨゼフィーネ・リブリンク、2019年の昇格時から在籍したキット・グラハムら複数の選手との契約満了を発表している。 ガーディアン紙は、スパーズがWSLの伝統的トップ3との差を縮めるため、今夏「積極的かつ極めて野心的」に補強すると報じた。
新契約は提示されなかったが、別れは友好的なものになるとされる。代表で26試合11得点を挙げたこのフォワードは、フリーエージェントとなれば多くのクラブが獲得を望むだろう。今季は19試合7得点でチームのトップスコアラーとなり、5位確保に貢献した。
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時代を象徴するリーダーへの賛辞
クラブ関係者は、イングランド代表ベサニーがトッテナムにもたらしたプロフェッショナルな文化を早くも称賛した。アンディ・ロジャース最高経営責任者（MD）は、彼女が女子チームの発展に果たした役割を強調した。「ベサニーのリーダーシップは、トッテナム・ホットスパー・ウィメン史における重要な時代を築きました」とロジャースは語った。「加入以来、彼女は水準、プロ意識、意欲を向上させ、その価値観を常に高めてきました。」
また、ロジャース氏は、彼女の影響はピッチを超え、地域社会やファンへの献身も大きかったと強調した。「ピッチでの貢献だけでなく、彼女はファンとの絆を深め、財団活動を通じて地域にも良い影響をもたらした」と語った。 ベサニーはスパーズ・ウィメンズの歴史に名を刻み、誇りを持って去っていくでしょう」と結んだ。