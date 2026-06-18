涙と衝撃、そして呆然。カナダ対カタールのワールドカップ試合を覆った凄惨な負傷事故。

選手たちは即座に愕然とし、救急隊員を呼んだ。ピッチサイドのマイクには「彼の足が折れた」という叫びが響いた。 ファウルを犯した選手は顔をユニフォームに埋めた。当初はイエローカードだったが、VAR確認後、レッドカードに変わった。

治療中、カナダのチームメイトは半円になって視線を遮り、ジョナサン・デイヴィッドは涙を流した。動揺したマディボもピッチを去った。担架で運ばれる際、コネは体を起こしてファンに「大丈夫」と身振りで伝えたが、実際には難しいだろう。 今年2月にオリンピック・マルセイユからUSサッスオーロへ1000万ユーロで移籍したばかりのこのセンターMFは、数か月間戦線離脱する見込みだ。

カメラの届かない場所でも、マディボは再びコネのもとへ駆け寄り抱きしめ、コネもその意図を理解したという。