52分、イスマエル・コネが自陣でボールを奪い、アシム・マディボのプレスをかわした。マディボが勢いよく飛び込み、ボールを掻き出そうとしたが、不運にもコネの脚を蹴った。その結果、コネの脛骨と腓骨は不自然な角度で曲がった。
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涙と衝撃、そして呆然。カナダ対カタールのワールドカップ試合を覆った凄惨な負傷事故。
選手たちは即座に愕然とし、救急隊員を呼んだ。ピッチサイドのマイクには「彼の足が折れた」という叫びが響いた。 ファウルを犯した選手は顔をユニフォームに埋めた。当初はイエローカードだったが、VAR確認後、レッドカードに変わった。
治療中、カナダのチームメイトは半円になって視線を遮り、ジョナサン・デイヴィッドは涙を流した。動揺したマディボもピッチを去った。担架で運ばれる際、コネは体を起こしてファンに「大丈夫」と身振りで伝えたが、実際には難しいだろう。 今年2月にオリンピック・マルセイユからUSサッスオーロへ1000万ユーロで移籍したばかりのこのセンターMFは、数か月間戦線離脱する見込みだ。
カメラの届かない場所でも、マディボは再びコネのもとへ駆け寄り抱きしめ、コネもその意図を理解したという。
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カナダがワールドカップでカタールを圧倒――コネへの特別な祝福
カタールにとっては散々な夜だった。マディボの退場は2枚目のレッドカードで、34分にはホマム・アフメドが危険なタックルで退場、その時点でカイル・ラリンとジョナサン・デイヴィッドのゴールで0－2とリードを許していた。 数的優位を生かし、前半終了前にはデイヴィッドの追加点で3－0。コネの負傷後も得点は止まらない。
負傷による長い中断後、ネイサン・サリバが直接FKで追加点。彼はベンチへ駆け寄り、コネの8番ユニフォームを掲げた。 5点目はモハメド・アル・マンナイのオウンゴール。終盤にはデビッドがハットトリックとなる6点目を決め、得点ランキングでリオネル・メッシに並んだ。
この大勝とボスニア戦の引き分けで、カナダは最終戦スイス戦に勝てばほぼベスト16進出を決める。
その舞台で、カナダが最も期待する星、バイエルン・ミュンヘンのキャプテン、アルフォンソ・デイヴィスが5月の筋肉負傷からようやく復帰する可能性もある。