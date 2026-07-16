「涙が止まらない」――アルゼンチンがイングランドを破り、ワールドカップ準決勝で「圧倒的な」勝利を収めた後、ラウタロ・マルティネスがテレビの生中継インタビューで号泣した

ワールドカップ準決勝で、アルゼンチンはライバル・イングランドを2－1で破った。81分まで0－1でリードされていたが、途中出場のマルティネスが92分、メッシのクロスをヘディングで決めて逆転。 「トロ」の愛称で知られるマルティネスは、この勝利でアルゼンチンを日曜のスペインとの決勝へ導いた。試合終了のホイッスルが鳴ると、彼は感極まって涙した。

「本当に胸が熱くなる」とピッチ上で涙をこらえながら語った。「父が初めてサッカーシューズを買ってくれた時…… ずっとこのゴールを決めることを夢見ていました。計り知れない喜びです。本当に夢に見たんです。誓って。アレクシス［マカリスター］には『ゴールを決める』と伝えていましたし、ベンチではファクンド・メディナにもそう話していました……そして、そのチャンスが私に巡ってきました。エンツォも素晴らしいゴールを決めました。このチームは、その真価を今なお示し続けています。」