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「涙が止まらない」――アルゼンチンがイングランドを破り、ワールドカップ準決勝で「圧倒的な」勝利を収めた後、ラウタロ・マルティネスがテレビの生中継インタビューで号泣した
「このゴールを決めることをずっと夢見ていた」
ワールドカップ準決勝で、アルゼンチンはライバル・イングランドを2－1で破った。81分まで0－1でリードされていたが、途中出場のマルティネスが92分、メッシのクロスをヘディングで決めて逆転。 「トロ」の愛称で知られるマルティネスは、この勝利でアルゼンチンを日曜のスペインとの決勝へ導いた。試合終了のホイッスルが鳴ると、彼は感極まって涙した。
「本当に胸が熱くなる」とピッチ上で涙をこらえながら語った。「父が初めてサッカーシューズを買ってくれた時…… ずっとこのゴールを決めることを夢見ていました。計り知れない喜びです。本当に夢に見たんです。誓って。アレクシス［マカリスター］には『ゴールを決める』と伝えていましたし、ベンチではファクンド・メディナにもそう話していました……そして、そのチャンスが私に巡ってきました。エンツォも素晴らしいゴールを決めました。このチームは、その真価を今なお示し続けています。」
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英雄的な行動の中心にあるのは家族
このストライカーの感情的な言葉は、私生活と家族が払った犠牲に根差していた。マルティネスはインタビューで母親に感謝を伝え、レーシング・クラブで頭角を現し、インテルでヨーロッパでも活躍した経緯を語った。 サン・シーロではセリエAを3度制し（直近は昨季）、昨季は得点王にも輝いた。
「レーシングへ旅立った日でも、私のベッドを整えるのをやめなかった母へ。その行為はゴールや決勝戦より価値がある。私には2人の子供がいて、彼らのおかげで人生が変わり、ペースを落とせるようになった。彼らと一緒にいる時間が、何よりも楽しい。 今、仕事中の母に電話をした。母は試合を見るのがつらく、あえて仕事を選ぶんだ」と、ストライカーは勝利の余韻に浸りながら語った。
戦術的な戦闘とイングランドの崩壊
試合分析によると、序盤はイングランドが優位に立っていたが、アルゼンチンは忍耐力で逆転した。今大会のアルゼンチンは、延長戦でカーボベルデを破り、終盤10分で3得点を挙げてエジプトを下し、さらに過酷な延長戦でスイスを撃破するなど、粘り強さが目立つ。 アトランタの酷暑での激闘後、マルティネス監督は「スリー・ライオンズは60分間プレスをかけて先制したが、その後引いた」と指摘。
「彼らは疲れた。1時間プレスをかけて得点を奪った後、守りに引いた」とマルティネスは語る。「そこで我々は落ち着きを取り戻し、ピッチを広げてチャンスを待った。レオの2本目のクロスでストーンズを背後に抜けた。また決勝へ進めることを幸せに思う。この瞬間を楽しみたい。」
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世界の舞台で露わになる生の感情
メルセデス・ベンツ・スタジアムでの一幕は、長期にわたるワールドカップが選手に課す肉体的・精神的な負担を痛感させるものだった。マルティネスは、王座防衛まであと1勝に迫った現実と、自分を支えてくれた家族への思いに涙が止まらないと語った。
「涙が止まらない。妻や子ども、両親を思うと……すべてが苦しく、感情が渦巻いている」と語った。アルゼンチンは次にイースト・ラザフォードへ移動し、フランスを破ったスペインと対戦する。
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