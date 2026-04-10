Goal.com
ライブ
Pulisic McKennie Aaronson AAGetty/GOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

海外組のアメリカ代表：クリスチャン・プリシッチが得点 drought 脱出の好機。代表の星たちがアーセナルとマンチェスター・ユナイテッドに挑む。

Analysis
アメリカ合衆国
特集＆コラム
ACミラン 対 ウディネーゼ
ACミラン
セリエ A
アタランタ 対 ユヴェントス
アタランタ
ユヴェントス
マンチェスター・ユナイテッド 対 リーズ
リーズ
プレミアリーグ
クリスティアン・プリシッチ
ウェストン・マッケニー
ブレンデン・アーロンソン

GOALは、セリエAやプレミアリーグのビッグマッチなど、海外で活躍するアメリカ人選手に関する注目の話題をお届けします。


米国男子代表にとって、今週は厳しい一週間だった。ワールドカップが迫る中、状況は一瞬で変わることを痛感した。パトリック・アギェマンは負傷で出場が絶たれ、世界中の主力選手にも不安が残った。

それでも海外組の試合は続く。W杯が迫っても、シーズン終了までに欧州の主要タイトルを決めなければならない。今週末は欧州5大リーグで重要な試合が多数予定され、数名の米国代表が結果を左右する。

そこでGOALは、今週末の海外組の注目ポイントをまとめた。

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    プリシッチの次のチャンス

    また一週間が過ぎ、新たなチャンスが訪れた。得点不振が続くクリスチャン・プリシッチも、そう感じているはずだ。

    次戦はホームでウディネーゼを迎える。ミランにとってほぼ「勝たねばならない」一戦だ。直近3試合で2敗し、順位は下がりつつあり、チャンピオンズリーグ出場権を争う状況に近づいている。今はまだ現実ではないが、週末も勝ち点を落とせばその危機は確実になる。不安になる要素はある。

    プリシッチも例外ではない。今季まだ得点がなく、SNSでは批判が噴出。W杯を控えるUSMNTファンも不安だ。だが毎週が疑念を吹き飛ばす機会。彼に必要なのは、わずかな運だけかもしれない。

    • 広告
  • Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    プレミアリーグの試合

    【速報】ボーンマスがアーセナルを2-1で破る

    今節のプレミアリーグでは、アメリカ人選手が強豪に挑む。

    ボーンマスのタイラー・アダムスは復帰し、土曜早朝の初陣で首位のアーセナルと対戦する。アーセナルはチームを立て直し、首位マンチェスター・シティを追うために勝利が必須だ。

    アントニー・ロビンソン擁するフルハムはリヴァプールと、クリス・リチャーズのクリスタル・パレスは浮上を狙うニューカッスルと対戦する。ブレンデン・アーロンソンが所属するリーズは月曜、オールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドに挑む。

    厳しい試合が続くが、それがプレミアリーグだ。

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    マッケニーからまだ何かある？

    プリシッチの不調は報じられているが、ウェストン・マッケニーの活躍も注目されている。この勢いは続くのか？

    アタランタは優勝争いを考えれば、そうならないことを祈るだろう。現在ユヴェントスは57ポイントで5位、アタランタは53ポイントで7位。勝敗が大きな意味を持つ一戦となり、チームは主力を頼らざるを得ない。マッケニーはユヴェントスにとっての主力であり、月曜日のジェノア戦でも早期に得点を挙げて調子の良さを示した。

    アタランタ側にも注目選手がいる。ユヌス・ムサは3月の米国代表キャンプに招集されなかったが、W杯の夢はまだ消えていない。彼は中盤の要であるマッケニーと渡り合い、才能を示せるか。ムサの出場有無に関わらず、マッケニーの好調ぶりを観るだけでも、この試合は米国ファン必見だ。

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LENSAFP

    リーグ・アンでアメリカ人がアメリカ人を助ける？

    リーグ・アンの上位ではチャンピオンズリーグ出場権を巡る争いが激化している。PSGとランスに続く6チームが7ポイント以内にひしめき、うち5チームは3ポイント差内。その5チーム中3チームに米国代表が所属する。混戦必至だが、もう1人の米国代表が波乱を呼ぶか。

    日曜には、マーク・マッケンジー率いるトゥールーズが、米国代表選手がいない数少ないチームの一つリールと対戦する。現在リールは50ポイントで3位。 ティム・ウィーア所属のマルセイユとフォラリン・バログン所属のモナコが49点で4位、タナー・テスマン所属のリヨンは48点で5位。マッケンジーとトゥールーズは守備が堅く、リールから勝ち点を奪えば他の追走組にチャンスが生まれる。

    もちろん、他のチームも自力で勝点が必要だ。日曜にトゥールーズ対リール戦の後、リヨンが試合を行うため、結果を知った上でプレーできるのはテスマンだけとなる。いずれにせよ、今週末は重要な週末となりそうだ。複数のUSMNTスター選手が、他選手との差を広げようと奮闘する週末になるだろう。