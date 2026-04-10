海外組のアメリカ代表：クリスチャン・プリシッチが得点 drought 脱出の好機。代表の星たちがアーセナルとマンチェスター・ユナイテッドに挑む。





米国男子代表にとって、今週は厳しい一週間だった。ワールドカップが迫る中、状況は一瞬で変わることを痛感した。パトリック・アギェマンは負傷で出場が絶たれ、世界中の主力選手にも不安が残った。

それでも海外組の試合は続く。W杯が迫っても、シーズン終了までに欧州の主要タイトルを決めなければならない。今週末は欧州5大リーグで重要な試合が多数予定され、数名の米国代表が結果を左右する。

そこでGOALは、今週末の海外組の注目ポイントをまとめた。