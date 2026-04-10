海外組のアメリカ代表：クリスチャン・プリシッチが得点 drought 脱出の好機。代表の星たちがアーセナルとマンチェスター・ユナイテッドに挑む。

米国男子代表にとって、今週は厳しい一週間だった。ワールドカップが迫る中、状況は一瞬で変わることを痛感した。パトリック・アギェマンは負傷で出場が絶たれ、世界中の主力選手にも不安が残った。
それでも海外組の試合は続く。W杯が迫っても、シーズン終了までに欧州の主要タイトルを決めなければならない。今週末は欧州5大リーグで重要な試合が多数予定され、数名の米国代表が結果を左右する。
そこでGOALは、今週末の海外組の注目ポイントをまとめた。
米国男子代表にとって、今週は厳しい一週間だった。ワールドカップが迫る中、状況は一瞬で変わることを痛感した。パトリック・アギェマンは負傷で出場が絶たれ、世界中の主力選手にも不安が残った。
それでも海外組の試合は続く。W杯が迫っても、シーズン終了までに欧州の主要タイトルを決めなければならない。今週末は欧州5大リーグで重要な試合が多数予定され、数名の米国代表が結果を左右する。
そこでGOALは、今週末の海外組の注目ポイントをまとめた。
また一週間が過ぎ、新たなチャンスが訪れた。得点不振が続くクリスチャン・プリシッチも、そう感じているはずだ。
次戦はホームでウディネーゼを迎える。ミランにとってほぼ「勝たねばならない」一戦だ。直近3試合で2敗し、順位は下がりつつあり、チャンピオンズリーグ出場権を争う状況に近づいている。今はまだ現実ではないが、週末も勝ち点を落とせばその危機は確実になる。不安になる要素はある。
プリシッチも例外ではない。今季まだ得点がなく、SNSでは批判が噴出。W杯を控えるUSMNTファンも不安だ。だが毎週が疑念を吹き飛ばす機会。彼に必要なのは、わずかな運だけかもしれない。
【速報】ボーンマスがアーセナルを2-1で破る
今節のプレミアリーグでは、アメリカ人選手が強豪に挑む。
ボーンマスのタイラー・アダムスは復帰し、土曜早朝の初陣で首位のアーセナルと対戦する。アーセナルはチームを立て直し、首位マンチェスター・シティを追うために勝利が必須だ。
アントニー・ロビンソン擁するフルハムはリヴァプールと、クリス・リチャーズのクリスタル・パレスは浮上を狙うニューカッスルと対戦する。ブレンデン・アーロンソンが所属するリーズは月曜、オールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドに挑む。
厳しい試合が続くが、それがプレミアリーグだ。
プリシッチの不調は報じられているが、ウェストン・マッケニーの活躍も注目されている。この勢いは続くのか？
アタランタは優勝争いを考えれば、そうならないことを祈るだろう。現在ユヴェントスは57ポイントで5位、アタランタは53ポイントで7位。勝敗が大きな意味を持つ一戦となり、チームは主力を頼らざるを得ない。マッケニーはユヴェントスにとっての主力であり、月曜日のジェノア戦でも早期に得点を挙げて調子の良さを示した。
アタランタ側にも注目選手がいる。ユヌス・ムサは3月の米国代表キャンプに招集されなかったが、W杯の夢はまだ消えていない。彼は中盤の要であるマッケニーと渡り合い、才能を示せるか。ムサの出場有無に関わらず、マッケニーの好調ぶりを観るだけでも、この試合は米国ファン必見だ。
リーグ・アンの上位ではチャンピオンズリーグ出場権を巡る争いが激化している。PSGとランスに続く6チームが7ポイント以内にひしめき、うち5チームは3ポイント差内。その5チーム中3チームに米国代表が所属する。混戦必至だが、もう1人の米国代表が波乱を呼ぶか。
日曜には、マーク・マッケンジー率いるトゥールーズが、米国代表選手がいない数少ないチームの一つリールと対戦する。現在リールは50ポイントで3位。 ティム・ウィーア所属のマルセイユとフォラリン・バログン所属のモナコが49点で4位、タナー・テスマン所属のリヨンは48点で5位。マッケンジーとトゥールーズは守備が堅く、リールから勝ち点を奪えば他の追走組にチャンスが生まれる。
もちろん、他のチームも自力で勝点が必要だ。日曜にトゥールーズ対リール戦の後、リヨンが試合を行うため、結果を知った上でプレーできるのはテスマンだけとなる。いずれにせよ、今週末は重要な週末となりそうだ。複数のUSMNTスター選手が、他選手との差を広げようと奮闘する週末になるだろう。