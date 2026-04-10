



米国男子代表にとって、今週は厳しい一週間だった。ワールドカップ目前に状況が一変する現実を痛感した。パトリック・アギェマンは負傷で夢を絶たれ、シーズン終盤を迎える世界中の主力にも不安が残る。

それでも海外組の試合は続く。W杯が迫っても、欧州のタイトル争いはシーズン終盤まで続く。今週末は欧州5大リーグで重要な試合が多数予定され、数名のアメリカ代表が結果を左右する。

そこでGOALは、今週末の海外組に注目すべきポイントをまとめた。