米国男子代表にとって、今週は厳しい一週間だった。ワールドカップ目前に状況が一変する現実を痛感した。パトリック・アギェマンは負傷で夢を絶たれ、シーズン終盤を迎える世界中の主力にも不安が残る。
それでも海外組の試合は続く。W杯が迫っても、欧州のタイトル争いはシーズン終盤まで続く。今週末は欧州5大リーグで重要な試合が多数予定され、数名のアメリカ代表が結果を左右する。
そこでGOALは、今週末の海外組に注目すべきポイントをまとめた。
米国男子代表にとって、今週は厳しい一週間だった。ワールドカップ目前に状況が一変する現実を痛感した。パトリック・アギェマンは負傷で夢を絶たれ、シーズン終盤を迎える世界中の主力にも不安が残る。
それでも海外組の試合は続く。W杯が迫っても、欧州のタイトル争いはシーズン終盤まで続く。今週末は欧州5大リーグで重要な試合が多数予定され、数名のアメリカ代表が結果を左右する。
そこでGOALは、今週末の海外組に注目すべきポイントをまとめた。
今週末、プレミアリーグのアメリカ人選手は強豪と対戦する。健闘を祈る。
ボーンマスのタイラー・アダムスは復帰初戦で土曜早朝に首位のアーセナルと対戦する。アーセナルはチームを立て直し、首位マンチェスター・シティを追うために勝ち点が必須だ。
アントニー・ロビンソン擁するフルハムはリヴァプールと、クリス・リチャーズのクリスタル・パレスは浮上を狙うニューカッスルと対戦する。ブレンデン・アーロンソンが所属するリーズは月曜、オールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドに挑む。
どの試合も楽ではない。それがプレミアリーグだ。
また一週間が過ぎ、新たなチャンスが訪れた。得点不振が続くクリスチャン・プリシッチも、そう感じているはずだ。
次戦はホームでウディネーゼを迎える。ミランにとってほぼ必須の勝利だ。直近3試合で2敗し、順位は下がりつつあり、チャンピオンズリーグ出場権を争う状況に近づいている。今はまだ危機ではないが、週末も勝ち点を落とせば状況は一変する。不安は募る。
プリシッチも例外ではない。今季まだ得点がなく、SNSでは批判が噴出している。W杯を控えるUSMNTファンも不安だ。だが毎週が疑念を吹き飛ばす機会でもある。彼に必要なのは、わずかな運だけだ。
プリシッチの不調は報じられているが、ウェストン・マッケニーの活躍も注目されている。この勢いは続くのか？
アタランタは優勝争いを考えると、そうならないことを願っているだろう。現在ユヴェントスは57ポイントで5位、アタランタは53ポイントで7位。勝敗が大きな分かれ目となる一戦だ。マッケニーはチームにとって欠かせない存在で、月曜日のジェノア戦でも早期に得点を挙げて好調をキープした。
アタランタ側にも注目すべきアメリカ人選手がいる。3月の代表キャンプに招集されなかったユヌス・ムサだ。W杯の夢は still alive だ。彼は中盤の要マッケニーと渡り合い、才能を示せるか。ムサが出場するかどうかにかかわらず、マッケニーの好調ぶりを観るだけでも、この試合はアメリカ人ファン必見だ。
リーグ・アンの上位ではチャンピオンズリーグ出場権を巡る争いが激化している。PSGとランスに続く6チームが7ポイント差以内にひしめき、うち5チームは3ポイント差内。その5チーム中3チームに米国代表が所属している。混戦必至だが、もう1人の米国代表が波乱を呼ぶか。
日曜には、マーク・マッケンジー所属のトゥールーズが、米国代表不在のリールと対戦する。リールは現在50ポイントで3位。 ティム・ウィーア所属のマルセイユとフォラリン・バログン所属のモナコが49点で4位、タナー・テスマン所属のリヨンは48点で5位。マッケンジーとトゥールーズは守備が堅く、リールから勝ち点を奪えば他の追走組にチャンスが生まれる。
もちろん、他のチームも自前の試合で結果を出す必要がある。日曜にトゥールーズ対リール戦が終わった後にリヨンが試合を行うため、結果を知った上でプレーできるのはテスマンだけだ。いずれにせよ、今週末は重要な一戦となる。複数のUSMNTスターが、他との差を広げようと奮闘する週末になるだろう。