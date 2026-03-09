Goal.com
James Westwood

翻訳者：

海外で活躍する英国人選手：トレント・アレクサンダー＝アーノルドとマーカス・ラッシュフォードがスペインのマスコミに酷評される一方、フィカヨ・トモリはACミランのダービー勝利で輝かしい活躍を見せる

GOALが英国人選手たちの海外での活躍を検証する。より良いサッカー人生を求めて、多くのスター選手が慣れ親しんだ環境を離れる決断を下している。プレミアリーグが世界最高峰のリーグの一つであることは言うまでもなく、チャンピオンシップも選手育成の場として素晴らしいが、選択肢は他にも存在する。

イングランド代表キャプテンのハリー・ケインが今週負傷で離脱したため、欧州主要リーグで他の英国人選手たちが脚光を浴びる機会が訪れた。しかし残念ながら、ラ・リーガでは2選手がチャンスを逃し、その過程で酷評を浴びる結果に。オランダでは別の選手が忘れ去りたい午後を過ごした。一方、イタリアでは5キャップのイングランド代表選手がダービーの勝利を満喫した。

今シーズン毎週月曜、GOALが海外で活躍する英国人選手の最新動向をお届けします。彼らの近況、最も輝いている選手、帰国すべき選手を徹底分析。今週のレビューを早速見ていきましょう...

    トレントはまだ苦戦している

    レアル・マリードは金曜日のセルタ・ビーゴ戦でアウェー2-1の勝利を収め、リーガ・エスパニョーラ2連敗から立ち直るとともに、優勝争いを継続させた。 しかしアルバロ・アルベロア監督率いるチームにとって決して楽な試合ではなかった。フェデリコ・バルベルデが後半アディショナルタイム5分に決勝点を挙げたものの、そのシュートは不運な跳ね返りによりネットを揺らした幸運に恵まれたものだった。

    セルタは、特にディフェンス陣の結束力に再び課題を見せたマドリードから、1 点を奪うに値するプレーを見せていた。25 分、オーレリアン・チュアメニの早い時間帯の先制点をボージャ・イグレシアスが追いつくゴールを決めたのは、その好例である。そのプレーでは、トレント・アレクサンダー・アーノルドが、あまりにも簡単に抜き去られてしまった。 

    ウィリオット・スウェドバーグは、イングランド代表選手をスピードで抜き去り、左サイドへのロングパスをキャッチ。その後、右足に切り返し、低いクロスをイグレシアスに送り、イグレシアスは冷静にゴールを決めた。アレクサンダー・アーノルドの守備は、控えめに言ってもあまりにもずさんだった。それはこの1プレーだけにとどまらず、試合全体を通して、彼がタックルを決めたのは1回だけだった。

    スペインのマスコミも指摘しているように、元リバプールのフルバックは、マドリードでは依然として場違いな存在のように見える。マルカ紙は、彼の最近のパフォーマンスを辛辣に評価し、「攻撃では大きく貢献しているが、守備では多くの失点を招いている。セルタの同点ゴールでは、彼は信じられないほど弱かった」と述べた。

    ディアリオ・スポーツ紙はさらに踏み込んで、「トレントの状況は非常に憂慮すべきだ。セルタの最初のゴールが示すように、このイギリス人選手はレアル・マドリードの守備陣にとって問題となっている。彼は守備面で非常に弱く、試合のあらゆる面で完全に相手を上回られていた。さらに悪いことに、攻撃面でのわずかな貢献も失ってしまった。ダニ・カルバハルが多少回復すれば、彼は再び先発メンバーに戻るだろう」と報じている。

    アレクサンダー・アーノルドが今後数週間で大幅にプレーを向上させなければ、2026 年のワールドカップのイングランド代表の座も確実に失うことになるだろう。

    「悲惨な」ラッシュフォードのプレー

    マーカス・ラッシュフォードのリーガ初シーズンは、アレクサンダー・アーノルドよりも期待の持てるものとなっており、マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中の彼は、バルセロナのユニフォームを着て、合計 23 ゴールとアシストを記録している。しかし、彼はリーガの過去 4 試合では何も記録しておらず、バルサの最新の国内試合では 62 分しか出場せず、交代となった。

    ラミン・ヤマルが、アスレティック・クラブ戦でバルサを 1-0 の勝利に導く魔法のような瞬間をもたらしました。68 分、彼は見事なシュートをゴール上隅に叩き込み、最終的にチームの首位 4 ポイントのリードを守りました。しかし、チーム全体のプレーは雑で、アウェイチームに勢いをもたらすチャンスを何度も逃し、最も責任が大きいのはラッシュフォードでした。

    28歳の彼は、13回ボールを失い、正確なクロスは2回しか供給できず、頭を上に向けてプレーする代わりに、行き止まりを走り続けることが多かった。スコアがまだ0-0の時点で、彼の背番号がラフィーニャに交代となったのは当然のことであり、彼の退場後、バルサは良くなった。

    アレクサンダー・アーノルドと同様に、ラッシュフォードもその後、スペインの主要紙から名指しで批判された。ディアリオAS紙は、このイングランド代表のウイングのパフォーマンスを「悲惨」と表現し、スポーツ紙は「この英国人選手は、まったく精彩を欠き、一度もマークを突破できず、頻繁にボールを奪われ、不快そうに見えた。まったく目立たない試合で、チャンスを逃した」と報じた。

    バルセロナは、ラッシュフォードの買い取りオプションを行使するかどうかはまだ確認していないが、土曜日の試合は、クラブ幹部を納得させるには不十分だっただろう。彼の統計は素晴らしいが、実際には、ハンス・フリック監督のフォワード陣の中で弱点として目立ち、まだスタメン入りは保証されていない。

    イングランドの左サイドの選択肢が限られているため、ラッシュフォードはアレクサンダー・アーノルドよりもワールドカップ出場の可能性が高いが、現在の調子では、ニューカッスルのアンソニー・ゴードンの方が、トーマス・トゥヘル監督の11人の中にふさわしいだろう。

    トモリがダービーの栄冠を手にした

    日曜日のミラノ・ダービー（ACミラン対インテル）は、例年ほどの試合前の盛り上がりを見せなかった。その主な理由は、セリエA首位でライバルに10ポイント差をつけていたネラッズーリ（インテル）の存在にあった。リーグ戦8連勝中のインテルは自信に満ちており、あと1勝すれば優勝争いを決着させられる状況だった。

    しかしミランは優勝目前の王者への屈服を拒んだ。マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるチームは予想を覆し、ペルビス・エストゥピナンのロッソネリ（赤黒軍団）初ゴールで1-0の勝利を収め、15年ぶりのインテル戦リーグ戦ダブルを達成した。

    前半終了間際に先制点を許したインテルは猛攻を仕掛けたが、ミランの守備陣が壁となって押し返した。首位チームを枠内シュート1本に抑え込み、コニ・デウィンターが守備の要として圧倒的な活躍を見せた。

    3バックの右サイドでプレーしたフィカヨ・トモリも最高のパフォーマンスを発揮。フランチェスコ・ピオ・エスポジートとフェデリコ・ディマルコの脅威を完全に封じ込めた。チェルシー出身のトモリはミランで5シーズン目を迎えるが、この試合では4回の空中戦勝利、4回のクリア、83％のパス成功率を記録。安定したプレーはイングランド代表のワールドカップメンバー候補としてダークホースとなる可能性を大いに示した。

    さらに驚異的な回復力も見せ、筋肉の問題と思われる痛みを抱えながらも、90分間フル出場を続けた。

    「コンパクトな陣形維持に重点的に取り組んできた。インテル相手に無失点で抑えるのは容易ではない。我々の努力が実を結んだ証だ」とトモリは試合後に語った。「ダービーは常に特別な試合であり、常に厳しい。勝利を喜んでいる。今夜は楽しみ、シーズンを力強く締めくくることに集中する」

    ミランはインテルとの7ポイント差を埋めるため残り10試合を戦うが、希望は蘇った。特にトモリがこれほど堅固な基盤を提供し続けるなら、シーズン終盤の逆転劇も完全に否定できない。

    グリーンウッド、待望の勝利を収める

    マルセイユは先週、クープ・ドゥ・フランス準々決勝でトゥールーズに敗れ、オレンジ・ヴェロドロームで 2 対 2 の引き分けの後、PK 戦で敗退しました。しかし、週末の土曜日にトゥールーズのスタジアムを訪れた際、彼らはすぐにリベンジのチャンスを迎えました。そこでは、よりコントロールの効いたパフォーマンスを見せ、見事に勝利を収めたのです。

    当然のことながら、試合開始からわずか 18 分で決定的な一撃を決めたのは、メイソン・グリーンウッドでした。イゴール・パイシャオが左サイドでスルーパスを受け、駆け上がってきたグリーンウッドにバックパス。グリーンウッドは、トゥールーズのゴールキーパー、ギヨーム・レストを無力化する見事なファーストタッチでゴールを決めました。

    このゴールは、元マンチェスター・ユナイテッドのフォワードにとって今シーズン25点目、リーグ1では15点目となり、再び得点王の最有力候補となった。また、この勝利により、マルセイユはリヨンを抜いて3位に浮上し、チャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性も残した。

    しかし、グリーンウッドにとってこの日の午後は、完全な成功だったわけではない。OMの新監督、ハビブ・ベイは、1時間ほど経過したところで24歳の選手を交代させたことで、いくつかの疑問の目を向けられ、試合後の記者会見でその決定について説明を求められた

    「彼は乱闘でイエローカードを受けた。メイソンは直感的な選手なので、その試合で10人になることは避けたかった」とベイは語った。さらに、「私はメイソンを攻撃的選手として起用したが、左センターバックと（ダヤン）メタリーを封じ込め、クインテン・ティンバーとティモシー・ウィーアにスペースを与えることを期待していた。 メイソンは軸にとどまるタイプの選手ではないことは分かっていた」 

    グリーンウッドは、ベイの前任者であるロベルト・デ・ゼルビから、守備の怠慢で頻繁に批判されていたが、彼はまだその教訓を学んでいないようだ。最終ラインでの紛れもない実力にもかかわらず、イングランド代表で1試合出場経験のあるこの選手は、依然として個人プレーに偏りすぎており、それがヨーロッパのエリートクラブで再びチャンスを得ることを妨げるかもしれない。

    スターリングのぎこちないインタビュー

    ラヒーム・スターリングはフェイエノールトでの生活が苦難のスタートを切った。昨年5月以来公式戦出場がなかった元チェルシーのスターが2月に加入した経緯を考えれば、これは驚くべきことではない。ロビン・ファン・ペルシー監督はエールディヴィジのテルスター戦（2-1勝利）とトゥウェンテ戦（0-2敗戦）でスターリングを後半途中出場させたが、どちらの試合でもほとんど影響を与えられなかった。

    試合感覚を取り戻す過程では許容範囲とはいえ、31歳のスターリングが日曜日のNAC戦でフル出場を果たした後は、ファン・ペルシー監督にも警鐘が鳴り響いているだろう。63分間の出場で期待ゴール値はわずか0.16、期待アシスト値は0.03に留まり、決定機を1度逃した上にクロス成功は1本もなかった。

    フェイエノールトが3-3の引き分けに終わり、首位PSVに2位の座を奪われる危機に陥った責任は彼だけにあるわけではないが、攻撃の左サイドでスターリングが示した貢献度は明らかに不十分だった。さらに悪いことに、試合終了後のESPNとのインタビューでは非常に気まずい場面も生じた。

    テレビ記者が元マンチェスター・シティのエースに「あの決定機を決められなかったのか」と笑いながら尋ねると、スターリングは「笑うなよ、お前！」と返した。

    スターリングはその後こう認めた。「でも確かに、あの場面はね…『錆びついた感覚を取り戻さなきゃ』って思ったんだ。チャンスはあったし、自分の基準からすれば決めたい場面だった。あれを決めていれば試合も決まっていたはずだ」

    スターリングが近いうちにこの「錆」を落とさなければ、彼の将来は再び不透明になる可能性がある。 フェイエノールトは彼と今シーズン終了までの短期契約を結んだに過ぎず、現時点で長期的な戦力として有用である可能性を示す証拠はほとんど見られない。とはいえ、ファン・ペルシー監督率いるチームにはまだ14試合のリーグ戦が残っており、スターリングには少なくとも状況を好転させるための正しい心構えがある。彼はこう締めくくった。「以前のレベルに戻りたい。これはまた一歩前進だ」

    サリッジがメッシをMLSランキングでリード

    アメリカでは、リオネル・メッシがインター・マイアミの決勝ゴールを決め、週末のMLSの話題を独占した。8度のバロンドール受賞者は、2026シーズン開幕3試合で3得点を記録。3年連続のMLS最優秀選手賞と2年連続の得点王を狙っている。

    しかし後者のタイトルでは、ナッシュビルの得点王サム・サリッジとの激しい争いが予想される。元イングランドU-21代表のサリッジは日曜日のミネソタ戦（3-1勝利）で2得点を挙げ、LAギャラクシーのジョアン・クラウスと並ぶ4得点で現在MLS得点ランキング首位に立っている。 

    サリッジはパトリック・ヤズベックのシュートをコースを変えて先制点を挙げ、さらにナッシュビルにとって決定的な3点目を記録。ペナルティエリア内で軽やかな足さばきを見せると、強烈なシュートを叩き込んだ。

    「サムはゴールを決める。それが彼の仕事だ」とナッシュビルのBJ・キャラハン監督は試合後に記者団に語った。「彼が試合の流れを変える」

    サリッジの活躍は、前節ダラス戦（0-0）を体調不良で欠場していたことを考えると、なおさら注目に値する。キャラハン監督は続けた。「彼には大いなる称賛を贈らねばならない。つまり、この選手は4、5日間も体調を崩し、ダウンしていたのだ。並外れた勇気と不屈の精神力だ」

    MLSトップクラスの選手としての地位をさらに強調するように、サリッジは2025年シーズン開始以降、ホームでリーグ最多となる17得点を記録している。ボーンマスアカデミー出身の彼はノッティンガム・フォレストを離れアメリカンドリームを追って以来、目覚ましい活躍を見せており、ナッシュビルを再びMLSプレーオフへ導くことに異論を唱える者はほとんどいないだろう。

