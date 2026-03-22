ゴール後のパフォーマンスは、メッセージを伝える手段としてよく用いられますが、土曜日のミランのパフォーマンスはまさにそれでした。ここ数日、チームの状況やクリスチャン・プリシッチとラファエル・レオの関係について、多くの憶測が飛び交っていました。今回のパフォーマンスはささやかなジェスチャーではありましたが、そのメッセージは強烈でした。

土曜日の試合にはレアオは不在だったが、プリシッチは出場し、トリノ戦での3-2の勝利に貢献するアシストを記録した。ゴールが決まった後、ミランの選手たちは一堂に会した。 選手たちの半数はプリシッチの代名詞とも言えるゴールパフォーマンスを、残りの半数はレアオのそれを披露した。これは、ニュースの話題となっている選手たちだけでなく、チーム全体からの結束を示すメッセージだった。そのようなメッセージには意味があり、プリシッチの表情からもそれがはっきりと読み取れた。









笑顔を見せたのはプリシッチだけではなかった。マリク・ティルマンもゴールを決めた。結果は残念な引き分けに終わったものの、このゴールは間違いなく勢いをつけるものとなるだろう。このゴールにより、米国代表のキャンプを目前に控えたこの時期に、米国代表で間違いなく最高の2人の攻撃的ミッドフィールダーが、大きな得点貢献を果たしたことになる。 また、これらの試合でプリシッチとティルマンのコンビが先発で並んで出場する可能性も十分にある。もしそうなれば、両者とも今週末を迎える前よりも自信を持てるはずであり、それはマウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームにとって、小さながらも嬉しい後押しとなるだろう。

GOALが、今週末の海外でプレーするアメリカ人選手たちのパフォーマンスを振り返る...