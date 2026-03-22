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Ryan TolmichThomas Hindle

翻訳者：

海外で活躍するアメリカ人選手：ACミランのクリスチャン・プリシッチが2026年初の得点関与を記録、レバークーゼンのマリク・ティルマンは米国代表合宿を前に得点不振を脱する

GOALでは、ヨーロッパでプレーするアメリカ人選手たちに関する主な見どころを振り返り、USMNTの2人のキープレーヤーによる決定的な場面も紹介します

ゴール後のパフォーマンスは、メッセージを伝える手段としてよく用いられますが、土曜日のミランのパフォーマンスはまさにそれでした。ここ数日、チームの状況やクリスチャン・プリシッチとラファエル・レオの関係について、多くの憶測が飛び交っていました。今回のパフォーマンスはささやかなジェスチャーではありましたが、そのメッセージは強烈でした。

土曜日の試合にはレアオは不在だったが、プリシッチは出場し、トリノ戦での3-2の勝利に貢献するアシストを記録した。ゴールが決まった後、ミランの選手たちは一堂に会した。 選手たちの半数はプリシッチの代名詞とも言えるゴールパフォーマンスを、残りの半数はレアオのそれを披露した。これは、ニュースの話題となっている選手たちだけでなく、チーム全体からの結束を示すメッセージだった。そのようなメッセージには意味があり、プリシッチの表情からもそれがはっきりと読み取れた。



笑顔を見せたのはプリシッチだけではなかった。マリク・ティルマンもゴールを決めた。結果は残念な引き分けに終わったものの、このゴールは間違いなく勢いをつけるものとなるだろう。このゴールにより、米国代表のキャンプを目前に控えたこの時期に、米国代表で間違いなく最高の2人の攻撃的ミッドフィールダーが、大きな得点貢献を果たしたことになる。 また、これらの試合でプリシッチとティルマンのコンビが先発で並んで出場する可能性も十分にある。もしそうなれば、両者とも今週末を迎える前よりも自信を持てるはずであり、それはマウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームにとって、小さながらも嬉しい後押しとなるだろう。

GOALが、今週末の海外でプレーするアメリカ人選手たちのパフォーマンスを振り返る...

  • AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    ミランが団結力をアピールする中、プリシッチが活躍

    彼が切望していたゴールではなかったが、まずは良いスタートだ。プリシッチが再び活躍を見せ始めており、これはACミランにとっても米国代表にとっても素晴らしいニュースだ。

    ニコラス・フルクルグと並んでトップで先発出場したプリシッチは、ミランがトリノに3-2で勝利した試合でアシストを記録した。このアメリカ人選手の決定的な瞬間はミランの2点目であり、ペナルティエリアを横切る彼のパスがアドリアン・ラビオに絶好のチャンスをもたらし、ミランがリードを奪うきっかけとなった。これは今年に入って初めての得点関与であり、ここ数週間の噂を考慮すれば、彼にとって肩の荷が下りたような気分だろう。

    ミランの勝利の喜びを鑑みれば、レアオとの件もまた、肩の荷を下ろせる出来事と言えるだろう。レアオがプリシッチへの不満を露わにしたことが発覚して以来、今週はずっと両者の関係が徹底的に分析されてきた。しかし、これはトップレベルでは日常茶飯事だ。二人のトップスターが互いに刺激し合い、より良いプレーを目指しているだけのことだ。だからこそ、わずか数日後には笑い話にできるのだろう。

    スクデット争いはまだ続いている。残り8試合で6ポイントのリードを築いているインテルに追いつくためには、ミランにはプリシッチとレオの両方が必要だ。土曜日の試合で、少なくともプリシッチは、クラブがこの争いの最終局面に突入する中で、再び調子を戻したように見えた。

    • 広告
  • 1. FC Heidenheim 1846 v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    ティルマンの見事なフィニッシュ

    土曜日の試合では、ティルマンは最高の状態とは言えなかったが、最高の瞬間に彼が何ができるかを十分に示した。試合の流れを変えるチャンスが訪れた際、ティルマンは冷静沈着に振る舞い、レバークーゼンがハイデンハイムを訪れた試合の22分、難しいゴールを簡単に決めた。このアメリカ人選手はバックポストへ浮かせたボールに走り込み、一見すると難しそうに見えたシュートをワンタッチで決め、その難しさを全く感じさせなかった。

    彼にとって残念なことに、試合の大半をリードしていたにもかかわらず、レバークーゼンは勝利を逃し、3-3の引き分けに終わり、ティルマンのゴールも無駄になってしまった。



    とはいえ、米国代表（USMNT）の招集を控える彼にとっては、この経験がプラスになるだろう。特にウェストン・マッケニーが予想通り攻撃的ミッドフィールダーとして起用される場合、彼はスタメンの座を争うことになる。攻撃的ミッドフィールダーのポジションを確固たるものにする最善の方法は、攻撃面で輝かしい瞬間を見せることであり、まさにそれが土曜日のレバークーゼン戦でティルマンが成し遂げたことだ。果たして彼は、これから控える米国代表の試合でもそれを発揮できるだろうか？

  • Folarin Balogun 2026Getty

    フォラリン・バログンが決勝ゴールを決めた

    米国代表のチームメイトであるフォラリン・バログンとタナー・テスマンの対決では、明らかに一方が優位に立った。モナコ対リヨンは、非常に重要な意味を持ちながらも、実のところほとんど影響を与えないかもしれない、という奇妙な春の試合の一つだった。両チームともチャンピオンズリーグ出場権争いの真っ只中にあり、この一戦での勝利はまさに必要不可欠だった。しかし、他のリーグ戦での敗戦が積み重なり、この「6ポイントマッチ」が意味をなさなくなる可能性も同様に感じられた。

    その可能性は依然として残っている。しかし日曜日の試合では、アウェイ戦にもかかわらず、モナコが明らかに優勢で、試合を完全に支配していた。シュート数、ボール支配率、そして実力面でもホームチームを圧倒し、最終的には2-1で快勝した。 この夜、バログンは重要な役割を果たし、PKを決めてチームに2-1のリードをもたらした。このリードは試合終了まで守り抜かれた。バログンの今季の得点数は15となり、今後もさらに得点を重ねていくことは間違いないだろう。

  • Johnny Cardoso Atletico MadridGetty

    ジョニー・カルドーゾが骨太な1時間を披露した

    日曜日は、ジョニー・カルドソが実力を証明する絶好の機会となった。このミッドフィルダーは、怪我の影響もあって今シーズン、ディエゴ・シメオネ監督の下で定位置を確保するのに苦戦しており、アトレティコ・マドリードでまだ完全に存在感を示せていない。レアル・マドリードとのダービー戦は、勝敗の行方が決まっていないとはいえ、彼がこれまで十分に活かせずにいたような舞台を提供してくれた。

    アトレティコは前半、素晴らしいプレーを見せたが、その一因はカルドーソにあった。戦術は明らかに、中盤で相手を極限まで苦しめ、そこからカウンターを仕掛けるというものだった。カルドーソはその最初の任務を堂々とこなした。果敢にタックルに入り、相手の攻撃を遮断し、さらに少しばかり「汚い手」も交え、ファウルと見なされないような巧妙な足払いをいくつか見せた。

    ボールを持った時の貢献度は低かったが、それはこの日の彼の役割ではなかった。結局のところ、彼はシステム変更の犠牲者となったのだ。 ホームチームが先制したことでアトレティコはより攻撃的に出ざるを得なくなり、そのためには中央のミッドフィルダーを1人犠牲にしなければならなかった。カルドソは、特に大きなミスを犯したわけではなかったが、その犠牲となった。アトレティコは3-2で敗れたが、このアメリカ人選手は、少なくとも大一番でも信頼できる選手であることを証明した。

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    見逃してしまったかもしれない瞬間

    + ユヴェントスがサッスオーロと1-1で引き分けた試合で、ウェストン・マッケニーは珍しく目立った活躍を見せなかった

    + マーク・マッケンジー率いるトゥールーズは、ロリアンに1-0で勝利し、無失点に抑えた

    + ボルシア・メンヒェングラートバッハ対FCケルンの試合（3-3の引き分け）で、ジョー・スカリーは88分間プレーしたが、ジオ・レイナはベンチに留まった

    + アントニー・ロビンソンは67分間プレーし、フルハムがバーンリーを3-1で圧倒した

    + リーズ対ブレントフォードのスコアレスドローで、ブレンデン・アーロンソンは目立たないプレーで68分間プレーした

    + エイダン・モリスがまたも際立った活躍を見せ、ミドルズブラ対ブラックバーン・ローヴァーズの0-0の引き分けで支配的なプレーを披露

    + パトリック・アギェマンは、ダービー・カウンティがバーミンガム・シティに1-0で勝利した試合で84分間プレーし、イエローカードを受けた

    + コール・キャンベルがホッフェンハイムでデビューを果たし、RBライプツィヒに0-5で敗れた試合で途中出場した

    + ロカス・プクスタスは、ハイドゥク・スプリットの6-0という大勝の中でゴールを決めた

    + ダミオン・ダウンズが最初の交代選手として出場したが、ハンブルクは2-0のリードを守り切れず、ドルトムントに2-3で敗れた

    + ヴェネツィア対モンツァの1-1の引き分けで、ジャンルーカ・ブシオは中盤で堅実なプレーを見せた