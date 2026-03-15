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AA review Balogun Aaronson PulisicGetty/GOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

海外で活躍するアメリカ人選手：フォラリン・バログンは誰にも止められない一方、クリスチャン・プリシッチとACミランはセリエAでの絶好のチャンスを逃した

GOALでは、ヨーロッパでプレーするアメリカ人選手たちの主な見どころを振り返り、スターストライカー（背番号9）によるさらなるゴールについても取り上げます。

今週、米国男子代表の3月招集メンバーが発表される予定だ。つまり、時間は残り少ない。選手たちがマウリシオ・ポチェッティーノ監督とそのスタッフに印象を残そうとするなら、今週末がその最後のチャンスだった。メンバーはほぼ確定しているだろうが、監督に検討の余地を与える最後の機会だった。

今週末の注目選手は、ここ数週間その実力をアピールし続けているフォラリン・バログンだ。モナコのストライカーはここ数週間、ゴールを量産しており、その勢いは直近の試合でも続いた。彼はまたもネットを揺らし、チームの勝利に貢献した。USMNTの候補選手の中には好調な選手が何人かいるが、現時点でバログンのレベルに匹敵する選手はほとんどいない。

他にも、主要な選手たちが力強いパフォーマンスを披露した。ジョー・スカリーはボルシア・メンヒェングラートバッハで決定的なアシストを記録した。エイダン・モリスはミドルズブラの勝利において主役級の活躍を見せた。ティム・ウィーアはマルセイユで輝かしいプレーを見せ、クリス・リチャーズはクリスタル・パレスの無失点勝利において守備の要となった。

まもなく、注目は代表戦期間へと移る。しかし今週末は、特にシーズン終盤に向けて何かを勝ち取ろうとしている選手たちにとって、クラブレベルで存在感を示すことが重要だった。

GOALが、今週末の海外でプレーするアメリカ人選手たちの活躍を振り返る...

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

    バログンは好調を維持している

    「好調」という言葉があるが、フォラリン・バログンがこの1ヶ月間見せている活躍は、それとは一線を画している。今週末のブレスト戦でゴールを決めたことで、彼はここ6試合で6ゴールを記録した。3月の代表合宿を控える中、彼はまさに絶好のタイミングで調子を上げている。

    この得点ラッシュには称賛すべき点が多く、モナコの直近5試合で4勝（PSG戦での勝利を含む）を挙げていることとも重なっている。特に注目すべきは、得点が分散している点だ。バログンはこの6試合で無得点に終わったのはわずか1度のみであり、つまり彼は一発のビッグパフォーマンスに頼るのではなく、週ごとにインパクトを与える方法を見出しているということだ。 さらに、バログンがモナコのPKキッカーではないという事実を加えると、その実力はより鮮明になる。この米国代表ストライカーは、ピッチに立つたびに脅威を生み出しているのだ。

    この活躍があれば、3月の代表戦期間中に十分な出場時間を確保できる可能性があり、ひいてはワールドカップでの先発起用への根拠を強めることにつながるだろう。競争は熾烈だが、バログンはゴールを量産し続けることで、他選手との差を広げつつある。

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  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-MILANAFP

    プリシッチとミラン、絶好のチャンスを逃す

    これはミランが本当に追い上げを図る絶好のチャンスだった。先週末にインテルを下したロッソネリは、土曜日に同市のライバルがナポリ戦で勝ち点を落とすのを見守っていた。もしミランが勝利を収めていれば、先週末には10ポイントあった差はあっという間に5ポイントにまで縮まっていたはずだ。

    しかし結局、それは「もし」の話に終わった。ミランはピッチ上でそれを実現できなかったのだ。ラツィオに0-1で敗れ、首位との差は8ポイントに広がり、チームは打開策を模索することになった。スクデット争いは、今週の初めよりもさらに遠のいたように感じられる。永遠のライバルにプレッシャーをかけるところまで迫っていたチームにとって、これは士気をくじく結果となった。

    いつものように、クリスチャン・プリシッチはミランの先発メンバーに名を連ねた。そして、いつものように、彼は脅威となった。3つのチャンスを作り出し、枠内シュート1本、枠外シュート2本、さらに2本がブロックされた。プリシッチは攻め続けたが、決定的な一撃にはつながらなかった。

    これが今シーズン、この米国代表スターに付きまとうテーマとなっている。3月の代表戦中断期間は、絶好のタイミングとして訪れるかもしれない。環境の変化こそがプリシッチに必要なものかもしれないが、中断前にもう1試合残っており、そこで3ヶ月半続く得点不振に終止符を打つ必要がある。

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-LEEDSAFP

    アーロンソンのリーズとリチャーズのパレスに差はない

    0-0の引き分けに終わったクリスタル・パレス対リーズの一戦は、波乱に満ちた試合だった。PKの失敗、退場処分、ゴール取り消しなど、得点は少なかったものの、ドラマには事欠かなかった。

    パレスとリーズの両チームには、アメリカ人選手が在籍していた。パレスでは、クリス・リチャーズが前半の大半をサイドラインからリーズのペナルティエリアへボールを蹴り込むことに費やした。このアメリカ人センターバックは最終的に力強いパフォーマンスを見せ、パレスの無失点に貢献するとともに、相手ゴール前でもいくつかのチャンスを作り出した。

    一方、ブレンデン・アーロンソンとリーズにとっては悔しい結果となった。ドミニク・カルバート＝ルーウィンがPKの絶好機を逃し、その直後、前半のアディショナルタイムにレッドカードで1人退場となった。リーズが守り切ろうとしたため、アーロンソンは残念ながらハーフタイムで交代を余儀なくされた。

    しかし、リーズは最終的に持ちこたえ、日曜日のUSMNT選手同士の注目の一戦は、試合終了のホイッスルとともに引き分けに終わった。

  • Joe Scally of Borussia Mönchengladbach controls the ballGetty Images

    スカリーがアシストで存在感を示した

    ジョー・スカリーの守備力の高さは誰もが知っている。むしろ話題になるのは、彼の攻撃面の方だ。土曜日の試合は、彼が攻撃面でも大きく貢献できることを証明するものであった。

    いつものウイングバックのポジションで先発したスカリーは、ボルシア・メンヒェングラートバッハの2点目をアシストし、ザンクト・パウリ戦での2-0の勝利を事実上決定づけた。そのプレーで、スカリーはスペースにオーバーラップしてボールに走り込み、迫りくるディフェンダーを振り切った。そして、スペースがほとんどなくエンドラインに追い詰められた状況で、フランク・オノラへのパスを滑り込ませ、オノラがワンタッチで決めた。 ゴールを決めたのはオノラですが、スキャリーがいなければこのゴールは生まれなかったでしょう。

    もちろん、このアメリカ人選手はそれだけにとどまらなかった。さらに2回のタックルと2回のクリアを決め、無失点勝利に貢献した。スカリーにとってはバランスの取れたパフォーマンスであり、夏に向けてはこのようなプレーをもう少し増やしていきたいところだ。

  • Udinese Calcio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    見逃してしまったかもしれない瞬間

    + ユヴェントスがウディネーゼに1-0で勝利した試合で、ウェストン・マッケニーが右サイドバックとして先発出場した

    + エイダン・モリスは中盤でマン・オブ・ザ・マッチ級の活躍を見せ、ミドルズブラをブリストル・シティとの1-1の引き分けに導いた

    + タナー・テスマンはリヨンのル・アーヴル戦（0-0の引き分け）で先発出場し、センターバックを務めた

    + マーク・マッケンジーが所属するトゥールーズは、99分間の決勝ゴールによりメッツを4-3で下し、劇的な勝利を収めた

    + バイエル・レバークーゼン対9人となったバイエルン・ミュンヘンの1-1の引き分け戦において、マリク・ティルマンは攻撃的ミッドフィルダーの1人としてフル出場した

    + アレックス・フリーマンは、ビジャレアルがアラベスと1-1で引き分けた試合の終盤に途中出場した

    + パルマ対トリノ戦（1-4で敗戦）で、ベンジャ・クレマスキは開始わずか11分で半月板損傷により途中交代を余儀なくされた

    + ティム・ウィーアは右サイドで存在感を示し、マルセイユがオセールに1-0で辛勝するのを助けた

    + チャーリー・ケルマンが93分にPKを決め、チャールトン・ユナイテッドがオックスフォード・ユナイテッドと1-1で引き分けた

    + ジャンルーカ・ブシオが中盤で試合を支配したが、ヴェネツィアはサンプドリアとのスコアレスドローに終わり、得点を奪うことはできなかった

    + PSVがNECナイメーヘンに2-3で敗れた一戦、リカルド・ペピはトップで先発出場したが、珍しく無得点に終わった

    + ハジ・ライトも得点を挙げられず、コヴェントリーはサウサンプトンに2-1で敗れた

    + アタランタがインテルと1-1で引き分けた試合で、ユヌス・ムサは出場しなかった

    + ダミオン・ダウンズは、古巣のFCケルンとの1-1の引き分けで67分間プレーした

    + アントニー・ロビンソンは、フルハム対ノッティンガム・フォレストの0-0の引き分けでフル出場し、イエローカードを受けた

    + ダリル・ダイクとジョージ・キャンベルは、10人となったハル・シティを3-0で圧倒したウェスト・ブロムウィッチの試合に出場した

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