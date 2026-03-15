海外で活躍するアメリカ人選手：フォラリン・バログンは誰にも止められない一方、クリスチャン・プリシッチとACミランはセリエAでの絶好のチャンスを逃した

今週、米国男子代表の3月招集メンバーが発表される予定だ。つまり、時間は残り少ない。選手たちがマウリシオ・ポチェッティーノ監督とそのスタッフに印象を残そうとするなら、今週末がその最後のチャンスだった。メンバーはほぼ確定しているだろうが、監督に検討の余地を与える最後の機会だった。

今週末の注目選手は、ここ数週間その実力をアピールし続けているフォラリン・バログンだ。モナコのストライカーはここ数週間、ゴールを量産しており、その勢いは直近の試合でも続いた。彼はまたもネットを揺らし、チームの勝利に貢献した。USMNTの候補選手の中には好調な選手が何人かいるが、現時点でバログンのレベルに匹敵する選手はほとんどいない。

他にも、主要な選手たちが力強いパフォーマンスを披露した。ジョー・スカリーはボルシア・メンヒェングラートバッハで決定的なアシストを記録した。エイダン・モリスはミドルズブラの勝利において主役級の活躍を見せた。ティム・ウィーアはマルセイユで輝かしいプレーを見せ、クリス・リチャーズはクリスタル・パレスの無失点勝利において守備の要となった。

まもなく、注目は代表戦期間へと移る。しかし今週末は、特にシーズン終盤に向けて何かを勝ち取ろうとしている選手たちにとって、クラブレベルで存在感を示すことが重要だった。

GOALが、今週末の海外でプレーするアメリカ人選手たちの活躍を振り返る...