海外で活躍するアメリカ人選手：プリシッチは得点を狙い、バログンは大舞台を待ち望み、アーロンソンは巻き返しを図る

こうして、また一つ、米国代表の国際試合期間が終了した。サッカー選手たちが一体何のためにプレーしているのかを見るのは、いつも興味深いものだ。クラブチームがすべてであり、毎週のように所属チームのためにパフォーマンスを発揮し、結果を出しているのだと言う者もいる。一方で、すべては代表チームでのプレーに向けられていると主張する者もいる。ワールドカップの年であれば、おそらく後者への注目度が少し高くなるだろう。

今年の3月の代表戦期間は、いつもより少し重要な意味合いを感じさせた。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、米国代表のポジション争いは依然としてオープンであると主張している。しかし、その言葉をそのまま受け止めるのは難しい。何しろ、今回の代表戦期間では馴染みのある選手たちに大きく依存したにもかかわらず、最良の結果を得られなかったからだ。

ポチェッティーノ監督は、ポルトガルとベルギーに敗れた2試合から多くの前向きな要素を引き出せると主張した。その点については議論の余地があるが、一つ明らかなのは、主力選手たちが早急に調子を上げなければならないということだ。

待っている暇はない。クラブシーズンは容赦ない。試合は立て続けに続き、数人のビッグネームがいきなり厳しい戦いの渦中に放り込まれている。

クリスチャン・プリシッチの得点力不足は懸念材料であり、ナポリとの大一番は、彼の得点感覚を取り戻すには容易な舞台ではない。フォラリン・バログンは中断前まで次々とゴールを決めていたが、困難な2週間を経て、その調子を取り戻す必要がある。

そしてジオ・レイナは、まずは再びボールに慣れる必要があるだろう。

GOAL USが、今週末の海外でプレーするアメリカ人選手たちに関する注目のトピックをピックアップする...