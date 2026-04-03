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AA review Balogun Aaronson PulisicGetty/GOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

海外で活躍するアメリカ人選手：プリシッチは得点を狙い、バログンは大舞台を待ち望み、アーロンソンは巻き返しを図る

クリスティアン・プリシッチ
フォラリン・バログン
ブレンデン・アーロンソン
ACミラン
モナコ
リーズ
アメリカ合衆国
ボルシアMG
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クリスチャン・プリシッチが得点不振に陥り、フォラリン・バログンも得点感覚を取り戻す必要があるため、海外でプレーするアメリカ人選手たちにとっては、忙しい週末になりそうだ。

こうして、また一つ、米国代表の国際試合期間が終了した。サッカー選手たちが一体何のためにプレーしているのかを見るのは、いつも興味深いものだ。クラブチームがすべてであり、毎週のように所属チームのためにパフォーマンスを発揮し、結果を出しているのだと言う者もいる。一方で、すべては代表チームでのプレーに向けられていると主張する者もいる。ワールドカップの年であれば、おそらく後者への注目度が少し高くなるだろう。

今年の3月の代表戦期間は、いつもより少し重要な意味合いを感じさせた。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、米国代表のポジション争いは依然としてオープンであると主張している。しかし、その言葉をそのまま受け止めるのは難しい。何しろ、今回の代表戦期間では馴染みのある選手たちに大きく依存したにもかかわらず、最良の結果を得られなかったからだ。

ポチェッティーノ監督は、ポルトガルとベルギーに敗れた2試合から多くの前向きな要素を引き出せると主張した。その点については議論の余地があるが、一つ明らかなのは、主力選手たちが早急に調子を上げなければならないということだ。

待っている暇はない。クラブシーズンは容赦ない。試合は立て続けに続き、数人のビッグネームがいきなり厳しい戦いの渦中に放り込まれている。

クリスチャン・プリシッチの得点力不足は懸念材料であり、ナポリとの大一番は、彼の得点感覚を取り戻すには容易な舞台ではない。フォラリン・バログンは中断前まで次々とゴールを決めていたが、困難な2週間を経て、その調子を取り戻す必要がある。

そしてジオ・レイナは、まずは再びボールに慣れる必要があるだろう。

GOAL USが、今週末の海外でプレーするアメリカ人選手たちに関する注目のトピックをピックアップする...

  • FBL-EUR-C1-MONACO-GALATASARAYAFP

    フォラリン・バログンはゴールを決める必要がある

    バログンは今回の米国代表での出場機会において、あまり良い結果を残せなかった。ベルギー戦では、驚くほど精彩を欠いていた。公平を期して言えば、それは彼自身の責任ではない。米国代表は彼にボールを放り込むだけで、彼が本来得意とする攻撃的フォワードとしての役割ではなく、ターゲットマンとしてプレーすることを求めたのだ。事実上、彼は失敗するように仕向けられていた。

    ポルトガル戦での彼のパフォーマンスも、それほど良くなかった。彼がピッチに入った時点で、米国代表はすでに試合の流れから大きく外れており、バログンは苦戦を強いられた。23分間の出場時間の中で、ボールに触れたのはわずか5回にとどまり、試合に絡むことはほとんどなかった。

    中断前のモナコでの好調ぶりを考えれば、これは少々残念な結果だった。モナコが今季最高の好調期を迎えていた中、彼は7試合で7ゴールを挙げていた。今こそバログンが米国代表で飛躍するべき時だったはずだ。しかし、今は少しリセットされたような気分だ。

    実際、今週末はこのアメリカ人選手にとって極めて重要な一戦となる。マルセイユは魅力的な相手だ。彼らはリーグ・アンで3位につけており、6位のモナコに3ポイントの差をつけている。もしバログンらが勝利を収めれば、チャンピオンズリーグ出場権争いに再び加わることになる。5連勝中でホームでの試合であることを考えれば、夢を見る時が来たのかもしれない。

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  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    クリスチャン・プリシッチはスランプに陥っている

    クリスチャン・プリシッチにとって、今は思うような結果が出ていない。その理由は多岐にわたる。攻撃において誤った判断を下している。彼が作り出したチャンスをチームメイトが決めてくれない。そして何より、絶対に決めるべき場面でゴールを奪えていないという厳しい現実がある。プリシッチは次々とチャンスを逃している。この米国代表の攻撃陣は、今年に入ってから特に効果的なプレーを見せていない。

    この苦戦は、今回の代表戦期間中も続いた。ポルトガルやベルギー戦において、プリシッチのプレーが必ずしも悪かったわけではないが、米国が彼に活躍を最も必要としていた場面で、得点もアシストも記録できなかった。一体どうしたのだろうか？これはプリシッチにとって常につきまとう課題だ。不安定さが時折、彼の足を引っ張ってきた。彼は毎年スランプに陥るが、今まさにその時期にあるように感じられる。 いずれは終わりが来るはずだ。こうしたことはいつだってそうなるものだ。

    今が絶好のタイミングだ。ミラン対ナポリ戦は、ミランにとって今年最大の試合の一つである。2位対3位の対決であり、インテルが優勝争いでリードを広げているとはいえ、どちらかのチーム、あるいは両チームが連勝して状況を面白くする可能性はまだ残っている。その第一歩は、互いに打ち負かすことだ。両チームは月曜日の午後に激突するが、ミランが王者相手に何かを成し遂げるには、プリシッチが鍵を握ることになる。 朗報は？ ミランはセリエAで2番目に良いアウェイ成績を誇っており、ナポリのエースであるロメル・ルカクがほぼ確実に欠場する見込みだ。

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    ブレンデン・アーロンソンにとって重要な一戦

    リーズは、おそらくすでに降格の危機を脱しているだろう。現在15位につけており、周囲のチームが勝ち点を落としている状況では、ダニエル・ファーケ監督率いるチームは、もう少し大きな目標を掲げる時期に来ているのかもしれない。朗報なのは、FAカップの組み合わせが好都合だったことだ。準々決勝では、同じく苦戦中のウェストハムと対戦することになる。ウェストハムもまた、今シーズンを盛り上げる何かを必要としている。

    しかし、ハマーズウェストハム）には戦うべき相手がいる。ヌノ・エスピリト・サント監督率いるチームは18位だが、残留圏まであと1ポイントに迫っている。もしトッテナムが勝ち点を落とせば、彼らは確実にその隙を突いてくるだろう。

    それゆえ、リーズはこの一戦に、もう少し積極的に挑めるかもしれない。体力を温存する必要は特になく、アウェイであっても、リリーホワイトズは勝利のチャンスを十分に感じているはずだ。アーロンソンは、意外にも落ち着いた国際試合期間を過ごした。ポチェッティーノ監督は、彼が怪我をしていなかったにもかかわらず、親善試合のどちらでも彼をあまり起用しなかった。

    したがって、彼の米国代表での将来は不透明かもしれない。しかし、リーズの一員として戦うべき理由は確かにたくさんある。FAカップでの快進撃は、その第一歩として悪くないだろう。

  • Gio Reyna Borussia Monchengladbach 2025-26Getty

    ジオ・レイナは出場機会を得られるだろうか？

    代表戦の中断前、ポチェッティーノ監督は、レイナがレギュラーとして出場できていない状況下で、トップチームでの出場機会を与えるのは良いことかもしれないと示唆していた。その理屈とは？ 鋭さを欠いた選手がチームでどのようなパフォーマンスを見せるかを確認したかったからだ。結果は芳しくなかった。レイナは米国代表ではほとんど出場機会を得られず、出場した際も期待外れに終わった。現時点では、今夏の代表メンバー入りには十分な実績があるだろう。

    しかし、もし彼がインパクトを残したいのであれば、間違いなく出場時間を増やす必要があるだろう。彼がほぼ戦力外となっているボルシア・メンヒェングラートバッハでは、それは難しいかもしれない。このチームに復帰するのは容易ではない。メンヒェングラートバッハは攻撃的なチームではなく、レイナは守備的な選手ではない。今週末のハイデンハイム戦では、ボールを保持し、主導権を握る必要があるだろう。それはレイナが輝けるチャンスとなるかもしれない。