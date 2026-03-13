海外でプレーするアメリカ人選手たちにとって、今シーズンは奇妙なものとなっている。期待に満ちて始まったシーズンは、必ずしも順調とはいえない。クリスチャン・プリシッチは序盤に絶好調だったが、その後は調子を落としている。マリク・ティルマンも時折光るプレーを見せたものの、最近は苦戦している。とはいえ、成功例もいくつかある。ユヌス・ムサが再び存在感を示し始めているほか、ウェストン・マッケニーはキャリア最高のプレーを見せていると言っても過言ではなく、その活躍が評価され、ユヴェントスとの新契約を獲得した。

要するに、現時点では状況は一長一短だ。しかし、今こそ重要な分岐点でもある。ワールドカップ開幕まであと3ヶ月。マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いる代表チーム入りを狙う選手たちにとって、今が正念場だ。朗報は？ 全員が重要な試合に臨んでいるということだ。今後数試合を手を抜いて過ごす余裕など誰にもない。代表入りを目指す選手たちにとって、シーズン終盤の戦いは極めて重要となるだろう。

だからこそ、海外でプレーするアメリカ人選手たちにとって、今週末はこれまで以上に重要な意味を持つ。GOALは、ビッグネームたちが戦線に復帰する中、注目の試合をピックアップする……