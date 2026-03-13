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Americans Abroad 3.13GOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

海外で活躍するアメリカ人選手：クリスチャン・プリシッチとマリク・ティルマンは本来の調子を取り戻せるか？ユヌス・ムサはアタランタがインテルを撃破する原動力になれるか？

クリスチャン・プリシッチは調子を取り戻そうと意気込み、ユヌス・ムサは出場機会を求め、マリク・ティルマンは実力を証明しようと奮起している。米国代表入りを目指す選手たちにとって、今週末は重要な一戦となる。

海外でプレーするアメリカ人選手たちにとって、今シーズンは奇妙なものとなっている。期待に満ちて始まったシーズンは、必ずしも順調とはいえない。クリスチャン・プリシッチは序盤に絶好調だったが、その後は調子を落としている。マリク・ティルマンも時折光るプレーを見せたものの、最近は苦戦している。とはいえ、成功例もいくつかある。ユヌス・ムサが再び存在感を示し始めているほか、ウェストン・マッケニーはキャリア最高のプレーを見せていると言っても過言ではなく、その活躍が評価され、ユヴェントスとの新契約を獲得した。

要するに、現時点では状況は一長一短だ。しかし、今こそ重要な分岐点でもある。ワールドカップ開幕まであと3ヶ月。マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いる代表チーム入りを狙う選手たちにとって、今が正念場だ。朗報は？ 全員が重要な試合に臨んでいるということだ。今後数試合を手を抜いて過ごす余裕など誰にもない。代表入りを目指す選手たちにとって、シーズン終盤の戦いは極めて重要となるだろう。

だからこそ、海外でプレーするアメリカ人選手たちにとって、今週末はこれまで以上に重要な意味を持つ。GOALは、ビッグネームたちが戦線に復帰する中、注目の試合をピックアップする……

  • SS Lazio v Atalanta BC - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    ユヌス・ムサと調子の回復

    18ヶ月前、ユヌス・ムサは米国代表入りが確実視されていた。多くの点で、彼は理想的な代表ミッドフィルダーのように見えた。中央のミッドフィルダー、攻撃的ミッドフィルダー、必要とあればサイドでもプレーできる。すべてが順調に進んでいるように見えた。

    しかし、夏の移籍先選びを誤ってしまった。ムサは、何とも不可解なことに、アタランタへのレンタル移籍に合意したのだ。

    その後6ヶ月近く、彼はほとんどピッチに立つ機会がなかった。実際、苦戦するセリエAのチームにおいて、ムサが再び戦力として認められるようになったのはごく最近のことだ。彼は今週初め、GOALの取材に対し、今年の逆境が自分を成長させたかもしれないと語った。真偽はともかく、ムサには今、チャンスが巡ってきているようだ。そして今週末、また新たなチャンスが訪れる。

    状況は芳しくない。アタランタは7位につけており、当初狙っていたチャンピオンズリーグ出場圏内から5ポイント離されている。土曜日の対戦相手であるインテルは首位に立っている。

    しかし、希望はあるかもしれない。インテルは直近2試合で得点がなく、最近のパフォーマンスも低下している。ムサが試合の行方を左右する存在になれるだろうか？

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  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP

    マリク・ティルマンは調子を戻そうとしている

    マリク・ティルマンにとって、ここ最近は厳しい時期が続いている。公平を期すなら、このアメリカ人選手は困難な立場に置かれていた。バイエル・レバークーゼンは今夏、フロリアン・ヴィルツを失い、ティルマンは事実上、彼の穴を埋める役割を任されたのだ。それは不可能な任務だった。

    それでも、彼のパフォーマンスは依然としてやや物足りない。ティルマンはGOALに対し、今年は期待通りの活躍ができておらず、ブンデスリーガで調子を取り戻す必要があると認めた。今週のチャンピオンズリーグでは事態が悪化し、アーセナル戦で愚かなPKを献上し、チームの決勝トーナメント進出の可能性を損なう結果となった。

    では、今週末の試合は挽回のチャンスとなるだろうか？土曜日の対戦相手であるバイエルン・ミュンヘンは、今シーズンブンデスリーガを席巻している。攻守両面で卓越したパフォーマンスを見せている。レバークーゼンは守備で鉄壁の堅さを保ち、攻撃では決定力を発揮する必要がある。厳しい試合になるだろうが、ティルマンには果たすべき役割がある。もし彼がこのチャンスを掴めば、チームに勝機は生まれるだろう。

  • Christian Pulisic MilanGetty

    プリシッチは不当な扱いを受けているが、ゴールは必ず決まるだろう

    クリスチャン・プリシッチの最近の不振は、多少大げさに報じられている面がある。現時点では、ゴール前での具体的な成果がまったく見られない。数字だけを見れば、攻撃面の不振は確かに芳しくない。

    しかし、彼には2つの不利な要因が重なっている。第一に、彼は本来の役割で起用されていないということだ。プリシッチはストライカーではないため、2トップの一角を担うよう求められるのは難しい任務である。第二に、ミラン全体として、決定機を活かすことができていない点だ。プリシッチにも責任の一端はあるが、彼は依然として適切な位置に走り込み、やるべきことをこなしている。時には、チーム全体がうまく噛み合わないこともあるのだ。

    とはいえ、先週の試合は重要だった。 ミランは、あまり質の高い試合とは言えなかったが、インテルに1-0で勝利した。プリシッチは堅実なプレーを見せ、ロッソネリにいくつかのチャンスを作り出した。今週末のラツィオ戦でも、その調子を維持する必要がある。ミランはセリエA首位のインテルに7ポイント差をつけられているが、週を追うごとに調子を上げている。同市のライバルであるインテルは、タイトルを決定づける場面において経験と冷静さを兼ね備えている。しかし、ミランはまだ射程圏内にある。規律ある守備を敷く相手とのこうした試合は、必ず勝たなければならない。

  • Rokas PukstasGetty Images

    ロカス・プクスタス、街で一番注目のアメリカ人

    クロアチアリーグの熱心なファンはいますか？ 確かに、アメリカ国内でこのリーグに熱狂的なファン層がいるわけではありません。しかし、注目している方なら、高く評価されているアメリカの若手選手がそこで活躍していることに気づいているかもしれません。ハイドゥク・スプリットのロカス・プクスタスは、現在絶好調です。彼は直近2試合連続で得点を挙げ、チームの「10番」として圧倒的な存在感を示しています。

    ハイドゥクにとっては、ディナモ・ザグレブに完全には追いつけていない、厳しいシーズンとなっている。しかし、来季の欧州カップ戦出場権争いからは依然として外れてはいない。今の課題はそのペースを維持することであり、プクスタスはその鍵を握る存在となるだろう。 正直なところ、この21歳の選手は単に次の移籍を見据えてプレーしているのかもしれない。今後数週間をうまく乗り切れば、今夏に大型移籍を果たす可能性もある。そうなれば、米国代表入りも視野に入ってくるだろう。NKロコモティバ戦で結果を出せば、状況はさらに好転するはずだ。

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