サッカーに休みはない。そして、史上屈指のドラマチックなワールドカップの終了からヨーロッパのクラブシーズン開幕までのごく短い中断期間も、終わりに近づいている。

すでにオランダ、スコットランド、クロアチアの各リーグは開幕しており、今週末にはラ・リーガも加わる。つまり、複数のアメリカ人スターがすでに戦列に戻っており、他の選手たちも新たなシーズンのスタートに向けて準備を進めているということだ。新たなワールドカップサイクルが始まる中、アメリカ代表のメンバーには、なぜ引き続きチームに関わるべきなのかを示すチャンスがある。一方で、選考に間に合わないほど若かった選手や、コンディションが十分ではなかった選手たちにとっては、これは新たなスタートとなる。

例えばユヌス・ムサは、かつてアメリカ代表のキープレーヤーと見なされていたが、イタリアでは安定して出場機会を得るのに苦しんでいる。新指揮官ルベン・アモリムの下で、プレシーズン中に再び自分を証明する機会を得ている。そしてリカルド・ペピもいる。昨季終了後にエールディヴィジを離れるべきだった可能性が高いが、現時点ではPSVに残っている。オランダ王者がシーズン開幕戦で白星発進を果たせなかったことを受け、ペピとセルジーニョ・デストには、ピーター・ボス率いるチームを立て直す役割が求められる。もしそれができなければ、アイントホーフェンではすぐにプレッシャーが高まり始めるだろう。

これらは注目すべきストーリーのほんの一部にすぎない。 GOALが、今週末に海外でプレーするアメリカ人選手たちをめぐる主な見どころを紹介する。