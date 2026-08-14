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翻訳者：

海外で戦うアメリカ人選手たち：PSVのリカルド・ペピはチームの立て直しを目指し、ACミランのユヌス・ムサはマンチェスター・ユナイテッド戦でルベン・アモリムへの好印象継続を狙う

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アメリカ合衆国
ユヌス・ムサ
リカルド・ペピ

GOALが海外でプレーするアメリカ人選手たちの注目トピックをチェックする。かつて高い期待を集めた元MFのカムバックも含まれる。

サッカーに休みはない。そして、史上屈指のドラマチックなワールドカップの終了からヨーロッパのクラブシーズン開幕までのごく短い中断期間も、終わりに近づいている。

すでにオランダ、スコットランド、クロアチアの各リーグは開幕しており、今週末にはラ・リーガも加わる。つまり、複数のアメリカ人スターがすでに戦列に戻っており、他の選手たちも新たなシーズンのスタートに向けて準備を進めているということだ。新たなワールドカップサイクルが始まる中、アメリカ代表のメンバーには、なぜ引き続きチームに関わるべきなのかを示すチャンスがある。一方で、選考に間に合わないほど若かった選手や、コンディションが十分ではなかった選手たちにとっては、これは新たなスタートとなる。

例えばユヌス・ムサは、かつてアメリカ代表のキープレーヤーと見なされていたが、イタリアでは安定して出場機会を得るのに苦しんでいる。新指揮官ルベン・アモリムの下で、プレシーズン中に再び自分を証明する機会を得ている。そしてリカルド・ペピもいる。昨季終了後にエールディヴィジを離れるべきだった可能性が高いが、現時点ではPSVに残っている。オランダ王者がシーズン開幕戦で白星発進を果たせなかったことを受け、ペピとセルジーニョ・デストには、ピーター・ボス率いるチームを立て直す役割が求められる。もしそれができなければ、アイントホーフェンではすぐにプレッシャーが高まり始めるだろう。

これらは注目すべきストーリーのほんの一部にすぎない。 GOALが、今週末に海外でプレーするアメリカ人選手たちをめぐる主な見どころを紹介する。

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    ペピが救世主に？

    PSVは昨季のリーグ優勝を勝ち点19差で果たしており、エールディビジ4連覇を狙っている。それだけに、先週末のフォルトゥナ・シッタート戦の引き分けは、単なるつまずきだった可能性が高い。

    それでも、慢心に加え、シーズンごとに主力を失ってきた影響が出始めているのだろうか。 ロート・ウィッテンは昨夏、成長著しいアメリカ代表のマリク・ティルマンをバイエル・レバークーゼンに放出し、今夏にはイスマエル・サイバリが高額移籍でバイエルン・ミュンヘンへ渡った。さらに、同じくアメリカ人のリカルド・ペピとセルジーニョ・デストにも移籍のうわさが出ていることを踏まえると、元アメリカ代表のアーニー・スチュワートがフットボールディレクターを務めるこのクラブが、まさに移行期にあるようにも感じられる。

    今週末、ペピとPSVにはエクセルシオールとのアウェー戦で本来の姿を取り戻すチャンスがある。ロッテルダムのクラブは昨季、辛うじて残留を果たしたが、今季開幕戦ではカンブールを4-0で下し、好スタートを切った。

    実際のところ、ペピは先週末の試合で得点していてもおかしくなかった。相手ボックス内でこの試合最多の8回のボールタッチを記録し、4本のシュートも全選手最多だったが、ゴールには結びつけられなかった。PSVの得点源として頼れる存在であることを示したいのであれば、ああしたチャンスは決めなければならない。

    デストの状況はより不透明だ。開幕戦の引き分けは出場停止で欠場したが、エクセルシオール戦では復帰可能となる。今夏の早い段階ではバイエルン・ミュンヘンとバイエル・レバークーゼンが関心を示していると報じられたものの、移籍は実現せず、現在はPSV残留の可能性が高まりつつある。報じられている2300万ユーロの契約解除条項は8月15日を過ぎると失効し、それ以降PSVはその金額で売却に応じる義務を負わなくなる。それでも、デストが一日も早くピッチに戻り、安定したパフォーマンスを見せ始めれば、欧州のビッグリーグのひとつへ再び移籍する可能性も再浮上してくるだろう。

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    ムサーは徐々に上向き傾向にある

    2025-26シーズンは、ACミランから買い取りオプション付きのレンタル移籍でアタランタに加入したユヌス・ムサにとって悪夢のようなものだった。大きな期待を背負って加入したが、セリエAでは20試合に出場しながら先発はわずか5試合。1得点、アシストはゼロに終わった。ムサは最後まで一貫した役割をつかめず、アタランタは買い取りオプションの行使を見送り、レンタル期間満了に伴ってミランへ戻ることになった。

    ムサにとっては、これもまた苛立たしい挫折だった。2019年には『ガーディアン』が世界サッカー界の若手有望株60人の一人に選出。さらに4年後、バレンシアを離れて世界有数のビッグクラブであるミランへ移籍した際には、その将来はこれまで以上に明るく見えていた。しかしイタリア移籍後は、監督人事の混乱と自身の不安定さが重なり、明確な役割を確立できずにいる。そして2022年大会でアメリカ代表の主力として活躍した後、2026年ワールドカップは欠場することになった。

    そんな中、3年間で5人目となるミランの監督の下で、ムサはルベン・アモリム体制で新たなスタートを切ることになる。23歳のムサはプレシーズンで継続的に起用されており、イタリアの報道によれば、アモリムはそのスピード、複数ポジションをこなせる汎用性、そして中盤をボール運びで前進させる能力を評価し、残留させる考えだという。プレシーズンでの出場時間が公式戦での重要な役割を保証するわけではない。それでも、ミランが残留に傾いているとみられることは、アモリムの構想内に居場所があることを示している。

    そしてムサには、自身の力を証明する新たな機会が訪れる。相手は、予想どおり、マンチェスター・ユナイテッドだ。アモリムが1月に不和の末に離れたクラブである。なお多くの可能性を秘めるこの万能型プレーヤーにとって、なぜ自分がこのレベルにふさわしいのかを示すまたとないチャンスとなる。

    チームメートのクリスティアン・プリシッチは、アメリカ代表がベルギーに敗れてワールドカップ敗退となった試合で負った右脚の骨挫傷と微小骨折からの回復を続けており、引き続き戦列を離れる見通しだ。

  • SOCCER FRIENDLY BEERSCHOT VS VENEZIAAFP

    ブシオのことを忘れるな


    ジャンルカ・ブシオも、かつてはムサと同様に、アメリカ代表の将来を担う重要な存在と見なされていた。19歳でA代表デビューを果たしたが、ヴェネツィアがイタリアの上位2部を行き来する状況が続いたことで、最高レベルで継続的な勢いを築くのは難しかった。それでもクラブではレギュラーの座を維持している一方、アメリカ代表では主に脇役にとどまっており、通算17キャップを記録しているものの、2024年11月以降は出場がない。

    しかし、その状況は間もなく変わるかもしれない。ブシオはひっそりと素晴らしい2025-26シーズンを送り、リーグ戦37試合で7ゴール4アシストを記録。ヴェネツィアのセリエB優勝と、1年でのセリエA復帰に貢献した。そのパフォーマンスと高まりつつある影響力はこの夏に報われ、24歳のブシオはクラブキャプテンに任命された。

    ヴェネツィアは8月23日にレッチェをホームに迎えてセリエA開幕戦を戦うが、その前にブシオは土曜日、コッパ・イタリア1回戦のモデナ戦で今季最初の公式戦に臨む。ヴェネツィアはホームでセリエBの相手を迎えるこの試合で有利と見られており、ブシオにとっては主将として白星発進を果たし、昨季の勢いを新シーズンへ持ち込む機会となる。

    現在の好調ぶり、リーダーとしての役割、そしてセリエA復帰という点だけを見ても、ブシオはマウリシオ・ポチェッティーノの9月招集メンバー候補に入るべき存在だ。トップリーグで力強いスタートを切れば、ますます無視できない存在になっていくだろう。

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    チーム・アメリカが再び始動

    認めよう。イギリスにアメリカ人色の強いクラブがあるのは、どこか面白い。フラムにはブライアン・マクブライド、ケーシー・ケラー、クリント・デンプシー、エディ・ジョンソンが在籍し、レンジャーズにはカルロス・ボカネグラ、アレハンドロ・ベドヤ、モーリス・エドゥがいた。そしてより最近では、ジェシー・マーシュ率いるリーズにタイラー・アダムス、ブレンデン・アーロンソン、ウェストン・マッケニーがそろっていた。いまやミドルズブラも、セバスチャン・ベルハルター、エイダン・モリス、マックス・アルフステンという独自のUSMNTトリオを編成している。

    それだけでも、アメリカのファンにとってはイングランド2部に注目する新たな理由になる。チャンピオンシップにはこのほか、ウェスト・ブロムのジョージ・キャンベル、サウサンプトンのダミオン・ダウンズ、チャールトンのチャーリー・ケルマンもおり、一方でダービー・カウンティのFWパトリック・アギェマンはアキレス腱の負傷で引き続き戦列を離れている。

    ボロの公式戦シーズンはすでに始まっている。ベルハルターとアルフステンはいずれも先週金曜のレクサム戦、カラバオカップ1-0勝利で先発出場しており、ミドルズブラは土曜日にチャンピオンシップ開幕戦で昇格組のリンカーン・シティをホームに迎える。

    昨季、ボロは昇格をあまりにも悔しい形で逃した。ハル・シティとのプレーオフ決勝で1-0と敗れ、しかも失点は95分だった。だからこそ、再びプレミアリーグ昇格を目指す今季への視線は定まっている。リバーサイドで力強いスタートを切れれば、今後の流れを決めるうえで大きな意味を持つはずだ。