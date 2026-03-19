「浮かれるな」――チャンピオンズリーグ準々決勝進出を受け、ヴィルジル・ファン・ダイクがリヴァプールのチームに警告

彼は、リヴァプールにとって最大の課題は、依然として毎週このトップレベルの実力を発揮し続けることだと指摘した。特に、トッテナムとの1-1の引き分けやウルヴァーハンプトンへの2-1の敗戦など、最近チームは不安定な結果に苦しんでいるからだ。第1戦の0-1のビハインドを、ガラタサライを4-0で圧倒して覆し、前回王者のパリ・サンジェルマンとの準々決勝進出を決めたにもかかわらず、ファン・ダイクは慎重な姿勢を崩さなかった。

「懸かっているものが大きかったのは明らかだった。だからこそ、我々がどれだけ勝ちたいかを示さなければならなかった」とファン・ダイクは語った。「時折良い試合はできているが、それを定期的に、一貫して続けられていない。それは我々全員にとって苛立たしいことだ。非常に難しいことだが、3、4日おきにそれをやり遂げることこそが、人生で最も難しいことなのだ」



