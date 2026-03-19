Getty Images Sport
翻訳者：
「浮かれるな」――チャンピオンズリーグ準々決勝進出を受け、ヴィルジル・ファン・ダイクがリヴァプールのチームに警告
ファン・ダイクが安定性を求めた
彼は、リヴァプールにとって最大の課題は、依然として毎週このトップレベルの実力を発揮し続けることだと指摘した。特に、トッテナムとの1-1の引き分けやウルヴァーハンプトンへの2-1の敗戦など、最近チームは不安定な結果に苦しんでいるからだ。第1戦の0-1のビハインドを、ガラタサライを4-0で圧倒して覆し、前回王者のパリ・サンジェルマンとの準々決勝進出を決めたにもかかわらず、ファン・ダイクは慎重な姿勢を崩さなかった。
「懸かっているものが大きかったのは明らかだった。だからこそ、我々がどれだけ勝ちたいかを示さなければならなかった」とファン・ダイクは語った。「時折良い試合はできているが、それを定期的に、一貫して続けられていない。それは我々全員にとって苛立たしいことだ。非常に難しいことだが、3、4日おきにそれをやり遂げることこそが、人生で最も難しいことなのだ」
- Getty Images Sport
過去のシーズンの最高成績を目指して
キャプテンの慎重な姿勢は、今シーズンの調子の波に起因している。リヴァプールは現在5位につけており、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を得るためのトップ4入りを争っている。オランダ人選手は、まだ道半ばだと強調する。 「それが我々の目標であり、昨シーズン達成したものであり、今シーズンも目指していることだ。しかし、それには様々な要素がうまく噛み合わなければならない。今は浮かれるような状況ではない」と彼は説明した。「今シーズンは良いパフォーマンスを見せているが、その勢いを次の試合に繋げられていない」
アンフィールドでの団結
ファン・ダイクは、選手と観客の共生関係を強調し、最近試練にさらされてきた「団結」の重要性を訴えた。日曜日のトッテナム戦（1-1の引き分け）では、終盤にまたも痛恨の失点を喫したリヴァプールの選手たちが、退場時に大きなブーイングを浴びた。この日、ドミニク・ソボシュライは、ファンが早々にスタジアムを去ったことがチームのパフォーマンスに影響を与えていたことを認めていた。
アルネ・スロット監督は、その不満が自分に向けられたものではないと反論しているが、ファン・ダイクはチーム全体の取り組みに焦点を合わせ続けている。「ファンは『我々が毎週それを発揮すれば問題ない』と言うだろうし、我々も『ファンが3、4日おきにそれを示してくれれば問題ない』と言えるだろう。重要なのは、共に成し遂げることだ」と彼は付け加えた。
- Getty Images Sport
バッジに対する責任を負う
リヴァプールがEFLカップで早くも4回戦で敗退した今シーズン、34歳の彼はチームの国内戦における不振について率直に語った。チームが来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて奮闘する中、マンチェスター・シティとの厳しいFAカップ準々決勝が控えており、プレミアリーグ制覇からわずか1年でタイトルなしのシーズンになるのではないかという懸念が高まっている。 「選手として、我々は十分なパフォーマンスを発揮できなかった多くの試合について全責任を負う」とファン・ダイクは認めた。「我々ができる唯一のことは、前へ進み続け、改善に努め、ピッチに立つたびにこのエンブレムを最大限に誇れるようにすることだ」
広告