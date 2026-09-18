流出したイタリア代表メンバーの詳細が、ロベルト・マンチーニ復帰に向けた35人の拡大リストを示唆

『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ロベルト・マンチーニ監督の正式なメンバー発表を前に漏れ伝わった詳細から、復帰した指揮官が次の代表ウインドーに向けて最大35人を招集する見通しであることが示されている。2018年5月の最初の就任から8年以上を経て、マンチーニはイタリア代表で2度目の任期をスタートさせる。

この大所帯の陣容は、11日間にネーションズリーグ4試合を詰め込む過密日程を反映したものだ。

イタリアは9月25日にローマでベルギーと対戦し、その後はトルコ、フランスへのアウェー戦が続き、最後にボローニャでトルコを迎える。