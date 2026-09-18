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流出したイタリア代表メンバーの詳細が、ロベルト・マンチーニ復帰に向けた35人の拡大リストを示唆
流出した報道は、大規模な戦力拡充の可能性を示唆している
『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ロベルト・マンチーニ監督の正式なメンバー発表を前に漏れ伝わった詳細から、復帰した指揮官が次の代表ウインドーに向けて最大35人を招集する見通しであることが示されている。2018年5月の最初の就任から8年以上を経て、マンチーニはイタリア代表で2度目の任期をスタートさせる。
この大所帯の陣容は、11日間にネーションズリーグ4試合を詰め込む過密日程を反映したものだ。
イタリアは9月25日にローマでベルギーと対戦し、その後はトルコ、フランスへのアウェー戦が続き、最後にボローニャでトルコを迎える。
- Zink
新戦力がデビューの可能性を懸けて並ぶ
予想されるサプライズ招集には、A代表未出場の有望株であるロマーノ、ゾマ、サミュエル・イナシオが含まれており、ドゥンビアとアハノールも招集候補となっている。ボローニャのGKペッシーナも、ジャンルイジ・ドンナルンマ、マルコ・カルネセッキ、グリエルモ・ヴィカーリオと並んでメンバー入りする可能性がある。
MFロマーノは直近の好調ぶりが高く評価されており、中盤の中央で選択肢が限られていることもあって、招集が検討されている。
一方、ドイツでプレーするFWゾマは、幅を必要としている攻撃陣を強化する存在として期待されている。
ベテラン勢が維持される一方、予想外の復帰の可能性もある
イタリアのEURO2020制覇を支えた主力メンバーは、引き続きマンチーニの構想の中心にある。ニコロ・バレッラ、ジョバンニ・ディ・ロレンツォ、ブライアン・クリスタンテ、アレッサンドロ・バストーニの起用が見込まれている。元EURO優勝メンバーのフェデリコ・ベルナルデスキとMFロランド・マンドラゴラも、サプライズ招集の候補として検討されている。
一方で、負傷によりフェデリコ・キエーザ、ニコロ・ザニオーロ、マヌエル・ロカテッリ、アレッサンドロ・ブオンジョルノといった複数の主力選手が招集外となっている。
マテオ・レテギは引き続きアルゼンチンで休暇中だが、必要となれば招集される可能性がある。
- LaPresse
U-21欧州選手権に向け、若手スターを保護へ
イタリアU-21代表の戦力低下を避けるため、マンチーニは代表メンバーの全面刷新を先送りした。シェール・ンドゥール、ニッコロ・ピジッリ、ルカ・コレオショといった主要な若手タレントは、重要な欧州予選に臨むベルナルド・バルディーニのチームに残ることになる。
イタリア代表がネーションズリーグA組で上位2位以内に入り、準々決勝進出を決めることを目指す中、メンバーの入れ替えは極めて重要になる。
今後の試合は、ベルファストで行われるユーロ2028予選組み合わせ抽選のシード順にも影響を与える。
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