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「流れが変わった」 マウリシオ・ポチェッティーノが退場劇によって米国代表のワールドカップの夢が打ち砕かれた経緯を明かす
ポチェッティーノ、ワールドカップ招致を巡る騒動を振り返る
ポチェッティーノは、ワールドカップ中にバログンの退場処分に対する異議申し立ての判断を自ら主導しなかったことを後悔していると認めた。FWはボスニア・ヘルツェゴビナとのラウンド32で退場となったが、その後FIFAが1試合の出場停止処分を停止した。
この決定によってバログンはベルギーとのラウンド16に出場できたが、大きな物議を醸した。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、ドナルド・トランプ米大統領が自身の個人的介入を主張したことを受け、政治的中立性に違反したとの非難に直面した。
ポチェッティーノは、その後の大騒動がチームを完全に混乱させたと考えている。元トッテナム監督は、異議申し立てによって生まれたネガティブな雰囲気が、チームの焦点を根本から変えてしまったと認めた。
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USMNTを狂わせたエネルギーの変化
ポチェッティーノは放送局アンドレス・カントールの『Futbol de Primera』で、この件がこうした展開をたどったことへの悔いを認めた。状況全体が不必要なネガティブさを生み、それがチームに直接的な悪影響を与えたと感じていた。
「おそらく、ボスニア戦がああした状況で終わり、その後に起きたすべてのネガティブな出来事について、私が関与していなかったことを残念に思っている」とポチェッティーノは語った。
「おそらく、あの決定を下す過程にもっと関わらなかったことを後悔している。あのレッドカードの停止を求める異議申し立てを行う決定には、私は関わっていなかった。こちらの主張が正しかったと判断されたという事実以上に、実際に何が起きたのかを本当に理解していた人はいなかったと思う。
「サッカーに関わる人間として、私はこれによって状況のエネルギーが変わり得ることを理解する感情的知性を持っている。なぜなら、こうしたことが起きた瞬間にエネルギーは変わり、その結果、試合は異なる条件の下で行われることになったからだ」
有望な大会の歩みに訪れた痛恨の結末
この騒動以前、USMNTはポチェッティーノ体制下でグループステージを危なげなく突破し、ボスニアも下して好印象を残していた。2002年以来初となるワールドカップ準々決勝進出を目指していた。
しかし、アメリカはラウンド16でベルギーに4-1で大敗した。バログンは後に、外部からの雑音がチームに影響したことを認め、ベルギーの選手たちもこの状況がさらなるモチベーションになったと明かした。
フロリダ州オーランドでの記者会見でこの試合を振り返ったポチェッティーノは、次のように述べた。「あの試合を分析するのは非常に難しい。なぜなら、ワールドカップで戦うにはベストな環境ではない状況の中で成り立った試合だったからだ」
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ポチェッティーノの指導の下で前進へ
アルゼンチン人指揮官は最近、契約延長にサインし、今後の新たな局面に向けても引き続き代表チームを率いる決意を示している。アメリカ代表は現在、土曜日に行われる親善試合でペルーと対戦する準備を進めている。この国際Aマッチウィークでは、ポチェッティーノが再び勢いを取り戻すべく、続いてチリ、メキシコ、カナダとの試合にも臨む。
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