ポチェッティーノは、ワールドカップ中にバログンの退場処分に対する異議申し立ての判断を自ら主導しなかったことを後悔していると認めた。FWはボスニア・ヘルツェゴビナとのラウンド32で退場となったが、その後FIFAが1試合の出場停止処分を停止した。

この決定によってバログンはベルギーとのラウンド16に出場できたが、大きな物議を醸した。FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、ドナルド・トランプ米大統領が自身の個人的介入を主張したことを受け、政治的中立性に違反したとの非難に直面した。

ポチェッティーノは、その後の大騒動がチームを完全に混乱させたと考えている。元トッテナム監督は、異議申し立てによって生まれたネガティブな雰囲気が、チームの焦点を根本から変えてしまったと認めた。