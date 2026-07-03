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「洗練されたストライカーではない」とされるヴィクトル・ギョケレスだが、同じスウェーデン人選手から、プレミアリーグのタイトル防衛を目指すアーセナルで「最高のプレー」を見せるよう後押しされている
アーセナルにとって、ギョケレスの移籍費は最終的にいくらになるのか。
アーセナルは長年、得点力のある「No.9」を探し続けてきた。2025年夏、彼らはギョケレスに白羽の矢が立った。ブライトン、スウォンジー、コヴェントリーでプレーした経験を持つ彼は、スポルティングで102試合97得点を記録し、多くのクラブが注目する存在だった。
ミケル・アルテタ監督がまとめた移籍パッケージの総額は、最終的に6600万ポンド（8800万ドル）を超える見込みだ。ギョケレスがタイトル獲得への最後のピースとなれば、アーセナルは資金を惜しまない。
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ギョケレスはアーセナルでの初シーズンに何ゴールを決めたか？
アーセナルは昨季、22年ぶり2度目のプレミアリーグ制覇を達成し、チャンピオンズリーグでも決勝に進出したが、2連覇中のパリ・サンジェルマンに敗れた。
ジョケレスは21得点を挙げ優勝に貢献したが、イアン・ライトやティエリ・アンリ、ロビン・ファン・ペルシーの後継者としての期待を完全に満たしたわけではない。
アーセナルは攻撃力強化のため移籍市場を注視し、アトレティコ・マドリードのワールドカップ優勝経験者で元マンチェスター・シティのジュリアン・アルバレス争奪戦にバルセロナとともに参入していると報じられている。
ギョケレスは、アーセナルが長年待ち望んできた正ストライカー（No.9）なのだろうか？
ギョケレスは近い将来、出場機会を巡る競争がさらに激化する見込みだが、同郷のシュヴァルツは28歳の彼がアーセナル長年のストライカー問題を解決すると確信している。
1990年代半ばにアーセナルでプレーした元スウェーデン代表のシュヴァルツは、ベティニアとの提携でGOALの取材に応じ、ギョケレスがアルバレスら他の候補を退けることができるかと問われ、「彼は一味違うタイプの選手だ。 サンダーランドのブライアン・ブロッビーに近いタイプだ。フィジカルが強く、競り合いや接触を恐れず、サイドで相手を押し込み、苦しめる。
最高のドリブラーではないが、タイトル争奪には多様なタイプが必要だ。終盤3か月で彼は適応し、得点を重ねた。
昨季はプレシーズンがなく合流も遅れたため序盤に怪我をしたが、今季は真価を発揮できるだろう。周囲に異なるタイプの選手を置けば、チームパズルはさらに完成に近づく。」
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アーセナル試合日程：ギョケレス、W杯敗退後プレシーズンへ準備万端
現在、リオネル・メッシと共に2026年W杯代表戦に臨むアルバレスは、バルセロナ移籍を希望していると報じられている。この動きは結果的にギョケレスにとって好都合となる可能性がある。
スウェーデン代表はフランス代表に敗れベスト32で大会を去ったため、今夏はアーセナルのプレシーズンにフル参加できる。8月16日のマンチェスター・シティとのコミュニティ・シールド、そして昇格組コヴェントリー（元チームメイトも在籍）とのプレミアリーグ開幕戦で即戦力として活躍するつもりだ。
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