「洗練されたストライカーではない」とされるヴィクトル・ギョケレスだが、同じスウェーデン人選手から、プレミアリーグのタイトル防衛を目指すアーセナルで「最高のプレー」を見せるよう後押しされている

ギョケレスは近い将来、出場機会を巡る競争がさらに激化する見込みだが、同郷のシュヴァルツは28歳の彼がアーセナル長年のストライカー問題を解決すると確信している。

1990年代半ばにアーセナルでプレーした元スウェーデン代表のシュヴァルツは、ベティニアとの提携でGOALの取材に応じ、ギョケレスがアルバレスら他の候補を退けることができるかと問われ、「彼は一味違うタイプの選手だ。 サンダーランドのブライアン・ブロッビーに近いタイプだ。フィジカルが強く、競り合いや接触を恐れず、サイドで相手を押し込み、苦しめる。

最高のドリブラーではないが、タイトル争奪には多様なタイプが必要だ。終盤3か月で彼は適応し、得点を重ねた。

昨季はプレシーズンがなく合流も遅れたため序盤に怪我をしたが、今季は真価を発揮できるだろう。周囲に異なるタイプの選手を置けば、チームパズルはさらに完成に近づく。」