注目移籍の交渉が最終段階？バイエルン、MFをフランクフルトへ放出か

昨季活躍したアセコに対し、ハノーファーは買い取りオプションを行使したが、FCBが150万ユーロの買い戻し条項を発動し、この有望なMFを当面セーベナー・シュトラーセへ呼び戻した。同選手は2028年まで契約を結んでいる。 しかしアセコはすぐに移籍し、ミュンヘンのブンデスリーガのライバルチームで次のステップを踏み出す可能性が出てきた。

『ビルト』紙によると、ドイツU-21代表のアセコとアイントラハト・フランクフルトは口頭合意間近で、2030年までの4年契約＋1年延長オプションが検討されている。海外クラブも関心を示すものの、フランクフルト側はアセコがヘッセン州のクラブを選ぶと確信している。

ASローマやブライトンも関心を示す。アセコは2025/26シーズン、96で32試合3ゴール6アシストを記録し、チームに欠かせない存在だった。



