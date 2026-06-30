『ビルト』紙によると、SGEはバイエルンから2部ハノーファー96へ1年半レンタルされていた20歳選手と「最終交渉段階」にある。
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注目移籍の交渉が最終段階？バイエルン、MFをフランクフルトへ放出か
昨季活躍したアセコに対し、ハノーファーは買い取りオプションを行使したが、FCBが150万ユーロの買い戻し条項を発動し、この有望なMFを当面セーベナー・シュトラーセへ呼び戻した。同選手は2028年まで契約を結んでいる。 しかしアセコはすぐに移籍し、ミュンヘンのブンデスリーガのライバルチームで次のステップを踏み出す可能性が出てきた。
『ビルト』紙によると、ドイツU-21代表のアセコとアイントラハト・フランクフルトは口頭合意間近で、2030年までの4年契約＋1年延長オプションが検討されている。海外クラブも関心を示すものの、フランクフルト側はアセコがヘッセン州のクラブを選ぶと確信している。
ASローマやブライトンも関心を示す。アセコは2025/26シーズン、96で32試合3ゴール6アシストを記録し、チームに欠かせない存在だった。
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FCバイエルンでの展望は？フランクフルトでは、ノエル・アセコが即戦力として重要な役割を担う予定だという。
バイエルンは、レオン・ゴレツカの穴をアセコで埋める構想が浮上。ヴィンセント・コンパニー監督はMFアセコのファンで、ハノーファーへのレンタル前もトップ練習に参加させていた。
2022年にヘルタ・ベルリンからバイエルンU-19に移籍し、同チームで22試合、セカンドチーム（リージョナルリーガ）で30試合に出場した。
フランクフルトなら、バイエルンの豪華な戦力に比べ、ブンデスリーガで早期に定着する可能性は高まる。Bild紙によると、昨季8位のフランクフルトが今夏最も獲得を熱望する選手の一人で、加入すれば中盤の要として起用される見込みだ。
バイエルンがアセコを売却する場合、移籍金は1000万～1200万ユーロと予想される。FCBスポーツディレクターのマックス・エベルとフランクフルトのマルクス・クローシェの関係は良好で、ナサニエル・ブラウンのミュンヘン移籍も間近とされ、アセコの移籍を後押しする可能性がある。
ノエル・アセコ：昨シーズンの成績
出動回数
33
ゴール
3
アシスト
6