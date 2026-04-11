スペインとイタリアの複数クラブが、バイエルン・ミュンヘンの若手ジュリアン・ヤンダに関心を示していると『エスタディオ・デポルティーボ』が報じた。
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注目度の高い話題：今夏、FCバイエルン・ミュンヘンからトップクラスの若手選手2人が同時に退団するのか？
候補はレアル・ベティス、パルマ・カルチョ、サッスオーロだ。
左SBのヤンダは実戦経験が必要で、ミュンヘン側はレンタル移籍を最有力視。買い戻しオプションが付く場合は売却も選択肢だ。
ハンブルク出身のヤンダは2025年、FCザンクト・パウリのユースからバイエルンへ移籍。18歳の彼は左SBでのプレースタイルからアルフォンソ・デイヴィスと比較されている。
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デッラ・ロヴェレ：ドイツとイタリアが注目
さらに『ビルト』紙によると、グイド・デッラ・ロヴェレにはイタリアとドイツの複数クラブから熱烈なオファーが届いているという。
契約は2027年まであり、2年前にクレモネーゼから24万ユーロでバイエルン・キャンパスに移籍した。トップチームでの出場はないが、3月末のユニオン・ベルリン戦で初めて招集された。
リージョナルリーガの2軍では24試合4得点10アシストを記録する絶対的な主力だが、金曜のヴュルツブルク・キッカーズ戦（1-2敗戦）では負傷で途中交代し、診断結果は出ていない。