注目度の高い話題：今夏、FCバイエルン・ミュンヘンからトップクラスの若手選手2人が同時に退団するのか？

さらに『ビルト』紙によると、グイド・デッラ・ロヴェレにはイタリアとドイツの複数クラブから熱烈なオファーが届いているという。

契約は2027年まであり、2年前にクレモネーゼから24万ユーロでバイエルン・キャンパスに移籍した。トップチームでの出場はないが、3月末のユニオン・ベルリン戦で初めて招集された。

リージョナルリーガの2軍では24試合4得点10アシストを記録する絶対的な主力だが、金曜のヴュルツブルク・キッカーズ戦（1-2敗戦）では負傷で途中交代し、診断結果は出ていない。