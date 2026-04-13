胸が張り裂けそうな敗戦でも、ファブレガスは順位表を見ず、リーグ最強相手に若手が示したパフォーマンスの方が重要だと語った。首位チームに20本もシュートを放った勇敢さは、戦術の急成長を証明していると強調した。

試合後、DAZNイタリアの取材に応じた元アーセナル、チェルシーのMFはこう語った。「順位は知らない。一度も確認していないし、これからもしない。 「我々のチームは勇気と意欲を示し、敗北の中でも気概を見せた。ミスはあったが、若いチームであり、ミスを許さない相手と戦っていたのだ。

今日の戦術についてはもう話さない。ピッチ上で全てを示した。統計は好きだが、インテル相手に20本もシュートを放てるチームは少ない。2年前なら、これほどインテルに挑めるとは思わなかっただろう。だが今は、対等な立場で戦っている。」