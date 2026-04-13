AFP
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注目を集めるコモの主将、セスク・ファブレガスは「2025年以来、セリエAの順位表を見ていない」と語った。
敗北の中の勇気
コモは2点リードを逆転され、首位インテルに3-4で敗れた。アレックス・ヴァッレとニコ・パスのゴールで先行したが、マルクス・トゥラムとデンゼル・ダムフリーズがそれぞれ2得点し、ネラッズーリが逆転。セリエAでコモが2点リードから敗れるのは初めて。
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順位表は無視して
胸が張り裂けそうな敗戦でも、ファブレガスは順位表を見ず、リーグ最強相手に若手が示したパフォーマンスの方が重要だと語った。首位チームに20本もシュートを放った勇敢さは、戦術の急成長を証明していると強調した。
試合後、DAZNイタリアの取材に応じた元アーセナル、チェルシーのMFはこう語った。「順位は知らない。一度も確認していないし、これからもしない。 「我々のチームは勇気と意欲を示し、敗北の中でも気概を見せた。ミスはあったが、若いチームであり、ミスを許さない相手と戦っていたのだ。
今日の戦術についてはもう話さない。ピッチ上で全てを示した。統計は好きだが、インテル相手に20本もシュートを放てるチームは少ない。2年前なら、これほどインテルに挑めるとは思わなかっただろう。だが今は、対等な立場で戦っている。」
輝かしい未来が待っている
この惜敗でコモは5位にとどまった。それでもクラブ首脳は、監督がチームに劇的な変革をもたらし世界中から注目されている現状を冷静に受け止めている。3月中旬、ミルワン・スワルソ会長は『Rivista Undici』のインタビューで、このスペイン人監督の将来は欧州サッカーの頂点にあるだろうと語った。
監督のキャリアやファブレガスが現在注ぐ情熱について語った際、次のように述べた。「ファブレガスは我々にとって非常に重要だが、彼が将来アーセナル、バルセロナ、チェルシーへ移籍する可能性を否定するのは愚かだ。彼が我々と成功を収め続ければ、より大きな夢を持つだろうと信じている。」
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シーズンフィナーレの定義
ファブレガス監督率いるチームは、金曜のセリエAサッスオーロ戦でアウェイに臨み、その後インテルとの重要な試合に備えるため、早く切り替える必要がある。 第1戦0-0だったコッパ・イタリア準決勝第2戦は4月21日にサン・シーロで行われる。リーグ戦残り6節。この2連戦でコモが勇敢さを保てるかが、歴史的シーズンを左右する。