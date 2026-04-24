注目の3選手：バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督が、シュトゥットガルト対フライブルクのDFBポカール準決勝を絶賛

その際、コンパニーは木曜の夜、特に印象に残った3人の選手を挙げた。 「これまでイングランドがドイツから多くの才能を買い取ってきた。しかし今、ドイツでは何が起きているのか？ピッチには鈴木（SCフライブルク）、マンザンビ（SCフライブルク）、エル・カヌース（VfBシュトゥットガルト）がいる。ドイツには新たな世代のトップクラス才能が育っている」

多くの若手が集まることは、ブンデスリーガと各クラブにとってプラスだと続けた。「両チームとも全力を尽くした」

ドイツのトップリーグで戦う日々は、所属するバイエルンにとっても容易ではないと語り、成功し続ける難しさを強調した。