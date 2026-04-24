「昨日の試合を見れば、どれほど質の高いプレーだったかがわかる」とベルギー人選手は語った。土曜のブンデスリーガでドイツ最多優勝クラブが1. FSVマインツ05とアウェイで戦う前だった。
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注目の3選手：バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督が、シュトゥットガルト対フライブルクのDFBポカール準決勝を絶賛
その際、コンパニーは木曜の夜、特に印象に残った3人の選手を挙げた。 「これまでイングランドがドイツから多くの才能を買い取ってきた。しかし今、ドイツでは何が起きているのか？ピッチには鈴木（SCフライブルク）、マンザンビ（SCフライブルク）、エル・カヌース（VfBシュトゥットガルト）がいる。ドイツには新たな世代のトップクラス才能が育っている」
多くの若手が集まることは、ブンデスリーガと各クラブにとってプラスだと続けた。「両チームとも全力を尽くした」
ドイツのトップリーグで戦う日々は、所属するバイエルンにとっても容易ではないと語り、成功し続ける難しさを強調した。
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マンザンビはバイエルンへ？
今シーズン、鈴木、マンザンビ、エル・カヌースは所属クラブで重要な戦力に成長した。特にマンザンビは41試合で13ゴールに絡み、ブンデスリーガの注目の新星となっている。
守備力を持ちながら得点を奪えるセントラルMFで、今夏退団するレオン・ゴレツカの後継者候補にも挙げられる。
フライブルクとの契約は2030年までで、買取り条項はない。そのため今夏移籍するには多額の費用がかかり、報道では移籍金は少なくとも3000万ユーロとされている。